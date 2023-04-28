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Folia garantida

Vital 2023 será em setembro com Leo Santana e Banda Eva confirmados

Evento seguirá o mesmo formato de 2022, mas com algumas melhorias e mais atrações. Organização garante dois nomes inéditos no line-up do bloco
Erik Oakes

Erik Oakes

Publicado em 28 de Abril de 2023 às 07:00

O axé da Banda Eva abriu a noite de sábado (17) do Vital 2022
O axé da Banda Eva abriu a noite de sábado (17) do Vital 2022 Crédito: Rodrigo Gavini
Quem não matou as saudades do Vital na edição de retorno no ano passado, se prepare. Segundo a organização, a micareta está confirmada para os dias 15 e 16 de setembro de 2023, no Sambão do Povo, em Vitória, prometendo ser ainda melhor. "A expectativa é de um evento maior e melhor que em 2022", conta Pablo Pacheco, sócio e produtor do Vital.
Em conversa com HZ, ele revela que serão mais de 15 atrações agitando o bloco e os camarotes, uma vez que estrutura do evento se manterá como no ano anterior. "O evento será no mesmo formato do ano passado, mas com alguns ajustes. Serão sete camarotes com tamanhos variados, cada um voltado para um público, além do bloco, dos camarotes empresariais e da arquibancada", destaca o empresário.
Das atrações confirmadas até o momento, temos Leo Santana e Banda Eva. Pablo ainda garante a entrada de, pelo menos, duas atrações inéditas no bloco. Os demais nomes serão divulgados aos poucos nas redes sociais do evento, assim como os valores de ingressos, que serão comercializados pela Lebillet.
Uma multidão seguiu o trio de Léo Santana na primeira noite do Vital
Uma multidão seguiu o trio de Léo Santana na primeira noite do Vital Crédito: Rodrigo Gavini
O formato de vendas segue o mesmo de 2022, com venda de abadás por espaço e dia do evento, além dos combos para quem quiser ir no camarote e no bloco, por exemplo. "Quem comprou camarote, vai no camarote, quem comprou bloco, vai no bloco. Não teremos a possibilidade de quem está no camarote ir para o bloco como aconteceu na sexta-feira do ano passado", conta Pablo, garantindo que os combos serão limitados e comercializados apenas na abertura das vendas.
No inicio das vendas, serão abertos combos em que a pessoa pode comprar o bloco e o camarote com preços promocionais
No total, serão sete atrações no trio elétrico, sendo três na sexta e quatro no sábado. Em 2022, além dos confirmados até o momento para este ano, o bloco contou com nomes como Claudia Leitte, Durval Lelys, Harmonia do Samba e Timbalada.
Dividindo a organização do Vital novamente com Liliam Moussallem, Giulia Moussallem e Rominho Dias, Pablo está animado e adianta algumas diferenças da edição de 2022. "Neste ano, teremos o bloco com venda de abadás nos dois dias. Por sinal, todos setores terão abadás diferentes para cada dia", revela.
Os camarotes comerciais seguem sendo quase todos os mesmos - o camarote Woods não terá neste ano. "A princípio, vamos manter os que tiveram ano passado. Dos sete camarotes, quatro serão grandes e com atrações nacionais nos dois dias, e três menores", ressalta.
"Na Vista, Gordinho, Bero e, Fervo são os quatro maiores. Amigos do Vital, Barlavento e Pink são os menores", detalha.
Para fechar, ele adianta que dentro dos camarotes comerciais, serão vendidos lounges para quem quer uma experiência mais exclusiva.

Correção

28/04/2023 - 9:18
A matéria informava que todos os camarotes comerciais seriam mantidos nesta edição, quando na verdade seriam quase todos. Neste ano, o Vital não terá o camarote Woods. O texto foi corrigido

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