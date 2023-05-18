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Promo antecipada

Megapromoção de livros da Amazon começa nesta quinta

Promoção será realizada pela primeira vez no primeiro semestre e na lista terá livros de editoras como Record, Planeta e Sextante
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 18 de Maio de 2023 às 10:08

livros
Megapromoção de livros da Amazon começa nesta quinta Crédito: freepik
A Book Friday da Amazon será mais cedo em 2023. Sua 9ª edição não vai ser mais no segundo semestre, como nos anos anteriores: começa nesta quinta-feira, 18, e segue até 22 de maio. A empresa promete desconto de até 70% em livros.
O site de vendas vai oferecer obras com desconto das editoras Planeta, Arqueiro, Sextante, Intrínseca, Ciranda Cultural, Ediouro, Faro Editorial, Record e HarperCollins Brasil, entre outras. Na lista, há best-sellers, livros que estão fazendo sucesso nas redes sociais, romances, obras de desenvolvimento pessoal, HQs e mangás, livros infantis, de religião e espiritualidade, entre outros gêneros. O desconto vale tanto para livro físico quanto para digital.
A Amazon também anuncia que haverá novamente uma curadoria especial de autores independentes, LGBT+ e de literatura negra, dando destaque e desconto aos e-books desses escritores. Além disso, haverá desconto para novos assinantes do Kindle Unlimited, programa de assinatura de livros digitais. Quem aderir até a segunda-feira, 22, paga R$ 1,99 nos três primeiros meses. Depois, o valor passa para R$ 19,90.
A Amazon antecipou alguns dos livros que estarão com desconto. Entre os títulos estão Fahrenheit 451, de Ray Bradbury; É Assim Que Começa, de Colleen Hoover; A Vida Invisível de Addie LaRue, de V. E. Schwab; Quinze Dias, de Vitor Martins; box O Conde de Monte Cristo, de Alexandre Dumas; Os Miseráveis, de Victor Hugo; Miyamoto Musashi (Biografia em Mangá - Volume Único), de Shotaro Ishinomori; Homem-Aranha: As Graphic Novels, de Gerry Conway; Amoras, de Emicida.

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