Vital inicia venda de ingressos nesta quarta (17) e valores vão de R$ 50 a R$ 500

A largada para o Vital 2023 acontece oficialmente nesta quarta-feira (17). A partir das 12h, inicia a venda de ingressos e abadás com valores que vão de R$ 50 (arquibancada por dia) a R$ 500 (combo de bloco e camarote para os dois dias). A comercialização acontece pela internet e em pontos físicos, sendo o segundo sem taxas (veja detalhes dos valores e os endereços dos pontos de venda no fim da matéria).
A festa está marcada para acontecer nos dias 15 e 16 de setembro, no Sambão do Povo, no bairro Mario Cypreste, em Vitória. As atrações do bloco já foram anunciadas. Na sexta, Banda Eva, Bell Marques e Léo Santana sobem no trio, enquanto Durval Lelys, Xanddy Harmonia, Tomate e Timbalada agitam a avenida no sábado.
Mais uma vez, os camarotes terão um show à parte. Serão quatro grandes espaços com atrações de peso animando os foliões enquanto o trio elétrico não passar: Na Vista, Bero, Fervô e Gordinho. Os camarotes da Pink e Barlavento terão DJs animando os foliões e o Amigos do Vital terá um trio que se posicionará em frente ao espaço em horários específicos a serem definidos.
"Vamos usar a estrutura do Sambódromo e os camarotes serão temáticos, direcionados a públicos específicos, de diferentes segmentos como pagode, funk e axé", explica Pablo Pacheco, um dos organizadores do evento.
CONFIRA ABAIXO AS ATRAÇÕES DE CADA CAMAROTE:
- FERVÔ
- Sexta-feira: Babado Novo e Aline Rosa
- Sábado: Lexa
- GORDINHO
- Sexta-feira: Parangolé
- Sábado: Molejo
- NA VISTA
- Sexta-feira: É O Tchan
- Sábado: Jammil e os DJs da Arca de Noé (RJ)
- BLOCO DO BERO
- Sexta-feira: DJ Kvsh
- Sábado: Naldo
- AMIGOS DO VITAL
- Sexta: Alexandre Peixe
- Sábado: André Lellis
Vale lembrar que, quem comprar a entrada para os camarotes, não poderá ir para o bloco e vice-versa. Para ter acesso aos dois espaços, será necessária a compra dos dois setores, sendo que a organização vai disponibilizar a venda de combos com descontos.
Diferente do ano passado, o Vital 2023 terá venda de arquibancadas. O espaço que era exclusivamente voltado para moradores do entorno, que tinham entrada gratuita, foi dividido e terá um parte para pagantes. O valor é de R$ 50 por dia.
"No ano passado, a arquibancada toda era social (com distribuição de ingressos para a comunidade ao redor do Sambão do Povo). Como a adesão foi baixa, vamos abrir venda de ingressos para arquibancada, mas cerca de 20% a 25% dela se mantém com a distribuição de ingressos sociais. O restante do espaço será vendido com valor mais acessivel", explicou Pablo ao HZ.
Dividindo a organização do Vital novamente com Liliam Moussallem, Giulia Moussallem e Rominho Dias, Pablo está animado e adianta algumas diferenças da edição de 2022. "O evento promete entregar dois dias inesquecíveis, com mais de sete atrações confirmadas no Bloco Vital e 22 horas de festa nos dois dias de evento".
SERVIÇO:
- VITAL 2023
- Quando: 15 e 16 de setembro
- Horário: 20h (sexta) e 18h (sábado)
- Onde: Sambão do Povo, no bairro Mario Cypreste, Vitória
- Ingressos:
- Site LeBillet (com taxa)
- Na Vista (dias 17 e 18 de maio, das 12h às 19h)
- R. Judite Maria Tovar Varejão, 435-299 - Enseada do Suá, Vitória
- Lojas da Nuvem Sublimação (a partir do dia 19, das 9h às 18h)
- R. Celso Calmon, 160, Praia do Canto, e Vila Velha
- Rua Jaguaribe, 22, Divino Espírito Santo, na rua da concessionária Honda Shori na entrada da 3ª ponte.
VALORES
- BLOCO VITAL
- Sexta-feira, dia 15: R$ 150
- Sábado, dia 16: R$ 150
- Sexta e sábado: R$ 280
- ARQUIBANCADA
- Sexta-feira, dia 15: R$ 50
- Sábado, dia 16: R$ 50
- CAMAROTE NA VISTA
- Sexta, dia 15: R$ 150
- Sábado, dia 16: R$ 150
- Sexta + sábado: R$ 280
- Sexta + bloco: R$ 260
- Sábado + bloco: R$ 260
- Sexta e sábado + bloco (dois dias): R$ 500
- BLOCO DO BERO
- Sexta, dia 15: R$ 150,00
- Sábado, dia 16: R$ 150,00
- Sexta + sábado: R$ 280,00
- Sexta + bloco: R$ 260,00
- Sábado + bloco: R$ 260,00
- Sexta e sábado + bloco (dois dias): R$ 500
- CAMAROTE FERVÔ
- Sexta, dia 15: R$ 150
- Sábado, dia 16: R$ 150
- Sexta + sábado: R$ 280
- Sexta + bloco: R$ 260
- Sábado + bloco: R$ 260
- Sexta e sábado + bloco (dois dias): R$ 500
- CAMAROTE GORDINHO
- Sexta, dia 15: R$ 150
- Sábado, dia 16: R$ 150
- Sexta e sábado: R$ 280
- Sexta + bloco: R$ 260
- Sábado + bloco: R$ 260
- Sexta e sábado + bloco (dois dias): R$ 500
- CAMAROTE BARLAVENTO
- Sexta, dia 15: R$ 130
- Sábado, dia 16: R$ 130
- Sexta + sábado: R$ 240
- Sexta + bloco: R$ 240
- Sábado + bloco: R$ 240
- Sexta e sábado + bloco (dois dias): R$ 460
- VARANDÃO DA PINK
- Sexta, dia 15: R$ 130
- Sábado, dia 16: R$ 130
- Sexta + sábado: R$ 240
- Sexta + bloco: R$ 240
- Sábado + bloco: R$ 240
- Sexta e sábado + bloco (dois dias): R$ 460
- AMIGOS DO VITAL
- Valores não informados
- Os valores são referentes ao 1° lote e estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.
Atualização
16/02/2023 - 7:43
Diferente do apresentado no release, Alexandre Peixe e André Lelys serão atrações do Camarote Amigos do Vital. A organização entrou em contato explicando o erro. A matéria foi atualizada.