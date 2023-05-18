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Maria Clara Spinelli será primeira protagonista trans da Rede Globo

Já conhecida por outros trabalhos na casa, a atriz participou de ‘Salve Jorge’ e ‘Carcereiros’
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 18 de Maio de 2023 às 09:21

Maria Clara Spinelli será primeira protagonista trans da Rede Globo
Maria Clara Spinelli será primeira protagonista trans da Rede Globo Crédito: Divulgação
A atriz Maria Clara Spinelli, 47 anos, fará a primeira protagonista trans da emissora Rede Globo, segundo a colunista do jornal O Globo, Patrícia Kogut.
No remake de Elas por Elas, Spinelli viverá Renê, que depois de 25 anos em um corpo masculino, passa pela transição de gênero e começa a chamar Renée. Na telinha, ela dirá: "Eu não virei mulher. Eu nasci mulher".
Já conhecida por outras atuações como nas novelas A Força do Querer e Salve Jorge e nas séries Carcereiros e Supermax.
A trama que deve chegar ao ar no segundo semestre está em fase de escalação. As informações divulgadas por enquanto são que a direção artística será de Amora Mautner, os autores Thereza Falcão e Alessandro Marson, além do retorno de Cassio Gabus Mendes, que participou da primeira edição da novela transmitida em 1982.
A história contará sobre a vida de sete mulheres, em idades entre 40 e 50 anos e com personalidades bem diferentes. A produção será gravada na cidade do Rio de Janeiro e não em São Paulo, como a primeira versão.

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