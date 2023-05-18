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Música

Dire Straits e animações da Disney ganham concertos no ES

Apresentações são realizadas pela Orquestra Petrobras, que inicia sua turnê 2023 neste sábado (20) e domingo (21), no Sesc Glória, em Vitória
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 18 de Maio de 2023 às 08:00

Orquestra Petrobras Sinfônica durante o concerto
Orquestra Petrobras Sinfônica durante o concerto "A Magia da Orquestra" Crédito: Daniel Ebendinger
A Orquestra Petrobras Sinfônica vai rodar o país com dois concertos, que prometem mexer com os mais nostálgicos. "Dire Straits Sinfônico" e "A Magia da Orquestra" prometem levar os hits da banda inglesa em versão sinfônica e as trilhas sonoras de clássicos da Disney as palcos de Vitória, Curitiba, Brasília, Recife e Goiânia até o mês de julho (confira o calendário completo no fim da matéria).
A capital capixaba é a primeira a receber a turnê, no Sesc Glória, no Centro. Os concertos terão apresentação única, sendo o "Dire Straits Sinfônico", no sábado (20), e "A Magia da Orquestra", no domingo (21).
Sob a regência do maestro Felipe Prazeres, a Orquestra Petrobras promete apresentar canções emblemáticas como “Money for nothing”, “Brothers in arms”, “Romeo and juliet”, “So far away” e “Tunnel of love”. A tarefa de recriar a obra do Dire Straits, apresentando-a numa roupagem pulsante e vigorosa, coube aos arranjadores Gilson Santos, Itamar Assiere, Jessé Sadoc e Lourenço Vasconcellos.
No segundo espetáculo, as trilhas de “Encanto”, “Frozen”, “A Bela e a Fera”, “Cinderela”, “Rei Leão”, entre outras animações prometem um espetáculo voltado para as famílias. Neste, haverá a participação especial dos cantores Analu Pimenta e Marcelo Coutinho, além dos arranjos de Fernando Morais, Gilson Santos, Itamar Assiere e Jessé Sadoc.
A passagem da turnê pelo Brasil ainda terá outros três concertos na programação: Concerto Clássico, Bohemian Rhapsody e Mundo Bita Sinfônico. O terceiro, inclusive, já passou por Vitória no ano passado.
“Apresentamos repertórios que fazem parte do imaginário popular, em releituras que lançam mão da força expressiva de uma orquestra sinfônica”, ressalta o maestro Felipe Prazeres.
“Nossa intenção é, cada vez mais, aproximar nossa orquestra do grande público, tornando o organismo sinfônico algo presente no cotidiano das pessoas. E nada melhor que a banda ‘Dire Straits’ e os clássicos das animações da Disney para promover este encontro tão importante. A Petrobras Sinfônica traz em seu DNA a busca por eliminar barreiras e promover, acima de tudo, a boa música”, completa Fernando Thebaldi, membro da diretoria artística da Orquestra Petrobras Sinfônica.

SERVIÇO:

  • ORQUESTRA PETROBRAS SINFÔNICA - TURNÊ 2023

  • VITÓRIA (ES) - SESC GLÓRIA
  • Dire Straits Sinfônico: sábado (20), às 20h
  • Ingressos: a partir de R$ 40 à venda na bilheteria do teatro e na internet pelo site Sympla (link disponível aqui)
  • A Magia da Orquestra: domingo ( 21), às 16h
  • Ingressos: a partir de R$ 20 à venda na bilheteria do teatro e na internet pelo site Sympla (link disponível aqui)

  • CURITIBA (PR) - CANAL DA MÚSICA
  • 16 e 17 de junho
  • Sexta, 20h – Concerto Clássico
  • Sábado, 16h – A Magia da Orquestra

  • BRASÍLIA (DF)
  • 29 e 30 de junho
  • Quinta, 19h – A Magia da Orquestra, no Sesc Ceilândia
  • Sexta, 19h – Concerto Clássico, na Catedral Metropolitana

  • GOIÁS (GO)- TEATRO RIO VERMELHO
  • 1 e 2 de julho
  • Sábado, 20h – Dire Straits Sinfônico
  • Domingo, 17h – Concerto Clássico

  • RECIFE (PE) - TEATRO GUARARAPES
  • 15 e 16 de julho
  • Sábado, 20h – Bohemian Rhapsody
  • Domingo, 15h e 18h – Mundo Bita Sinfônico

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