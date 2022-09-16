Vital 2022: dicas de alimentação e alongamentos para encarar a folia

Data: 13/11/2004 - ES - Vital 2004 - Foliões do bloco Mukeka, desfilando Crédito: Nestor Muller/Arquivo A Gazeta

O Vital 2022 começa nesta sexta-feira (16) com muita folia nos camarotes ao som de Psirico, Mumuzinho, Pocah e Banda Eva, além de Léo Santana e Timbalada em cima do trio. O evento, que continua no sábado (17), ainda promete agitar o Sambão do Povo com Claudia Leitte, Durval Lelys e Harmonia do Samba. Ao todo, serão mais de 20 horas de festa, por isso, é bom se preparar.

Durante a folia é comum que os foliões acabem ingerindo uma quantidade maior de bebidas alcoólicas e de comidas calóricas. Sem contar nas dores pelo corpo que podem surgir após a maratona de shows. Mas dicas simples de preparação podem ajudar a driblar esses contratempos e garantir que todos estejam bem para seguir a vida no dia seguinte.

DICAS DE ALIMENTAÇÃO

A nutricionista Tatiane Soares, da Unimed Vitória, elaborou uma lista com dicas para se preparar para o Vital e também para se cuidar após a festa. Assim, é possível curtir a festa sem exageros e garantir uma boa condição física do início ao fim.

Manter o corpo hidratado auxilia na imunidade Crédito: Reprodução/Freepik

1 - Beba água! Procure ingerir 2 a 3 litros de água ao dia. Você também pode complementar com água saborizada, sucos naturais, chás naturais gelados, bebidas isotônicas e água de coco.

2 - Para quem gosta de bebida alcoólica, evite as muito açucaradas e tenha sempre à mão uma garrafinha de água, assim você intercala e bebe menos sem perceber.

3 - Tenha uma alimentação mais leve e tente incluir frutas ou sucos naturais. Eles atuam no processo de desintoxicação, auxiliando o funcionamento do fígado, sendo também boas pedidas na luta contra a ressaca.

Frutas vermelhas Crédito: Shutterstock

4 - Programe-se: planejamento é fundamental e decisivo! Se possível, leve alimentos que você possa comer, frutas, barrinha de proteína, água de coco, água. Eles vão te nutrir e proporcionar saciedade.

5 - Atente-se às condições de higiene dos locais em que você se alimenta e à forma de armazenamento. Ter uma desinteria ou infeção intestinal nessa época não é nada legal.

6 - Evite alimentos muito gordurosos e frituras, com maionese caseira. Esses alimentos demoram mais para serem digeridos e provocam sono e indisposição, podendo estragar a sua festa! Prefira preparações assadas, grelhadas ou cozidas.

Evite as frituras e aposte em alimentos mais naturais Crédito: Personare

7- Se for consumir bebida alcoólica, já tenha em mente, definido, o que vai beber e a quantidade. Assim, evita exageros

8 - Para ajudar na desintoxicação do corpo após a festa, opte por alimentos de fácil digestão e que sejam bem coloridos.

9 - Descanse, tenha um sono restaurador

Dormir bem é fundamental Crédito: Freepik

PARA EVITAR DORES NO CORPO

Outro ponto de atenção é sobre as dores após o Vital. Chegar em casa e sentir um cansaço depois de pular horas de folia é normal, mas há maneiras de minimizar esses impactos na saúde e no corpo. A fisioterapeuta Talita Novaes preparou algumas dicas para se cuidar nesses dias de festa.

1 - Antes de uma rotina intensa de folia, com caminhadas atrás do trio e muito tempo na posição de pé, é fundamental alongar a musculatura para preparar o corpo. Alguns alongamentos básicos para preparar o corpo para a folia são:

- Deitar de barriga para cima na cama, com um cinto ou um lençol passar na ponta do pé esticando toda a perna, puxar lentamente a perna em direção ao corpo, mantendo por 20 segundos essa posição para cada perna. Ainda deitado de barriga para cima, abraçar as pernas por trás dos joelhos e trazer em direção ao peito, manter por 20 segundos a posição.

A atividade física é benéfica para o sistema imunológico Crédito: Reprodução/Freepik

2 - Durante o evento, a principal dica é escolher o sapato mais confortável possível, evitando saltos ou sandálias que não proporcionem conforto. A melhor dica é o tênis para ajudar a absorver o impacto de ficar muito tempo de pé, além de se proteger contra cortes e pisões. E, sempre que possível, sente-se para descansar.