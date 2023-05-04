Vital 2023 anuncia Bell Marques e venda de arquibancada

Bell Marques é confirmado no Vital 2023 Crédito: Instagram/@bellmarques

Nos últimos dias, foram anunciados os nomes de Tomate, Durval Lelys e Timbalada para compor o time de artistas do bloco. Nesta quinta-feira (4), a produção atendeu ao pedido dos fãs e garantiu a presença de Bell Marques no comando do bloco, somando a sexta atração das sete que subirão no trio elétrico, nos dias 15 e 16 de setembro, no Sambão do Povo, em Vitória.

Qual será a última atração confirmada para o Vital 2023? Em 2022, o evento teve Leo Santana e Timbalada puxando um arrastão de foliões do camarote na sexta e Durval, Banda Eva, Claudia Leitte e Harmonia do Samba (um dos últimos shows da banda antes de Xanddy sair em carreira solo) à frente do bloco no sábado.

VENDA DE BLOCO NA SEXTA E DE ARQUIBANCADA

HZ procurou saber qual é o último nome do line-up 2023, mas ele é mantido a sete chaves. Porém, a gente descobriu que, neste ano, além da passagem e venda do bloco na sexta-feira - o que não teve em 2022 -, as arquibancadas também serão comercializadas. Segundo Pablo Pacheco, um dos sócios do Vital, a arquibancada social será reduzida para comercialização de ingressos no espaço.

"No ano passado, a arquibancada toda era social (com distribuição de ingressos para a comunidade ao redor do Sambão do Povo). Como a adesão foi baixa, vamos abrir venda de ingressos para arquibancada, mas cerca de 20% a 25% dela se mantém com a distribuição de ingressos sociais. O restante do espaço será vendido com valor mais acessivel", contou Pablo.

O venda de ingressos para todos os espaços deve ser anunciada nas próximas semanas. Serão comercializados bloco, camarotes comerciais, camarotes empresariais, lounges e arquibancadas.