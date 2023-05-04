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Micareta

Vital 2023 anuncia Bell Marques e venda de arquibancada

Evento vai reduzir espaço da arquibancada social devido à baixa procura do ano anterior. Cantor baiano é a sexta atração a ser anunciada no bloco
Erik Oakes

Erik Oakes

Publicado em 04 de Maio de 2023 às 18:00

Bell Marques é confirmado no Vital 2023
Bell Marques é confirmado no Vital 2023 Crédito: Instagram/@bellmarques
O Vital 2023 segue ganhando forma. Após anunciar Banda Eva, Leo Santana e garantir que evento seguirá o mesmo protocolo da edição de retorno, a organização do evento segue divulgando mais nomes e novidades para a micareta deste ano.
Nos últimos dias, foram anunciados os nomes de Tomate, Durval Lelys e Timbalada para compor o time de artistas do bloco. Nesta quinta-feira (4), a produção atendeu ao pedido dos fãs e garantiu a presença de Bell Marques no comando do bloco, somando a sexta atração das sete que subirão no trio elétrico, nos dias 15 e 16 de setembro, no Sambão do Povo, em Vitória.
Com o anúncio, termina a lista de atrações inéditas neste ano para o bloco, prometida pela organização em entrevista ao HZ na última semana, uma vez que Tomate e Bell não estavam na edição de 2022. Vale lembrar que serão três atrações na sexta e quatro no sábado em cima do trio elétrico.
Qual será a última atração confirmada para o Vital 2023? Em 2022, o evento teve Leo Santana e Timbalada puxando um arrastão de foliões do camarote na sexta e Durval, Banda Eva, Claudia Leitte e Harmonia do Samba (um dos últimos shows da banda antes de Xanddy sair em carreira solo) à frente do bloco no sábado.

VENDA DE BLOCO NA SEXTA E DE ARQUIBANCADA

HZ procurou saber qual é o último nome do line-up 2023, mas ele é mantido a sete chaves. Porém, a gente descobriu que, neste ano, além da passagem e venda do bloco na sexta-feira - o que não teve em 2022 -, as arquibancadas também serão comercializadas. Segundo Pablo Pacheco, um dos sócios do Vital, a arquibancada social será reduzida para comercialização de ingressos no espaço.
"No ano passado, a arquibancada toda era social (com distribuição de ingressos para a comunidade ao redor do Sambão do Povo). Como a adesão foi baixa, vamos abrir venda de ingressos para arquibancada, mas cerca de 20% a 25% dela se mantém com a distribuição de ingressos sociais. O restante do espaço será vendido com valor mais acessivel", contou Pablo.
O venda de ingressos para todos os espaços deve ser anunciada nas próximas semanas. Serão comercializados bloco, camarotes comerciais, camarotes empresariais, lounges e arquibancadas.
Além das atrações no trio, quatro camarotes comerciais devem levar artistas nacionais aos seus espaços nos dois dias de evento.

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