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Micareta

Vital inicia venda de ingressos nesta quarta (17) e valores vão de R$ 50 a R$ 500

Evento acontece nos dias 15 e 16 de setembro, no Sambão do Povo, com Durval Lelys, Bell Marques, Tomate e muito mais. Vendas acontecem na internet e em lojas físicas
Erik Oakes

Erik Oakes

Publicado em 16 de Maio de 2023 às 19:01

Em clima de despedida do Harmonia do Samba, Xanddy contagiou o público do Vital
Xanddy Harmonia é atração no sábado (15) Crédito: Rodrigo Gavini
A largada para o Vital 2023 acontece oficialmente nesta quarta-feira (17). A partir das 12h, inicia a venda de ingressos e abadás com valores que vão de R$ 50 (arquibancada por dia) a R$ 500 (combo de bloco e camarote para os dois dias). A comercialização acontece pela internet e em pontos físicos, sendo o segundo sem taxas (veja detalhes dos valores e os endereços dos pontos de venda no fim da matéria).
A festa está marcada para acontecer nos dias 15 e 16 de setembro, no Sambão do Povo, no bairro Mario Cypreste, em Vitória. As atrações do bloco já foram anunciadas. Na sexta, Banda Eva, Bell Marques e Léo Santana sobem no trio, enquanto Durval Lelys, Xanddy Harmonia, Tomate e Timbalada agitam a avenida no sábado.
Mais uma vez, os camarotes terão um show à parte. Serão quatro grandes espaços com atrações de peso animando os foliões enquanto o trio elétrico não passar: Na Vista, Bero, Fervô e Gordinho. Os camarotes da Pink e Barlavento terão DJs animando os foliões e o Amigos do Vital terá um trio que se posicionará em frente ao espaço em horários específicos a serem definidos.
"Vamos usar a estrutura do Sambódromo e os camarotes serão temáticos, direcionados a públicos específicos, de diferentes segmentos como pagode, funk e axé", explica Pablo Pacheco, um dos organizadores do evento.

CONFIRA ABAIXO AS ATRAÇÕES DE CADA CAMAROTE:

  • FERVÔ
  • Sexta-feira: Babado Novo e Aline Rosa
  • Sábado: Lexa

  • GORDINHO
  • Sexta-feira: Parangolé
  • Sábado: Molejo

  • NA VISTA
  • Sexta-feira: É O Tchan
  • Sábado: Jammil e os DJs da Arca de Noé (RJ)

  • BLOCO DO BERO
  • Sexta-feira: DJ Kvsh
  • Sábado: Naldo

  • AMIGOS DO VITAL
  • Sexta: Alexandre Peixe
  • Sábado: André Lellis
Vale lembrar que, quem comprar a entrada para os camarotes, não poderá ir para o bloco e vice-versa. Para ter acesso aos dois espaços, será necessária a compra dos dois setores, sendo que a organização vai disponibilizar a venda de combos com descontos.
A banda É o Tchan se apresenta neste sábado (27), em Vitória
A banda É o Tchan é atração no camarote Na Vista Crédito: Divulgação/É o Tchan
Diferente do ano passado, o Vital 2023 terá venda de arquibancadas. O espaço que era exclusivamente voltado para moradores do entorno, que tinham entrada gratuita, foi dividido e terá um parte para pagantes. O valor é de R$ 50 por dia.
"No ano passado, a arquibancada toda era social (com distribuição de ingressos para a comunidade ao redor do Sambão do Povo). Como a adesão foi baixa, vamos abrir venda de ingressos para arquibancada, mas cerca de 20% a 25% dela se mantém com a distribuição de ingressos sociais. O restante do espaço será vendido com valor mais acessivel", explicou Pablo ao HZ.
Dividindo a organização do Vital novamente com Liliam Moussallem, Giulia Moussallem e Rominho Dias, Pablo está animado e adianta algumas diferenças da edição de 2022. "O evento promete entregar dois dias inesquecíveis, com mais de sete atrações confirmadas no Bloco Vital e 22 horas de festa nos dois dias de evento".

SERVIÇO:

  • VITAL 2023
  • Quando: 15 e 16 de setembro
  • Horário: 20h (sexta) e 18h (sábado)
  • Onde: Sambão do Povo, no bairro Mario Cypreste, Vitória
  • Ingressos:
  • Site LeBillet (com taxa)

  • Na Vista (dias 17 e 18 de maio, das 12h às 19h)
  • R. Judite Maria Tovar Varejão, 435-299 - Enseada do Suá, Vitória

  • Lojas da Nuvem Sublimação (a partir do dia 19, das 9h às 18h)
  • R. Celso Calmon, 160, Praia do Canto, e Vila Velha
  • Rua Jaguaribe, 22, Divino Espírito Santo, na rua da concessionária Honda Shori na entrada da 3ª ponte.

VALORES

  • BLOCO VITAL
  • Sexta-feira, dia 15: R$ 150
  • Sábado, dia 16: R$ 150
  • Sexta e sábado: R$ 280

  • ARQUIBANCADA
  • Sexta-feira, dia 15: R$ 50
  • Sábado, dia 16: R$ 50
  • CAMAROTE NA VISTA
  • Sexta, dia 15: R$ 150
  • Sábado, dia 16: R$ 150
  • Sexta + sábado: R$ 280
  • Sexta + bloco: R$ 260
  • Sábado + bloco: R$ 260
  • Sexta e sábado + bloco (dois dias): R$ 500

  • BLOCO DO BERO
  • Sexta, dia 15: R$ 150,00
  • Sábado, dia 16: R$ 150,00
  • Sexta + sábado: R$ 280,00
  • Sexta + bloco: R$ 260,00
  • Sábado + bloco: R$ 260,00
  • Sexta e sábado + bloco (dois dias): R$ 500

  • CAMAROTE FERVÔ
  • Sexta, dia 15: R$ 150
  • Sábado, dia 16: R$ 150
  • Sexta + sábado: R$ 280
  • Sexta + bloco: R$ 260
  • Sábado + bloco: R$ 260
  • Sexta e sábado + bloco (dois dias): R$ 500

  • CAMAROTE GORDINHO
  • Sexta, dia 15: R$ 150
  • Sábado, dia 16: R$ 150
  • Sexta e sábado: R$ 280
  • Sexta + bloco: R$ 260
  • Sábado + bloco: R$ 260
  • Sexta e sábado + bloco (dois dias): R$ 500

  • CAMAROTE BARLAVENTO
  • Sexta, dia 15: R$ 130
  • Sábado, dia 16: R$ 130
  • Sexta + sábado: R$ 240
  • Sexta + bloco: R$ 240
  • Sábado + bloco: R$ 240
  • Sexta e sábado + bloco (dois dias): R$ 460

  • VARANDÃO DA PINK
  • Sexta, dia 15: R$ 130
  • Sábado, dia 16: R$ 130
  • Sexta + sábado: R$ 240
  • Sexta + bloco: R$ 240
  • Sábado + bloco: R$ 240
  • Sexta e sábado + bloco (dois dias): R$ 460

  • AMIGOS DO VITAL
  • Valores não informados

  • Os valores são referentes ao 1° lote e estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

Atualização

16/02/2023 - 7:43
Diferente do apresentado no release, Alexandre Peixe e André Lelys serão atrações do Camarote Amigos do Vital. A organização entrou em contato explicando o erro. A matéria foi atualizada.

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