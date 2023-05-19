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Cultura

Violonista capixaba é premiado em concurso internacional em Viena

Moacyr Teixeira Neto ficou em 2° lugar no Vienna Classical Music Academy Competition e segue para a Europa para receber o prêmio
Erik Oakes

Erik Oakes

Publicado em 19 de Maio de 2023 às 07:00

Moacyr Teixeira Neto ficou em 2º lugar no Vienna Classical Music Academy Competition e segue para a Europa para receber o prêmio
Moacyr Teixeira Neto ficou em 2º lugar no Vienna Classical Music Academy Competition Crédito: Divulgação
O violonista capixaba Moacyr Teixeira Neto é um dos vencedores do Vienna Classical Music Academy Competition. Professor da Faculdade de Música do Espírito Santo (Fames), ele segue para Viena, na Áustria, para receber o prêmio de segundo lugar na Categoria A, da edição de primavera do concurso internacional. A cerimônia acontece no dia 27 deste mês, no Palais Ehrbar Concert Hall.
"Estou perplexo desde a semana passada, quando saiu o resultado. Já consegui as passagens e embarco no dia 25", conta Moacyr, que concorreu de maneira online.
"Enviei três peças: duas do Villa-Lobos ('Prelúdio Nº 1' e ' Estudo Nº 11') e uma clássica, do compositor espanhol Fernando Sor. É uma obra original para violão clássico chamada 'Fantasia Nº 7'", detalha o violonista, explicando o processo de seleção na sequência.
"Depois da pandemia, muitos concursos adotaram o sistema online para a seleção. Você envia um vídeo tocando ao vivo e sem edição. As imagens devem ter até 15 minutos e o repertório você escolhe, desde que sejam obras conhecidas e com partitura já impressa, não pode ser trabalho autoral", completa.
Segundo o professor de música, além do certificado, ele vai se apresentar na cerimônia. "Para o concerto, eu já troquei o repertorio. Vou tocar 'Fantasia Nº 8', do Fernando Sor; três peças do Villa-Lobos ('Prelúdio Nº 3, 'Estudo Nº 11' e 'Estudo Nº 12'); e, para terminar, toco uma música mais brasileira, que é uma espécie de choro, chamada 'Sons de Carrilhões', de João Pernambuco", descreve.
Com a expectativa nas alturas, o capixaba vê no prêmio uma oportunidade de dar destaque e sequência na formação de violonistas no Espírito Santo.
"A expectativa para a apresentação é a melhor possível. Me lembro que o Maurício de Oliveira conseguiu um feito parecido, só que foi na Polônia. Ele foi premiado num concurso de composição. Pelo menos, relacionado ao violão instrumental, não me lembro de ter visto outra premiação para capixaba", destaca.
"O prêmio é importante e motiva a dar sequência e destaque à formação de violonistas no ES. Temos uma escola de violão bem respeitada, temos curso superior. O ES tem tudo para brilhar", finaliza.

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