Veja como retirar seu ingresso gratuito para curtir o Crias.Lab

Cena do filme Marte Um, de Gabriel Martins, que será exibido no Crias.Lab, em Vila Velha Crédito: Filmes de Plástico

os dias 4 e 5 de agosto, na quadra da Mocidade Unida da Glória, em Vila Velha, com entrada franca. E o evento multicultural Crias.Lab já está quase chegando. As atividades acontecem entre

quantidade de ingressos está limitada à capacidade de público da quadra MUG. Bate-papos e Mostras possuem classificação de 12 anos, além da entrega de 1 kg de alimento não perecível. O melhor é que você já pode retirar seu ingresso na plataforma Sympla . Os bilhetes são necessários para participar dos painéis e sessões da Mostra Crias da Quebrada. Só lembrando que os shows têm classificação indicativa de 18 anos e a. Bate-papos e Mostras possuem classificação de 12 anos, além da entrega de 1 kg de alimento não perecível.

Com apoio da Rede Gazeta e do portal A Gazeta, a iniciativa promete "encontrar" músicos, cineastas, comunicadores e creators do Espírito Santo e do Brasil em 30 horas de programação. O foco é a difusão e fortalecimento das manifestações culturais urbanas das juventudes.

Dança, artes visuais e música, entre outras expressões artísticas, serão representadas em shows, mostras de cinema e bate-papos sobre representatividade e comunicação digital. E, para instigar a participação da juventude capixaba, nomes de peso confirmaram presença no palco do Crias.Lab: Azzy, colecionadora de hits com mais de 1 bilhão de players nas plataformas digitais, e Lourena, em 2019 indicada ao prêmio MTV MIAW, na categoria performance acústica, e vencedora do prêmio VEROV 2021, na categoria "Mulher Mais Ouvida do Rap", no Spotify. É só luxo!

ENGAJAMENTO

Além de música, os bate-papos reúnem convidados expressivos quando o assunto é engajamento nas redes. Serão oito rodas de conversa, com participação de jornalistas, influenciadores, podcasters e cineastas, entre outros profissionais que se destacam nas plataformas digitais.

Entre os convidados, o jornalista e repórter especial do programa "Fantástico", Valmir Salaro; Ratão Diniz, coordenador técnico da Escola Popular/Imagens do Povo, na favela da Maré, no Rio; e a fotógrafa e artista visual, Márvila Araújo.

Por sua vez, a Mostra Crias da Quebrada é uma janela para produções de cineastas de todo o país e também dos jovens capixabas participantes do Crias.Lab, com videoclipes, documentários, animações e ficções para todos os públicos. Além disso, uma sessão especial exibirá o videoclipe da música "Todas Elas" de Beth MC, gravado durante o laboratório audiovisual do festival. O lançamento contará com um bate-papo mediado pela editora-chefe de A Gazeta, Elaine Silva, sobre o processo criativo da produção, com participação de Thamires Amon, Felipe Dall'Orto, Beth MC, Zanete Dadalto e Tati Rabelo.

"O Crias.Lab chega para potencializar vozes e olhares da juventude buscando impulsionar a formação de uma comunicação em rede a partir da formação de produtores de conteúdo do Espírito Santo. A proposta do festival é reforçar e ampliar a potência de comunicação dos jovens, reverberadas pelas novas mídias, por meio dos laboratórios audiovisuais e painéis com profissionais do audiovisual e comunicação digital do ES e de todo o país”, afirma Sullivan Silva, diretor criativo da Puri Produções.

VEJA A PROGRAMAÇÃO GRATUITA DO CRIAS.LAB 2023

QUANDO: 4 (sexta) e 5 (sábado) de agosto



4 (sexta) e 5 (sábado) de agosto ONDE: Quadra da Mocidade Unida da Glória (MUG), na Rua Mourisco, s/n, na Glória, em Vila Velha

Quadra da Mocidade Unida da Glória (MUG), na Rua Mourisco, s/n, na Glória, em Vila Velha CLASSIFICAÇÃO: 18 anos

18 anos ENTRADA: Gratuita, mediante a retirada dos ingressos para cada dia, no site criaslab.com, a partir desta quarta (19). Nos dias, é necessário apresentar o ticket e levar 1kg de alimento não perecível.

PROGRAMAÇÃO