De "Terra e Paixão" a volta do "Linha Direta": conheça a nova programação da Globo

Entre os destaques da nova programação da Globo, estão a volta do "Linha Direta", a série "Encantado's" e a nova novela das nove, "Terra e Paixão" Crédito: Divulgação/Rede Globo

As tretas da casa mais vigiada do Brasil, claro que estamos falando do "BBB 23", acabam na próxima terça (25). Mas fique tranquilo, pois diversão é o que não vai faltar na telinha da Rede Globo nos próximos meses. A nova programação da emissora tem "plim, plim" pra todo mundo, com futebol, novela, séries e lançamentos para todos os gostos e públicos.

E os destaques já começam na próxima quarta (26). O público vai se divertir com a terceira temporada de "Que História é Essa, Porchat?", talk show que volta às noites de quarta-feira da emissora. Fabio Porchat conduz entrevistas (ou seriam histórias?) inusitadas e hilárias, tendo como convidados personas como Xuxa, Anitta, Tatá Werneck e Luísa Sonza. Abaixo você assiste a um trecho da participação da Rainha dos Baixinhos no programa.

Já a partir do dia 27 (quinta), o público poderá conferir a nova (e divertida) temporada de "Cine Holliúdy", todas às quintas, logo após "Travessia". Na sequência da "maior e mais bem-humorada peleja da TV contra o cinema" já vista no mundo, um figurão de terno vermelho, interpretado por Alexandre Borges, surge na vida de Francisgleydisson (Edmilson Filho), propondo dinheiro e prosperidade em troca da alma do sujeito. A oportunidade cai como uma luva para Francis, que mesmo afogado em dívidas, ainda tenta de tudo para manter vivo seu estabelecimento, enquanto os moradores de Pitombas seguem encantados pelas modernidades da televisão. Em tempo: essa promete ser a última "season" da série.

A nova temporada de "Vai que Cola" também arrancará altas gargalhadas do público. O humorístico, que é sucesso no Multishow e está na sua 10ª temporada, vai ganhar a tela da Globo nas noites de domingo, após o "Fantástico", a partir de 30 de abril. Com o conceito "Agora é nas Arábias", os episódios vão mostrar que a trupe do Méier (Zona Norte do Rio) não perde tempo e sempre dá o famoso jeitinho brasileiro para alcançar seus objetivos. A atração contará com a participação de nomes como GKAY, Milton Cunha, Tia Má, Hugo Bonemer e a turminha do "D.P.A".

AÇÃO PARA DAR E VENDER

Além de diversão, a nova programação também vai contar com muita ação (até rimou...). Para embalar o início do final de semana, as noites de sexta serão de Queen Latifah. É que a segunda temporada de "The Equalizer – A Protetora", série exclusiva Globoplay, estreia no canal no dia 28 de abril, logo após "Globo Repórter" - que, com o fim do "BBB", volta a ser exibido logo após a novela "Travessia".

Na trama, Latifah (excelente atriz) é Robyn McCall, uma mulher enigmática com um passado misterioso que usa suas habilidades como ex-agente da CIA para ajudar pessoas que não têm a quem recorrer. McCall acaba sendo uma defensora dos oprimidos, obstinada em sua busca por redenção pessoal.

De ação e de humor eles entendem bem: a partir do dia 2 de maio, vem aí outra novidade que pretende encher o dia a dia do público de afeto e diversão: a primeira temporada da série "Encantado's", que ocupa as noites de terça da emissora após a novela das nove.

Sucesso no Globoplay, a trama gira em torno dos irmãos Ponza: Olímpia (Vilma Melo) e Eraldo (Luis Miranda), que herdaram do pai um supermercado e uma escola de samba da série D do Rio de Janeiro, ambos funcionando em um mesmo espaço no subúrbio carioca. Com personalidades e objetivos diferentes, a dupla protagoniza momentos cômicos e cheios de afeto junto a outros personagens que, de dia, ocupam suas funções no mercado e, à noite, brilham nos ensaios da agremiação.

Na sequência da estreia de ‘Encantado’s’, também no dia 02, a TV Globo exibe a segunda edição do especial ‘Mães do Brasil’, com histórias de mulheres empreendedoras em diversas áreas de atuação. Uma parceria da TV Globo com Favela Filmes e Kondzilla, a atração vem mais uma vez iluminar a potência criativa e feminina que nasce nas periferias do país.

Na semana seguinte, outro sucesso do Globoplay chega à tela da TV Globo: a série "Aruanas", que estreia sua segunda temporada no dia 9 de maio. Na nova leva de episódios, Natalie (Débora Falabella), Luiza (Leandra Leal), Verônica (Taís Araújo) e Clara (Thainá Duarte) voltam em uma nova configuração, enfrentando outros importantes obstáculos que impactam diretamente a vida de todo o planeta. Dessa vez, as destemidas ativistas da ONG Aruana combaterão uma epidemia silenciosa, que faz milhares de vítimas precoces ao redor do mundo e custa bilhões a economias internacionais: a poluição urbana.

Já nas quartas, o futebol vai voltar à programação da Globo com força total e com ainda mais emoção a partir de maio. Os times brasileiros seguem na disputa da fase de grupos da Copa Libertadores, a principal competição do continente sul-americano. A Copa do Brasil, torneio mais democrático do país, define no mês de maio, em jogos de ida e volta, os times que estarão na etapa de quartas de final do torneio. Ainda tem mais: a elite do nosso futebol segue se enfrentando, em grandes jogos, pelo primeiro turno da Série A do Campeonato Brasileiro.

NOSTALGIA

Um dos lançamentos mais "quentes" de 2023 da Vênus Platinada, o "Linha Direta" ocupará a telinha das noites de quinta, a partir de 4 de maio. Após 16 anos e sob o comando de Pedro Bial, o programa chega reformatado, mas mantendo a sua essência.

O apresentador do "Linha Direta", versão 2023, Pedro Bial Crédito: Fábio Rocha/Divulgação

O conteúdo investigativo - marca registrada da atração – se une a uma estrutura narrativa que combina apresentação, reportagem, entrevistas e simulações de casos que ganharam destaque na sociedade brasileira nos últimos 15 anos. A cada semana, Bial apresentará um crime já solucionado com o auxílio da dramatização de atores, e outro com desfecho ainda em aberto, com foragidos da justiça. A atração também terá um podcast semanal no Globoplay.

E, a partir do dia 8 de maio, o público vai acompanhar a estreia de "Terra e Paixão", nova trama das nove que promete repetir o hit de "Pantanal". A história mostra a saga de uma mulher guiada pela força do amor e movida pelo desejo de justiça que se cruza com a de uma família dividida pela ambição e muitos segredos.

Gravado em boa parte no Mato Grosso do Sul - como "Pantanal" - o folhetim de Walcyr Carrasco conta a história de Aline (Barbara Reis), que, guiada pela coragem, começa uma trajetória para defender seu legado e construir um futuro melhor para si e para sua família. Após o assassinato do marido em uma tentativa de invasão das terras onde vivem, a professora se torna produtora agrícola sem nunca ter plantado uma semente, enfrentando tudo e todos para realizar seu novo sonho.