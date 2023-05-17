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Novo casal?

Taylor Swift e Matty Healy são vistos deixando estúdio juntos e agitam boatos de namoro

Artistas estavam no Electric Lady Studios, em Nova York, após uma sessão de gravações; eles já apareceram de mãos dadas na semana passada
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 17 de Maio de 2023 às 10:46

Taylor Swift recebendo o prêmio iHeartRadio Music, em março de 2023
Taylor Swift recebendo o prêmio iHeartRadio Music, em março de 2023 Crédito: Reuters/Folhapress
A cantora Taylor Swift e o vocalista Matty Healy, do grupo The 1975, foram vistos novamente juntos nesta segunda-feira, 15. Em vídeos e fotos que circulam nas redes sociais e na imprensa internacional, os dois aparecem deixando um estúdio e entrando em um carro.
Ao sair do local, Taylor sorri, enquanto Matty coloca a mão em suas costas. Segundo a revista norte-americana People, os registros foram feitos na entrada do Electric Lady Studios, em Nova York, após uma sessão de gravações.
Esta não é a primeira vez que o suposto casal é visto passando um tempo junto. Na semana passada, os artistas apareceram de mãos dadas em fotos tiradas no restaurante Casa Cipriani, também em Nova York. Eles estavam acompanhados do produtor Jack Antonoff e sua noiva.
O vocalista do The 1975 também já foi visto diversas vezes em shows da cantora durante a The Eras Tour. Em um registro publicado por internautas, ele aparece cantando a música Lover.
Rumores de que Taylor e Matty estariam namorando começaram no início do mês com uma notícia publicada no jornal The Sun. Conforme a publicação, a cantora teria terminado o relacionamento de seis anos com o ator Joe Alwyn em fevereiro.

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