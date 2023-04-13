Ivete Sangalo faz tour pela casa do 'BBB 23', vota no confessário e leva 'bronca' da produção Crédito: Reprodução de Vídeo/TV Globo

Ivete Sangalo curtiu bastante a casa do programa Big Brother Brasil 23 na quarta-feira, 12, como convidada para o show da noite. Aproveitando a oportunidade, a artista comeu durante a festa, curtiu o show da cantora Rebecca, que foi convidada pela baiana para a apresentação, votou no Confessionário e deitou na cama do Quarto do Líder.

A tour foi interrompida por aviso da produção do programa, que alertou para a punição com a perda de 300 estalecas para os brothers, caso a artista não se retirasse da casa e retornasse ao palco.

No confessionário, Ivete resolveu dar seu voto e indicou Dito, seu assessor pessoal, e depois Boninho ao Paredão.

"Ele me deixa louca com esse programa", brincou a cantora, que ainda interagiu com Domitila após comentário sobre seu filho, Marcelo. "O que não está faltando é mulher amando o meu filho."

Continuando sua tour, Ivete deitou na cama do Quarto do Líder, que teve o acesso liberado para que todos pudessem entrar, mas após comemoração exacerbada, a artista foi chamada atenção duas vezes.

A última mensagem nas telas da casa ainda alertaram para possível punição: "Ivete, você já se divertiu muito. Mas, agora, se ela não sair, vocês vão perder 300 estalecas", disse a voz.