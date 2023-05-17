Concerto com músicas do Backstreet Boys tem ingressos esgotados no ES

Nova Orquestra dará roupagem sinfônica aos hits dos Backstreet Boys Crédito: Leonardo Braga

Essa é a quarta vez que a Nova Orquestra e o programa Vale Música lançam um projeto em parceria, sendo a terceira turnê pelo país. Charlie Brown Jr. e Cazuza foram artistas já homenageados no projeto.

"A gente escolheu este grupo (os Backstreet Boys) por conta dos 30 anos de carreira. Eles estão em turnê internacional e a ideia era fazer algo que ainda não tínhamos feito, que é abordar o repertório das boybands. E os BSB possuem um repertório com vários hits entre os mais tocados. Assim, queremos trazer o saudosismo da geração dos anos 1990", explica Éder Paolozzi, maestro Nova Orquestra.

Então, pode se preparar porque os principais hits estão garantidos. "Everybody", "As Long As You Love Me", "Quit Playing Games", "I Want It That Way", "Shape of My Heart" estão no repertório da orquestra, que deu a roupagem clássica aos acordes do pop. O efetivo será formado por 35 participantes do programa Vale Música, sendo 24 do Moinho Cultural - Corumbá, no Mato Grosso do Sul, e de Serra, no Espírito Santo - e mais 10 integrantes da Nova Orquestra, do Rio de Janeiro.

No total, foram escolhidas 15 músicas dos nove álbuns da boyband. "A gente tentou fazer um apanhado pegando fases mais recentes e pinçando as musicas que abrangessem a trajetoria deles. Vamos dar uma versão sinfônica ao repertório de sucesso da banda", conta Éder, sendo questionado na sequência se a presença de instrumentos de cordas e piano em músicas como "Incomplete" já facilitariam o trabalho de montagem em algumas canções.

"As músicas da boyband são bem construídas e escritas, tem modulações bem características e trazem muita coisa, além de uma fórmula que funciona, e eles estão aí até hohe. Foi interessante transformar os vocais característicos do grupo em música orquestral. A gente manteve o mais fiel as adaptações a essa orquestração que já tinha em canções como 'Incomplete', mantivemos este elemento", inicia.

"Interessante que mantivemos a intenção do quinteto trazendo instrumentos diferentes para reporduzir a voz dos cantores de uma forma diferente e os arranjos muito bem escritos. Estou muito feliz com o resultado e acho que o publico vai gostar bastante", completa o maestro.

Questionado se já era ouvinte do repertório, Éder é direto: "Com certeza! Tenho 40 anos e eu ouvi bastante as músicas, foi parte da minha adolescencia". Então, só resta conferir o repertório do concerto e se divertir.

O REPERTÓRIO

All I Have to give

I’ll never break your heart



Show me the meaning of being lonely



We’ve gotta going on



Get Down



Shape of my heart



Incomplete



Don’t go breaking my heart



The One



The Call



Everybody



As long as you love me



Quit playing games



I Want it That Way



Larger Than Life



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