Veja como retirar seu ingresso gratuito para curtir o Crias.Lab

E o evento multicultural Crias.Lab já está quase chegando. As atividades acontecem entre os dias 4 e 5 de agosto, na quadra da Mocidade Unida da Glória, em Vila Velha, com entrada franca.
O melhor é que você já pode retirar seu ingresso na plataforma Sympla. Os bilhetes são necessários para participar dos painéis e sessões da Mostra Crias da Quebrada. Só lembrando que os shows têm classificação indicativa de 18 anos e a quantidade de ingressos está limitada à capacidade de público da quadra MUG. Bate-papos e Mostras possuem classificação de 12 anos, além da entrega de 1 kg de alimento não perecível.
Com apoio da Rede Gazeta e do portal A Gazeta, a iniciativa promete "encontrar" músicos, cineastas, comunicadores e creators do Espírito Santo e do Brasil em 30 horas de programação. O foco é a difusão e fortalecimento das manifestações culturais urbanas das juventudes.
Dança, artes visuais e música, entre outras expressões artísticas, serão representadas em shows, mostras de cinema e bate-papos sobre representatividade e comunicação digital. E, para instigar a participação da juventude capixaba, nomes de peso confirmaram presença no palco do Crias.Lab: Azzy, colecionadora de hits com mais de 1 bilhão de players nas plataformas digitais, e Lourena, em 2019 indicada ao prêmio MTV MIAW, na categoria performance acústica, e vencedora do prêmio VEROV 2021, na categoria "Mulher Mais Ouvida do Rap", no Spotify. É só luxo!
ENGAJAMENTO
Além de música, os bate-papos reúnem convidados expressivos quando o assunto é engajamento nas redes. Serão oito rodas de conversa, com participação de jornalistas, influenciadores, podcasters e cineastas, entre outros profissionais que se destacam nas plataformas digitais.
Entre os convidados, o jornalista e repórter especial do programa "Fantástico", Valmir Salaro; Ratão Diniz, coordenador técnico da Escola Popular/Imagens do Povo, na favela da Maré, no Rio; e a fotógrafa e artista visual, Márvila Araújo.
Por sua vez, a Mostra Crias da Quebrada é uma janela para produções de cineastas de todo o país e também dos jovens capixabas participantes do Crias.Lab, com videoclipes, documentários, animações e ficções para todos os públicos. Além disso, uma sessão especial exibirá o videoclipe da música "Todas Elas" de Beth MC, gravado durante o laboratório audiovisual do festival. O lançamento contará com um bate-papo mediado pela editora-chefe de A Gazeta, Elaine Silva, sobre o processo criativo da produção, com participação de Thamires Amon, Felipe Dall'Orto, Beth MC, Zanete Dadalto e Tati Rabelo.
"O Crias.Lab chega para potencializar vozes e olhares da juventude buscando impulsionar a formação de uma comunicação em rede a partir da formação de produtores de conteúdo do Espírito Santo. A proposta do festival é reforçar e ampliar a potência de comunicação dos jovens, reverberadas pelas novas mídias, por meio dos laboratórios audiovisuais e painéis com profissionais do audiovisual e comunicação digital do ES e de todo o país”, afirma Sullivan Silva, diretor criativo da Puri Produções.
VEJA A PROGRAMAÇÃO GRATUITA DO CRIAS.LAB 2023
- QUANDO: 4 (sexta) e 5 (sábado) de agosto
- ONDE: Quadra da Mocidade Unida da Glória (MUG), na Rua Mourisco, s/n, na Glória, em Vila Velha
- CLASSIFICAÇÃO: 18 anos
- ENTRADA: Gratuita, mediante a retirada dos ingressos para cada dia, no site criaslab.com, a partir desta quarta (19). Nos dias, é necessário apresentar o ticket e levar 1kg de alimento não perecível.
PROGRAMAÇÃO
- SEXTA (4)
- 14h às 16h: Exibição do filme MARTE UM. Direção - Gabriel Martins, Brasil, 2022. O longa-metragem representou o Brasil na disputa do Oscar de Melhor Filme Internacional em 2023
- 16h às 17h: Bate-papo. MARTE UM: O poder do imaginário e da produção audiovisual independente para alcançar novos mundos. Com Gabriel Martins (Diretor de Marte Um). Mediação: Rafael Braz (Jornalista de A Gazeta)
- 17h10 às 18h10: Bate-papo. Trap 360º: criação, vivência e representatividade, com PTK (Cantor e Compositor), Tibery (Produtor Musical) e Jeffão(Publicitário e produtor audiovisua). Mediação: A.F.A.R.I (Cantora e compositora)
- 18h20 às 19h20: Lançamento do videoclipe “Todas Elas”, de Beth MC. A produção, criada coletivamente em uma semana da oficina Lab.Clipe, em junho deste ano, através do CriasLab, foi a materialização audiovisual da música de Beth Mc, inspirada em depoimentos de mulheres que participaram do projeto "Todas Elas", de A Gazeta. A iniciativa pretende encorajar na luta feminina por direitos em um dos Estados com maior índice de violência contra a mulher. A seguir, acontece um bate-papo sobre o processo criativo do clipe, com Beth Mc (artista capixaba), Tati Rabelo (Direção e Edição), Thamires Amon (Produção), Felipe Dall’Orto (Criação de Roteiro), Zanete Dadalto (Coordenadora pedagógica) e alunos participantes. Mediação: Elaine Silva (Editora-chefe Jornal A Gazeta)
- 19h30 às 20h30: Bate-papo Sons da Perifa: Estratégias para descentralização das narrativas e valorização cultural das periferias. Com Jairo Malta (Pesquisador e jornalista) Mediação: Natália Dornelas (Cineasta)
- 20h40 às 22h: Mostra CO.LIGA.
- 22h às 23h: DJ Negana
- 23h à meia-noite: Azzy (RJ)
- A partir de meia-noite: Festa Trap 360º, com DJ Tibery, DJ Gegeo, DJ Barol e DJ Jone BL
- SÁBADO (15)
- 14h às 16h: Exibição do documentário "Escola Base - Um Repórter Enfrenta o Passado". Direção: Caio Cavechini, Eliane Scardovelli
- 16h às 17h: Bate-papo O jornalismo diante da realidade: reflexões a partir do Caso Escola Base. Com Valmir Salaro (Repórter especial Fantástico TV Globo). Mediação: Rafaele Gasparini (Editora de Jornalismo da TV Gazeta)
- 17h10 às 18h10: Bate-papo Cena, Música e Identidade: A Importância da Direção de Arte na Produção de Videoclipes. Com Flora Fiorio (Diretora de Arte e arquiteta), Rômulo Corrêa (Diretor de arte e arquiteto) e João Schiavo (Diretor de arte e publicitário). Mediação: Elis Carvalho (Repórter e apresentadora do programa Em Movimento TV Gazeta)
- 18h20 às 19h20: Bate-papo Corpos e Lugares: Conexões e Narrativas na criação de imagens. Com Ana Luzes (Fotógrafa artística e documental), Ratão Diniz (Coordenador técnico Escola Popular/Imagens do Povo, na favela da Maré - RJ) e Márvila Araújo (Fotógrafa e artista visual). Mediação: Thais Gobbo (Fotógrafa, comunicadora popular, influencer e modelo)
- 19h30 às 20h30: Bate-papo Arte e Design: Comunicando Identidades e Impulsionando Transformações, com Kika Carvalho (Artista Visual), Juliana Lisboa (designer interdisciplinar, gestora cultural e diretora criativa) e Rayan Casagrande (Designer, sócio e cofundador do Comboio Art Studio). Mediação: Amanda Lobos (Ilustradora e designer)
- 20h40 às 22h: Mostra CRIAS DA QUEBRADA
- 22h às 23h00: DJ Negana
- 23h à meia-noite: Lourena (RJ)
- A partir da meia-noite: Festa Treme u Baile, com DJ Madeusa, DJ Scooby e DJ Rare Boy