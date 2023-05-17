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Emocionado

Paulo André chora ao falar sobre haters e medo dos discursos de ódio refletirem no filho

‘Quero dar orgulho para meu filho, eu sei que dou, mas a internet pode mudar tudo’, disse
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 17 de Maio de 2023 às 11:12

Paulo André compartilha fotos em Salt Lake City, Utah, nos Estados Unidos
Paulo André compartilha fotos em Salt Lake City, Utah, nos Estados Unidos Crédito: Instagram/@iampauloandre
Nesta segunda-feira, 15, foi divulgado a participação do atleta e ex-BBB Paulo André, 24 anos, no podcast Podpah. O programa é apresentado Igor Cavalari e Thiago Marques.
Durante o bate-papo, o atleta falou sobre o medo de haters e discursos de ódio chegaram até o filho dele, ainda criança. "A última vez que postei, falaram que forjei a parada, que não era verdade. E isso frustra, isso é triste demais. Um dos meus maiores medos, até me emociono para falar, é que eu tenho um filho. Meu maior medo é isso refletir nele."
Ainda em meio às lágrimas, PA continuou, "eu entrei na parada da exposição e meu maior medo era saber se estava dando orgulho para minha família. Minha mãe vê tudo, meu filho vai crescer, vai ter acesso... quero dar orgulho para meu filho, eu sei que dou, mas a internet pode mudar tudo", refletiu.
"Da mesma forma que ela te levanta, ela te derruba sem você ter feito p*** nenhuma. Não fiz nada, não xinguei ninguém, não cometi crime nenhum. Eu só quero treinar e ser campeão. Não é porque chorei aqui que não estou bem, eu estou bem pra c*, mas este assunto me pega", concluiu.

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