Dire Straits e animações da Disney ganham concertos no ES

Orquestra Petrobras Sinfônica durante o concerto "A Magia da Orquestra" Crédito: Daniel Ebendinger

A Orquestra Petrobras Sinfônica vai rodar o país com dois concertos, que prometem mexer com os mais nostálgicos. "Dire Straits Sinfônico" e "A Magia da Orquestra" prometem levar os hits da banda inglesa em versão sinfônica e as trilhas sonoras de clássicos da Disney as palcos de Vitória, Curitiba, Brasília, Recife e Goiânia até o mês de julho (confira o calendário completo no fim da matéria).

A capital capixaba é a primeira a receber a turnê, no Sesc Glória, no Centro. Os concertos terão apresentação única, sendo o "Dire Straits Sinfônico", no sábado (20), e "A Magia da Orquestra", no domingo (21).

Sob a regência do maestro Felipe Prazeres, a Orquestra Petrobras promete apresentar canções emblemáticas como “Money for nothing”, “Brothers in arms”, “Romeo and juliet”, “So far away” e “Tunnel of love”. A tarefa de recriar a obra do Dire Straits, apresentando-a numa roupagem pulsante e vigorosa, coube aos arranjadores Gilson Santos, Itamar Assiere, Jessé Sadoc e Lourenço Vasconcellos.

No segundo espetáculo, as trilhas de “Encanto”, “Frozen”, “A Bela e a Fera”, “Cinderela”, “Rei Leão”, entre outras animações prometem um espetáculo voltado para as famílias. Neste, haverá a participação especial dos cantores Analu Pimenta e Marcelo Coutinho, além dos arranjos de Fernando Morais, Gilson Santos, Itamar Assiere e Jessé Sadoc.

“Apresentamos repertórios que fazem parte do imaginário popular, em releituras que lançam mão da força expressiva de uma orquestra sinfônica”, ressalta o maestro Felipe Prazeres.

“Nossa intenção é, cada vez mais, aproximar nossa orquestra do grande público, tornando o organismo sinfônico algo presente no cotidiano das pessoas. E nada melhor que a banda ‘Dire Straits’ e os clássicos das animações da Disney para promover este encontro tão importante. A Petrobras Sinfônica traz em seu DNA a busca por eliminar barreiras e promover, acima de tudo, a boa música”, completa Fernando Thebaldi, membro da diretoria artística da Orquestra Petrobras Sinfônica.

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