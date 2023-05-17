Paulo André chora ao falar sobre haters e medo dos discursos de ódio refletirem no filho

Paulo André compartilha fotos em Salt Lake City, Utah, nos Estados Unidos Crédito: Instagram/@iampauloandre

Nesta segunda-feira, 15, foi divulgado a participação do atleta e ex-BBB Paulo André, 24 anos, no podcast Podpah. O programa é apresentado Igor Cavalari e Thiago Marques.

Durante o bate-papo, o atleta falou sobre o medo de haters e discursos de ódio chegaram até o filho dele, ainda criança. "A última vez que postei, falaram que forjei a parada, que não era verdade. E isso frustra, isso é triste demais. Um dos meus maiores medos, até me emociono para falar, é que eu tenho um filho. Meu maior medo é isso refletir nele."

Ainda em meio às lágrimas, PA continuou, "eu entrei na parada da exposição e meu maior medo era saber se estava dando orgulho para minha família. Minha mãe vê tudo, meu filho vai crescer, vai ter acesso... quero dar orgulho para meu filho, eu sei que dou, mas a internet pode mudar tudo", refletiu.