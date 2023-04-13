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Televisão

Sucesso nos anos 1990, "Linha Direta" retorna à programação da Rede Globo

Programa investigativo estreia em maio, agora sob o comando de Pedro Bial. Atração também contará com podcast
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 13 de Abril de 2023 às 12:12

O apresentador do
O apresentador do "Linha Direta", versão 2023, Pedro Bial Crédito: Fábio Rocha/Divulgação
O "Linha Direta", que foi ao ar entre 1990 e 2007 na Rede Globo, com apresentações de Domingos Meirelles e Marcelo Rezende, fez história na televisão, especialmente porque as tramas policialescas caíram nas graças do público, o que levou a atração a bater sucessivos recordes de audiência.
Modernizado e reformulado, o "Linha Direta" retorna à grade da emissora a partir de 4 de maio, com exibição sempre às quintas-feiras, a partir das 23h. A apresentação ficará a cargo de Pedro Bial.
Um dos precursores do gênero "true crime" (crime verdadeiro), o programa seguirá unindo conteúdo investigativo - marca registrada da atração - a uma estrutura narrativa que combina simulações de casos dos últimos 15 anos, reportagem e entrevista.
A cada semana, Bial apresentará um crime já solucionado com o auxílio da dramatização de atores e outro com desfecho ainda em aberto. O aspecto social, com a prestação de serviço, segue sendo um dos grandes pilares. O "Linha Direta" contará com a divulgação de canais de denúncias para ajudar na localização de foragidos e no fornecimento de pistas.
Entre os casos a serem revisitados nesta temporada, está o de Henry Borel, menino de 4 anos que morreu em casa, onde estavam também o padrasto e a mãe, e a história de Eloá, morta pelo parceiro, um episódio de feminicídio.
Além da exibição na TV, o "Linha Direta" ganhará um podcast com conteúdo extra que promete trazer uma versão estendida dos casos, mergulhando no círculo familiar de pessoas que tiveram ligação com as vítimas, novas impressões de Pedro Bial e depoimentos de bastidores vivenciados por roteiristas, pesquisadores e pela produção.
Com estreia marcada para 5 de maio, a atração terá publicações semanais sempre nos dias seguintes à exibição do programa na Globo e estará disponível no Globoplay e nas plataformas de áudio.

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