Fotos do português Pedro Sousa Trêpa ganham exposição em Vitória

Imagem da exposição "Fragmentos" com 21 fotografias de Pedro Sousa Trêpa Crédito: Pedro Sousa Trêpa

Quem curte arte e fotografia terá mais uma opção cultural para visitar em Vitória, a partir desta quinta (18). A exposição “Fragmentos”, do fotógrafo português Pedro Sousa Trêpa, promete movimentar a Mosaico Fotogaleria, na Mata da Praia.

Ao todo, são 21 imagens produzidas durante viagens em diferentes países. Elas retratam cenas que vão muito além das paisagens tradicionais. São registros que nos apresentam personagens, paisagens, arquitetura, abstrações urbanas e culturas completamente distintas, em passagens pelo Canadá, China, Turquia, Marrocos, Emirados Árabes, França, Portugal e Tailândia

Imagem da exposição "Fragmentos" com 21 fotografias de Pedro Sousa Trêpa Crédito: Pedro Sousa Trêpa

Quem visitar a mostra poderá conferir cenas inéditas que retratam diversos aspectos das cidades fotografadas, através de um olhar muito particular do artista. A seleção de imagens reuniu 18 fotos em preto e branco e três coloridas.

A curadoria foi uma parceria entre o próprio fotógrafo e os sócios da Mosaico Fotogaleria, Gabriel Lordello e Tadeu Bianconi. “Pedro é um fotógrafo da escola tradicional europeia, mas suas imagens, capturadas durante viagens, não seguem um roteiro ou uma narrativa linear. Elas remetem a um jazz, com cenas tradicionais, como paisagens bucólicas, personagens inesperados nas ruas, recortes que parecem ter sido retirados de um filme antigo e detalhes que remetem a Matisse”, comenta Gabriel Lordello, da Mosaico Fotogaleria.

INTERVENÇÃO ARTÍSTICA

Outro destaque da exposição são duas fotografias que passaram por uma intervenção da renomada artista plástica portuguesa Sissa Afonso.

“Estas duas intervenções que fiz, desviando-se dos elementos figurativos das fotos, introduzem componentes cromáticos, sob formas simples de manchas. Descentram o olhar sobre as figuras e tentam, deste modo, estabelecer uma espécie de diálogos entrecruzados com as imagens originais. Propõe-se assim, através dos elementos pictóricos que inserem eixos distintos na estrutura da composição original, a evocação de novos sentidos, para além dos que originalmente são convocados pelas figuras centrais das fotos”, destaca Sissa.

Imagem da exposição "Fragmentos" com 21 fotografias de Pedro Sousa Trêpa Crédito: Pedro Sousa Trêpa

TRILHA SONORA EXCLUSIVA

Pedro Sousa Trêpa, que também é produtor musical, criou uma trilha sonora exclusiva que será apresentada durante a exposição, incluindo uma composição de sua autoria. Tudo isso para proporcionar uma experiência única aos visitantes da mostra.

O FOTÓGRAFO

Pedro Sousa Trêpa nasceu em Portugal, em 1960. Seu interesse pela fotografia começou no final dos anos 70, quando teve aulas com o mestre Manuel E. A. Sousa. Depois, aprimorou seus conhecimentos no Instituto Português de Fotografia em Lisboa e no Royal College Of Art em Londres.

Como profissional, trabalhou nas áreas de moda e publicidade, e colaborou com jornais e revistas em Portugal, nos anos 1980.

Entusiasta da imagem, sempre produziu de forma autoral. Participou de diversas exposições e concursos, conquistando diversas premiações. Em duas oportunidades, teve suas fotografias publicadas no Anuário Português de Fotografia.

Desde 2002, mora no Brasil, na cidade de Vitória, Espírito Santo. Na capital capixaba já realizou duas exposições e, recentemente, projetou e produziu, com apoio da Secretaria Estadual da Cultura ), o evento “Encontros com a Fotografia, Brasil/Portugal”, com a participação de artistas dos dois países e que culminou com a realização de uma exposição coletiva, da qual também participou com suas fotografias.

*Com informações da assessoria

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