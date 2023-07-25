Música produzida por DJ Matt D chega ao topo da playlist "Top Brasil" do Spotify

Desde que foi lançada oficialmente no final de junho deste ano, a música "Novidade na Área" não saiu do repeat de milhares de brasileiros. Prova disso é que o hit, produzido pelo capixaba DJ Matt D em parceria com MC Livinho, está entre as cinco primeiras músicas das playlists "Top Brasil" e "Funk Hits", no Spotify. O single também é o segundo colocado no ranking da Billboard Brasil, ficando atrás apenas de "Tá Ok", outro hit produzido por Dennis DJ e Kevin O Cris.

DJ Matt D está bombando no Spotify com o sucesso "Novidade na Área" Crédito: Divulgação

Os números, porém, não são marcantes apenas nas plataformas de streaming. Só no TikTok, mais de 151 mil vídeos foram postados no aplicativo utilizando o áudio original. No YouTube, apenas 14 dias após ter sido publicado, o clipe da música alcançou mais de 6,8 milhões de visualizações.

"Fica o sentimento de trabalho realizado. Missão dada é missão cumprida. Vamos continuar trabalhando e, se Deus quiser, buscar um Grammy Latino, no ano que vem", disse DJ Matt D, em conversa com a equipe de HZ.

MÚSICA NOVA (E ÁLBUM) NO PEDAÇO

"Novidade na Área", segundo DJ Matt D, começou como uma brincadeira no estúdio da casa de MC Livinho. Em junho, eles resolveram experimentar algo novo e testaram criar um som misturando as batidas do eletrônico com as do funk brasileiro.

Para isso, o capixaba utilizou o sample, ou seja, uma amostragem de sons presentes na música 'Don't You Worry Child' (2012), do ex-trio Swedish House Mafia. A prévia foi publicada nas redes sociais e teve que ser lançada nas plataformas de streaming de áudio.

"A gente se conheceu pessoalmente na gravação de 'Homenagem aos Relíquias 2.0'. Nós dois começamos a fazer 'Novidade na Área' na brincadeira, no estúdio da casa dele. Ouvimos várias músicas até chegar a do Swedish House Mafia e montar um beat em cima disso. Gravamos a prévia, postamos no TikTok e quando amanheceu tinha mais de 5 mil visualizações. Passou quatro dias e lançamos oficialmente", detalhou.

Segundo o artista, o objetivo ao produzir "Novidade na Área" e suas demais músicas é disponibilizar faixas que mantém o astral de quem ouvir nas alturas.

Música é energia. Cada composição que faço é como um filho, então, vou cuidar direitinho durante todo o processo para quando alguém ouvir, captar a mensagem. Gosto de mexer com o emocional, colocar a pessoa para cima. Tanto é que 'Novidade na Área' tem esse momento triunfal. Ela te busca, te abraça e te levanta. A mensagem que quero passar é a mais positiva possível

Engana-se quem pensa que parceria de sucesso entre MC Livinho e DJ Matt D é de hoje. Os dois se conheceram para a produção do single "Homenagem aos Relíquias 2.0", em 2020, com a participação de artistas como Menor MC, Julio D.E.R, Lemos, Vinny, Diouro, Leozinho ZS e Drika. A música foi a primeira do capixaba a "pocar".

Desde então, estão juntos em produções como "Invejoso, Golpe", também com outros artistas, e "Pocotó", lançada recentemente com o sample de "Criminal" (2011), de Britney Spears.

A HZ, DJ Matt D adiantou que ainda há muitas colaborações com o paulista a serem produzidas. MC Livinho é um dos nomes confirmados no álbum — ainda sem título — do artista capixaba, que será lançado em setembro. "Vão ser 12 faixas e vai ter muita coisa boa, como músicas com artistas como L7", revelou.

"DE ONDE CÊ VEIO? TÔ INTERESSADO!"

Natural de São Benedito, na capital do Espírito Santo, o capixaba começou a aprender o que era produção musical em 2013, aos 14 anos, mediante vídeos do YouTube de artistas de fora do país. Primeiro, se aventurou na música eletrônica até tentar encarar o trap. Em 2017, virou oficialmente DJ Matt D.

"Ia seguindo os passo-a passos e fui me aprimorando. Quando virei DJ, comecei a tocar em festas de aniversário ganhando R$ 50 de cachê. Hoje sou um artista versátil, lanço de tudo", contou.

Em 2018, DJ Matt D decidiu se mudar de Vitória e tentar ganhar a vida em São Paulo. Do caminho árduo, emplacou a primeira música em 2020. "Sai de casa com R$ 200 no bolso e vim tentar minha vida. Recebi vários 'nãos' até encontrar com uma produtora. Foram vários processos de aprimorar, pegar na prática como é o mercado da música. Fiz vários networkings, conheci vários artistas. Virou algo maior que a música, virou amizade", contou.

Hoje, o capixaba acumula mais de 8 milhões de ouvintes mensais nas plataformas de streaming e mais de 400 mil seguidores nas redes sociais. Estar no topo, para DJ Matt D, é uma forma de representar e inspirar outros jovens que, como ele, sonham em tentar ganhar a vida na música.