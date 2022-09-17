Acabou a espera: Banda Eva celebra a volta do Vital com show eletrizante

Após 16 anos de saudade, o Vital - uma das maiores micaretas do país - está de volta. E, claro, trouxe consigo a chuva, que é tradicional companheira do evento, que rola nesta sexta (16) e sábado (17), no Sambão do Povo, em Vitória.
Mas a galera presente na festa não se deixou abater pela chuvarada, curtindo bastante a apresentação da Banda Eva, uma das atrações carimbadas desde as primeiras edições da festa. A performance, que anteriormente seria feita no palco do Camarote Vix na Vista, teve uma mudança com um quê de nostalgia.
Para a surpresa dos "micareteiros" de plantão, o show rolou em um trio elétrico dentro do camarote (que conta com um espaço de "HZ", o maior portal de entretenimento do Espírito Santo).
Conversamos com o vocalista da Banda Eva, Felipe Pezzoni, que já conhecia a fama do Vital no início dos anos 2000. O cantor conta que ficou feliz em participar desse esperado retorno.
"Sempre ouvi falar muito bem do Vital e de suas histórias. Quando recebi a notícia que voltaria, foi uma linda oportunidade de reescrever parte dessa história", declara, com a natural paixão baiana.
CONEXÃO
Sobre o carnaval fora de época, Felipe também exaltou o calor do público capixaba. "Bahia e Vitória têm um 'feat', não tem jeito! É uma energia similar. É sempre uma explosão quando a gente se encontra", contou.
No Vital 2022 tem dobradinha da Banda Eva. Além da performance desta sexta, no camarote, sábado rola apresentação no bloco, que vai arrastar uma multidão. O cantor revelou que o show de amanhã promete mais novidades. "Não há nada bom que não possa melhorar. Amanhã vai ser pauleira, é carnaval!". Estamos ansiosos, Felipe!
Ainda nesta sexta (16), o evento terá um grande bloco, que já está sendo chamado de "Arrastão do Vital". Neste dia, as pessoas que compraram os camarotes podem descer para o bloco e curtir o arrastão. É recomendado que os foliões estejam de branco, já que não terá abadá neste dia, para formar um grande bloco da paz. Ah, sim: quem comprou o bloco não tem acesso aos camarotes. Entre as atrações, Leo Santana e Timbalada. Tá só começando, galera!