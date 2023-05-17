Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Liminar

Justiça proíbe 'Linha Direta' de falar sobre o caso Henry Borel

A Justiça do Rio de Janeiro concedeu à defesa do ex-vereador Jairinho uma liminar que proíbe o programa de ir ao ar nesta quinta-feira, 18
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 17 de Maio de 2023 às 18:10

Menino Henry Borel
O menino Henry Borel foi assassinado aos 4 anos em 2021. Crédito: Reprodução/ @lenielborel
A Justiça do Rio de Janeiro concedeu à defesa do ex-vereador Jairinho uma liminar que proíbe o programa Linha Direta, Rede Globo, comandado pelo jornalista Pedro Bial, de ir ao ar nesta quinta-feira, 18. O programa contaria o caso do menino Henry Borel, que foi assassinado aos 4 anos em 2021.
O ex-vereador Jairo Souza Santos Júnior ou Dr. Jairinho é acusado de ter matado o menino com a ajuda de Monique Medeiros, mãe de Henry.
A defesa do ex-vereador conseguiu uma liminar no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro que proíbe a emissora de veicular o programa, que, segundo a juíza Elizabeth Machado Louro, pode influenciar a opinião pública, visto que, o caso ainda não foi julgado e terá a participação de júri popular.
Segundo o jornal O Globo, a magistrada diz que: "o processo ainda pende de julgamento e a exibição em canal aberto e por emissora de grande alcance não parece servir aos propósitos informativos que possam ser alegados", explicou a magistrada. "O réu deverá ser julgado por um corpo de juízes leigos e tal exposição poderá colocar em risco a imparcialidade dos julgadores", concluiu ela.
Ainda conforme O Globo, o caso não está em segredo de justiça e procurada para esclarecer o ocorrido, a emissora alegou que não comenta casos que estão na justiça.

Veja Também

Linn da Quebrada rebate Nathália Deodato após ser chamada de 'estrela' pela amiga em reality

Paulo André chora ao falar sobre haters e medo dos discursos de ódio refletirem no filho

Camilla de Lucas se irrita com crítica de Sonia Abrão a seu vestido de casamento

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Começa o show do Guns N' Roses em Cariacica
Guns N' Roses faz show histórico no ES; veja detalhes
Imagem BBC Brasil
As 10 melhores séries de TV de 2026 até agora, segundo críticos da BBC
Imagem de destaque
Rio Branco cede empate e segue sem vencer na Série D do Brasileirão

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados