Vital inicia venda de ingressos nesta quarta (17) e valores vão de R$ 50 a R$ 500

Xanddy Harmonia é atração no sábado (15) Crédito: Rodrigo Gavini

A largada para o Vital 2023 acontece oficialmente nesta quarta-feira (17). A partir das 12h, inicia a venda de ingressos e abadás com valores que vão de R$ 50 (arquibancada por dia) a R$ 500 (combo de bloco e camarote para os dois dias). A comercialização acontece pela internet e em pontos físicos, sendo o segundo sem taxas (veja detalhes dos valores e os endereços dos pontos de venda no fim da matéria).

Mais uma vez, os camarotes terão um show à parte. Serão quatro grandes espaços com atrações de peso animando os foliões enquanto o trio elétrico não passar: Na Vista, Bero, Fervô e Gordinho. Os camarotes da Pink e Barlavento terão DJs animando os foliões e o Amigos do Vital terá um trio que se posicionará em frente ao espaço em horários específicos a serem definidos.

"Vamos usar a estrutura do Sambódromo e os camarotes serão temáticos, direcionados a públicos específicos, de diferentes segmentos como pagode, funk e axé", explica Pablo Pacheco, um dos organizadores do evento.

CONFIRA ABAIXO AS ATRAÇÕES DE CADA CAMAROTE:

FERVÔ

Sexta-feira: Babado Novo e Aline Rosa



Sábado: Lexa





GORDINHO



Sexta-feira: Parangolé



Sábado: Molejo





NA VISTA



Sexta-feira: É O Tchan



Sábado: Jammil e os DJs da Arca de Noé (RJ)





BLOCO DO BERO



Sexta-feira: DJ Kvsh



Sábado: Naldo





AMIGOS DO VITAL



Sexta: Alexandre Peixe



Sábado: André Lellis



Vale lembrar que, quem comprar a entrada para os camarotes, não poderá ir para o bloco e vice-versa. Para ter acesso aos dois espaços, será necessária a compra dos dois setores, sendo que a organização vai disponibilizar a venda de combos com descontos.

A banda É o Tchan é atração no camarote Na Vista Crédito: Divulgação/É o Tchan

"No ano passado, a arquibancada toda era social (com distribuição de ingressos para a comunidade ao redor do Sambão do Povo). Como a adesão foi baixa, vamos abrir venda de ingressos para arquibancada, mas cerca de 20% a 25% dela se mantém com a distribuição de ingressos sociais. O restante do espaço será vendido com valor mais acessivel", explicou Pablo ao HZ.

Dividindo a organização do Vital novamente com Liliam Moussallem, Giulia Moussallem e Rominho Dias, Pablo está animado e adianta algumas diferenças da edição de 2022. "O evento promete entregar dois dias inesquecíveis, com mais de sete atrações confirmadas no Bloco Vital e 22 horas de festa nos dois dias de evento".

SERVIÇO:

VITAL 2023

Quando: 15 e 16 de setembro



15 e 16 de setembro Horário: 20h (sexta) e 18h (sábado)



20h (sexta) e 18h (sábado) Onde: Sambão do Povo, no bairro Mario Cypreste, Vitória



Sambão do Povo, no bairro Mario Cypreste, Vitória Ingressos:



Site LeBillet (com taxa)





Na Vista (dias 17 e 18 de maio, das 12h às 19h)



(dias 17 e 18 de maio, das 12h às 19h) R. Judite Maria Tovar Varejão, 435-299 - Enseada do Suá, Vitória





Lojas da Nuvem Sublimação (a partir do dia 19, das 9h às 18h)



(a partir do dia 19, das 9h às 18h) R. Celso Calmon, 160, Praia do Canto, e Vila Velha



Rua Jaguaribe, 22, Divino Espírito Santo, na rua da concessionária Honda Shori na entrada da 3ª ponte.



VALORES

BLOCO VITAL

Sexta-feira, dia 15: R$ 150



Sábado, dia 16: R$ 150



Sexta e sábado: R$ 280





ARQUIBANCADA

Sexta-feira, dia 15: R$ 50



Sábado, dia 16: R$ 50



CAMAROTE NA VISTA

Sexta, dia 15: R$ 150



Sábado, dia 16: R$ 150



Sexta + sábado: R$ 280



Sexta + bloco: R$ 260



Sábado + bloco: R$ 260



Sexta e sábado + bloco (dois dias): R$ 500





BLOCO DO BERO

Sexta, dia 15: R$ 150,00



Sábado, dia 16: R$ 150,00



Sexta + sábado: R$ 280,00



Sexta + bloco: R$ 260,00



Sábado + bloco: R$ 260,00



Sexta e sábado + bloco (dois dias): R$ 500





CAMAROTE FERVÔ

Sexta, dia 15: R$ 150



Sábado, dia 16: R$ 150



Sexta + sábado: R$ 280



Sexta + bloco: R$ 260



Sábado + bloco: R$ 260



Sexta e sábado + bloco (dois dias): R$ 500





CAMAROTE GORDINHO

Sexta, dia 15: R$ 150



Sábado, dia 16: R$ 150



Sexta e sábado: R$ 280



Sexta + bloco: R$ 260



Sábado + bloco: R$ 260



Sexta e sábado + bloco (dois dias): R$ 500





CAMAROTE BARLAVENTO

Sexta, dia 15: R$ 130



Sábado, dia 16: R$ 130



Sexta + sábado: R$ 240



Sexta + bloco: R$ 240



Sábado + bloco: R$ 240



Sexta e sábado + bloco (dois dias): R$ 460





VARANDÃO DA PINK

Sexta, dia 15: R$ 130

Sábado, dia 16: R$ 130

Sexta + sábado: R$ 240

Sexta + bloco: R$ 240

Sábado + bloco: R$ 240

Sexta e sábado + bloco (dois dias): R$ 460





AMIGOS DO VITAL

Valores não informados





Os valores são referentes ao 1° lote e estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

