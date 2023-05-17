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Transtorno

Megan Fox confessa sofrer de dismorfia corporal

‘Nunca houve um ponto na minha vida em que eu amei meu corpo, nunca’, revelou
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 17 de Maio de 2023 às 08:46

A atriz norte-americana Megan Fox
A atriz norte-americana Megan Fox Crédito: Lalo de Almeida/Folhapress
Em entrevista à Sports Ilustrated, a atriz Megan Fox, 37 anos, revelou sofrer de dismorfia corporal. O transtorno muda a maneira como a pessoa vê a si mesmo, transformando a percepção física, vendo defeitos e pensamentos obsessivos sobre o próprio corpo.
Apesar de trabalhar com o corpo e já ter posado para capas de revistas, Fox é insegura. "Eu nunca me vejo como as outras pessoas me veem", explicou.
"Nunca houve um ponto na minha vida em que eu amei meu corpo, nunca", revelou a estrela de Garota Infernal. "A jornada de me amar será eterna, eu acho."
Megan disse que sempre foi crítica demais em relação à própria imagem. "Desde criança, era uma obsessão que eu tinha", contou.

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