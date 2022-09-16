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Se cuidar

Vital 2022: dicas de alimentação e alongamentos para encarar a folia

Nutricionista e fisioterapeuta dão o caminho para os foliões enfrentarem os dois dias de festas sem dores e demais complicações na saúde

Publicado em 16 de Setembro de 2022 às 12:12

Data: 13/11/2004 - ES - Vital 2004 - Foliões do bloco Mukeka, desfilando
Data: 13/11/2004 - ES - Vital 2004 - Foliões do bloco Mukeka, desfilando Crédito: Nestor Muller/Arquivo A Gazeta
O Vital 2022 começa nesta sexta-feira (16) com muita folia nos camarotes ao som de Psirico, Mumuzinho, Pocah e Banda Eva, além de Léo Santana e Timbalada em cima do trio. O evento, que continua no sábado (17), ainda promete agitar o Sambão do Povo com Claudia Leitte, Durval Lelys e Harmonia do Samba. Ao todo, serão mais de 20 horas de festa, por isso, é bom se preparar.
Durante a folia é comum que os foliões acabem ingerindo uma quantidade maior de bebidas alcoólicas e de comidas calóricas. Sem contar nas dores pelo corpo que podem surgir após a maratona de shows. Mas dicas simples de preparação podem ajudar a driblar esses contratempos e garantir que todos estejam bem para seguir a vida no dia seguinte.

DICAS DE ALIMENTAÇÃO

A nutricionista Tatiane Soares, da Unimed Vitória, elaborou uma lista com dicas para se preparar para o Vital e também para se cuidar após a festa. Assim, é possível curtir a festa sem exageros e garantir uma boa condição física do início ao fim.
Manter o corpo hidratado auxilia na imunidade
Manter o corpo hidratado auxilia na imunidade Crédito: Reprodução/Freepik
1 - Beba água! Procure ingerir 2 a 3 litros de água ao dia. Você também pode complementar com água saborizada, sucos naturais, chás naturais gelados, bebidas isotônicas e água de coco.
2 - Para quem gosta de bebida alcoólica, evite as muito açucaradas e tenha sempre à mão uma garrafinha de água, assim você intercala e bebe menos sem perceber.
3 - Tenha uma alimentação mais leve e tente incluir frutas ou sucos naturais. Eles atuam no processo de desintoxicação, auxiliando o funcionamento do fígado, sendo também boas pedidas na luta contra a ressaca.
Frutas vermelhas
Frutas vermelhas Crédito: Shutterstock
4 - Programe-se: planejamento é fundamental e decisivo! Se possível, leve alimentos que você possa comer, frutas, barrinha de proteína, água de coco, água. Eles vão te nutrir e proporcionar saciedade.
5 - Atente-se às condições de higiene dos locais em que você se alimenta e à forma de armazenamento. Ter uma desinteria ou infeção intestinal nessa época não é nada legal.
6 - Evite alimentos muito gordurosos e frituras, com maionese caseira. Esses alimentos demoram mais para serem digeridos e provocam sono e indisposição, podendo estragar a sua festa! Prefira preparações assadas, grelhadas ou cozidas.
Fast food, frituras, doces: qual é o ponto fraco da alimentação de cada signo?
Evite as frituras e aposte em  alimentos mais naturais Crédito: Personare
7- Se for consumir bebida alcoólica, já tenha em mente, definido, o que vai beber e a quantidade. Assim, evita exageros
8 - Para ajudar na desintoxicação do corpo após a festa, opte por alimentos de fácil digestão e que sejam bem coloridos.
9 - Descanse, tenha um sono restaurador
Unhappy exhausted mature woman with closed eyes lying in bed, touching temples close up, tired female suffering from headache or migraine, feeling unwell, suffering from insomnia, lack of sleep
Dormir bem é fundamental  Crédito: Freepik

PARA EVITAR DORES NO CORPO

Outro ponto de atenção é sobre as dores após o Vital. Chegar em casa e sentir um cansaço depois de pular horas de folia é normal, mas há maneiras de minimizar esses impactos na saúde e no corpo. A fisioterapeuta Talita Novaes preparou algumas dicas para se cuidar nesses dias de festa.
1 - Antes de uma rotina intensa de folia, com caminhadas atrás do trio e muito tempo na posição de pé, é fundamental alongar a musculatura para preparar o corpo. Alguns alongamentos básicos para preparar o corpo para a folia são:
- Deitar de barriga para cima na cama, com um cinto ou um lençol passar na ponta do pé esticando toda a perna, puxar lentamente a perna em direção ao corpo, mantendo por 20 segundos essa posição para cada perna. Ainda deitado de barriga para cima, abraçar as pernas por trás dos joelhos e trazer em direção ao peito, manter por 20 segundos a posição.
A atividade física é benéfica para o sistema imunológico
A atividade física é benéfica para o sistema imunológico Crédito: Reprodução/Freepik
2 - Durante o evento, a principal dica é escolher o sapato mais confortável possível, evitando saltos ou sandálias que não proporcionem conforto. A melhor dica é o tênis para ajudar a absorver o impacto de ficar muito tempo de pé, além de se proteger contra cortes e pisões. E, sempre que possível, sente-se para descansar.
3 - No dia seguinte da folia, faça um escalda pés, com água morna e óleo essencial ou sachês de camomila, alecrim ou hortelã, sal grosso e algumas bolinhas de gude no fundo da bacia para massagear os pés. Caso apareça a dor lombar, procure realizar os alongamentos descritos no início e coloque uma compressa de água morna no local. Essas medidas ajudarão na recuperação muscular.

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