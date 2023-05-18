Dire Straits e animações da Disney ganham concertos no ES

A Orquestra Petrobras Sinfônica vai rodar o país com dois concertos, que prometem mexer com os mais nostálgicos. "Dire Straits Sinfônico" e "A Magia da Orquestra" prometem levar os hits da banda inglesa em versão sinfônica e as trilhas sonoras de clássicos da Disney as palcos de Vitória, Curitiba, Brasília, Recife e Goiânia até o mês de julho (confira o calendário completo no fim da matéria).
A capital capixaba é a primeira a receber a turnê, no Sesc Glória, no Centro. Os concertos terão apresentação única, sendo o "Dire Straits Sinfônico", no sábado (20), e "A Magia da Orquestra", no domingo (21).
Sob a regência do maestro Felipe Prazeres, a Orquestra Petrobras promete apresentar canções emblemáticas como “Money for nothing”, “Brothers in arms”, “Romeo and juliet”, “So far away” e “Tunnel of love”. A tarefa de recriar a obra do Dire Straits, apresentando-a numa roupagem pulsante e vigorosa, coube aos arranjadores Gilson Santos, Itamar Assiere, Jessé Sadoc e Lourenço Vasconcellos.
No segundo espetáculo, as trilhas de “Encanto”, “Frozen”, “A Bela e a Fera”, “Cinderela”, “Rei Leão”, entre outras animações prometem um espetáculo voltado para as famílias. Neste, haverá a participação especial dos cantores Analu Pimenta e Marcelo Coutinho, além dos arranjos de Fernando Morais, Gilson Santos, Itamar Assiere e Jessé Sadoc.
A passagem da turnê pelo Brasil ainda terá outros três concertos na programação: Concerto Clássico, Bohemian Rhapsody e Mundo Bita Sinfônico. O terceiro, inclusive, já passou por Vitória no ano passado.
“Apresentamos repertórios que fazem parte do imaginário popular, em releituras que lançam mão da força expressiva de uma orquestra sinfônica”, ressalta o maestro Felipe Prazeres.
“Nossa intenção é, cada vez mais, aproximar nossa orquestra do grande público, tornando o organismo sinfônico algo presente no cotidiano das pessoas. E nada melhor que a banda ‘Dire Straits’ e os clássicos das animações da Disney para promover este encontro tão importante. A Petrobras Sinfônica traz em seu DNA a busca por eliminar barreiras e promover, acima de tudo, a boa música”, completa Fernando Thebaldi, membro da diretoria artística da Orquestra Petrobras Sinfônica.
SERVIÇO:
- ORQUESTRA PETROBRAS SINFÔNICA - TURNÊ 2023
- VITÓRIA (ES) - SESC GLÓRIA
- Dire Straits Sinfônico: sábado (20), às 20h
- Ingressos: a partir de R$ 40 à venda na bilheteria do teatro e na internet pelo site Sympla (link disponível aqui)
- A Magia da Orquestra: domingo ( 21), às 16h
- Ingressos: a partir de R$ 20 à venda na bilheteria do teatro e na internet pelo site Sympla (link disponível aqui)
- CURITIBA (PR) - CANAL DA MÚSICA
- 16 e 17 de junho
- Sexta, 20h – Concerto Clássico
- Sábado, 16h – A Magia da Orquestra
- BRASÍLIA (DF)
- 29 e 30 de junho
- Quinta, 19h – A Magia da Orquestra, no Sesc Ceilândia
- Sexta, 19h – Concerto Clássico, na Catedral Metropolitana
- GOIÁS (GO)- TEATRO RIO VERMELHO
- 1 e 2 de julho
- Sábado, 20h – Dire Straits Sinfônico
- Domingo, 17h – Concerto Clássico
- RECIFE (PE) - TEATRO GUARARAPES
- 15 e 16 de julho
- Sábado, 20h – Bohemian Rhapsody
- Domingo, 15h e 18h – Mundo Bita Sinfônico