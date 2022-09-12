O treino de baixa intensidade pode atrapalhar o ganho de massa muscular Crédito: Shutterstock

Porém, alguns erros podem prejudicar o objetivo, como não se hidratar adequadamente, exagerar no consumo de bebidas alcoólicas e ter medo de consumir carboidratos. A nutricionista Catiene Chieppe conta que um dos principais erros é não comer o suficiente.

"Esse é um grande erro que atrapalha o ganho de massa muscular. Também é comum ocorrer casos em que a pessoa treina na quantidade certa e faz a suplementação corretamente, mas não ingere a quantidade de calorias suficientes na alimentação. Para que o anabolismo aconteça, o consumo de alimentos não pode ser inferior ao seu gasto energético. Devemos ingerir calorias de qualidade e na quantidade correta".

O nutricionista Fabrício Loureiro diz que comer alimentos de má qualidade também é um erro. "No processo de hipertrofia, é primordial comer alimentos calóricos, mas de boa qualidade. O excesso de alimentos açucarados, frituras e industrializados podem trazer resistência a insulina e aumento do colesterol, por exemplo, aumentando as chances de ganhar tecido adiposo. O ideal é priorizar alimentos in natura como verduras, legumes, frutas, carnes e ovos".

Ter medo de consumir carboidratos é um dos erros. Comer mandioca é um das dicas Crédito: Shutterstock

6 erros que podem atrapalhar o ganho de massa muscular

Concentrar as proteínas em apenas uma refeição: a concentração de proteínas apenas em uma refeição pode não ser adequado. Para favorecer o ganho saudável, é fundamental a distribuição e equilíbrio do consumo de proteínas ao longo das refeições. Para saber quais são os alimentos mais adequados, o recomendado é um acompanhamento nutricional personalizado.



Não se hidratar adequadamente: os músculos são formados em grande parte por água. Por isso, ela é fundamental e necessária ao longo do dia, além de merecer atenção especial durante e após a execução de exercícios físicos, já que nessas circunstâncias normalmente ocorre sudorese intensa e, com ela, a perda de água e também de minerais.



Cortar os carboidratos da alimentação e exagerar na proteína: tanto as proteínas quanto os carboidratos são importantes para o ganho de massa muscular. Os carboidratos são a fonte primária na geração de energia durante os treinos e seu consumo garante que as proteínas sejam poupadas nesse processo para poderem atuar na construção de músculos. Já as proteínas agem no processo de hipertrofia muscular. Se o consumo de carboidratos for abaixo do necessário, elas serão usadas como fonte primária de energia e não para a construção muscular.



Excesso no consumo de bebida alcoólica: o álcool afeta negativamente a síntese de proteína, reduz os níveis de testosterona livre no organismo, causa desidratação e também a perda de algumas vitaminas e minerais que seriam importantes para o anabolismo muscular. O ideal é diminuir o máximo possível o consumo de bebida alcoólica em quantidade e em frequência.



Medo de consumir carboidratos: reduzir esse macronutriente pode atrapalhar o desempenho na atividade física. O glicogênio, proveniente da glicose, é uma fonte energética para o treino, sendo necessário consumir em quantidade adequada no processo de hipertrofia. O importante é sempre priorizar a qualidade do carboidrato ingerido. Prefira, por exemplo o arroz, a mandioca, a batata-doce, a banana, o mel, as frutas secas, o macarrão, a tapioca, dentre outros.



Treino de baixa intensidade: treinar mal e com pouca intensidade pode não gerar os efeitos esperados. Um treino para hipertrofia deve gerar microlesões musculares, gerando a necessidade de construir fibras musculares maiores e resistentes, dando início ao processo de hipertrofia. Dar o estímulo correto no treinamento de força é indispensável para o objetivo de hipertrofia. A ajuda de um educador físico otimiza e acelera esse processo.



GANHO DE MASSA MUSCULAR

A nutricionista Catiene Chieppe fala sobre a dieta para o ganho de massa muscular. "Ela tem algumas características, como o consumo de mais calorias do que se gasta, quantidades adequadas de proteínas e carboidratos ingeridos por refeição no dia e hidratação. Além disso, também é importante ter uma rotina de treinos, com exercícios de força para estimular a hipertrofia".

Investir nos alimentos naturais com efeito anabólico também ajudam no ganho de massa muscular. Eles são, na verdade, aqueles com capacidade de contribuir para a construção de tecidos musculares sem a intervenção de produtos químicos e interferências industriais. "E por outro lado, quando não nos alimentamos de forma adequada, a comida pode ter também o efeito catabólico, ou seja, degrada a massa muscular. Uma alimentação baseada em comida de verdade será muito mais eficaz neste processo", diz a nutricionista.

"Alimentos como ovos, aveia, batata-doce, frutas, azeite de oliva, são opções saudáveis que precisam estar inseridas na rotina para a construção de tecidos musculares de forma natural e aumento de massa magra. Quando aliamos a prática de exercícios físicos a uma alimentação balanceada, rica em nutrientes, o nosso corpo responde com a progressão muscular e redução no percentual de gordura"

O nutricionista Fabrício Loureiro conta que o que determinará o ganho de massa muscular é o equilíbrio entre as calorias ingeridas, a qualidade dos alimentos e o fracionamento dos macronutrientes como proteínas, carboidratos e gorduras. “Alguns alimentos auxiliam esse processo pelo elevado valor calórico e energético, como o arroz, a batata-doce, o macarrão, a tapioca, a mandioca, a banana, o abacate, a pasta de amendoim, o mel e alimentos construtores como as proteínas como o frango e os ovos".

Em dietas para hipertrofia, é errado pular refeições. “É importante lembrar que uma dieta para promover o ganho de massa muscular deve ser hipercalórica, então reduzir o número de refeições fará automaticamente a diminuição calórica diária do plano alimentar. Reduzindo e desacelerando o processo de hipertrofia”, conta o nutricionista.

"Além de uma dieta hipercalórica, é importante o estímulo de um exercício físico resistido como a musculação, o funcional, o crossfit, dentre outros. Também é importante melhorar a hidratação, regular o sono e estar com as taxas hormonais ajustadas"