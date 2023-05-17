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Treta

Linn da Quebrada rebate Nathália Deodato após ser chamada de 'estrela' pela amiga em reality

Ex-BBB e atual participante de ‘A Grande Conquista’, da Record, acusou a cantora de ignorá-la após programa da Globo
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 17 de Maio de 2023 às 11:27

Registro de Nathália Deodato, Jessilane Alves, Naiara Azevedo e Linn da Quebrada
Registro de Nathália Deodato, Jessilane Alves, Naiara Azevedo e Linn da Quebrada Crédito: Instagram/@natalia.deodato
A cantora Linn da Quebrada usou o Twitter para rebater um comentário de Natália Deodato, durante uma conversa da influenciadora digital com companheiros de confinamento no novo reality show da TV Record, A Grande Conquista, em que ela participa. A amizade das duas, que se conheceram no programa BBB 22, da Rede Globo, foi marcada por altos e baixos, enquanto ainda estavam confinadas no programa, e parece que agora azedou de vez.
No atual confinamento, Natália Deodato afirmou que Linn da Quebrada não fala mais com ela "por estrelismo". Durante o Big Brother Brasil, elas faziam parte do quarteto com Naiara Azevedo e Jessilane Alves, chamado "As Comadres". "É estrela, não fala com pobre não. A gente tem um grupo eu, ela, Jessi e Naiara Azevedo. Nós três ficamos falando sozinhas lá", revelou a influenciadora.
Diante de toda a repercussão na internet, a cantora resolveu rebater as acusações na última segunda-feira, 15. "Vamos aos fatos: 1- Perdi o celular que tinha e estou com outro número. 2- Não gosto de grupo de 'zap', fico ansiosa com a sensação de sempre ter demanda a cumprir. Tenho grupos de trabalho que já demandam muita energia. 3 - Não é elitismo, é meu modo de preservar a saúde mental", explicou a artista.
A cantora relembrou a relação que teve com a influenciadora digital durante o reality global. "E outra, a Natália já está no seu terceiro reality. Me parece meio incoerente se apoiar na justificativa de eu não falar com ela por ela ser pobre. Nossa 'amizade' na casa foi bem conturbada e bola pra frente. Estamos seguindo. Não sou a melhor pessoa, mas faço meu melhor do meu jeitinho", disse.

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