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Quadro musical

De Afronta MC a Renan, os lançamentos da semana no "Tocou, Pocou"

HZ ainda traz os trabalhos de Arthur Bigby, no single "Ogro", e Vinicius com André Prando, em "Abacateiro Zen"
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 23 de Julho de 2023 às 11:00

Preparem os corações - e os ouvidos - para mais um "Tocou, Pocou" em HZ. Os principais trabalhos da música capixaba se reúnem por aqui toda semana. Desta vez, vamos conhecer os singles de Afronta MC, em "Dia de Pagamento", Renan, na canção "Tudo Que Você Quiser", Arthur Bigby, com "Ogro", e "Abacateiro Zen", de Vinicius feat. André Prando.

Curtiu a divulgação das músicas e quer aparecer no "Tocou, Pocou" em 2023?

Preencha o formulário (clique aqui) e envie seu trabalho para gente. Enquanto a sua canção não sai aqui. Confira as novidades de cenário musical capixaba abaixo.

“TUDO QUE VOCÊ QUISER” - RENAN

Aos 23 anos, o artista capixaba Renan lança "Tudo Que Você Quiser", com produção de BTT. A música, que chega com melodias envolventes na temática romântica, traz uma pegada do pop, com traços do trap. Após os últimos lançamentos, o cantor acredita que desta vez atingiu um sentimento novo ao fazer esse som. A captação, mixagem e masterização da música foram realizadas pela gravadora Rapnoscliv.
"É uma faixa especial pra mim porque senti o processo de criação dela de forma muito genuína. Parece que nos conectamos com a energia que a música nos mandava, e sei que tem o poder de despertar o mesmo sentimento em quem escutá-la"

"DIA DE PAGAMENTO" - AFRONTA MC

Outra novidade na área é o clipe de "Dia de Pagamento", da artista Afronta MC. Dirigido por Tati Rabelo e Rodrigo Linhales, da Mirabólica Filme, os visuais do trabalho trazem a luta das travestis no reconhecimento da própria história e afirmação enquanto pertencimento. Para HZ, a rapper detalhou o processo de construção do videoclipe e exaltou todos os envolvidos na produção.
"Adoro todo o processo, desde a pré-produção a pós, divulgando o trabalho, mas a etapa de gravação é maravilhosa por poder viver na pele cada cena. É um processo bem trabalhoso e cansativo, mas vale muito a pena, especialmente quando está acompanhada por uma equipe tão incrível quanto a que tive. Desde minhas irmãs e mães, às pessoas que produziram todo o audiovisual”, revela Afronta MC.

“OGRO” - ARTHUR BIGBY

Agora vamos conhecer Arthur Bigby, um artista independente que tem em sua estética e sonoridade referências da cultura queer e do cinema de horror. Lançando o single "Ogro", o artista apresenta sua nova era sob uma atmosfera provocativa e eletrizante que pretende desafiar e até mesmo amedrontar os ouvintes. Após dois EPs e singles diversos, o capixaba se prepara para lançar seu novo álbum.
"'Ogro' é o lead-single do meu novo projeto, que terá sua primeira parte lançada ainda no primeiro semestre deste ano. Com essa música, sinto que finalmente reuni referências o suficiente para me encontrar artisticamente", contou Bigby para HZ.

“ABACATEIRO ZEN” - VINICIUS FEAT. ANDRÉ PRANDO

E finalizando o "Tocou, Pocou" desta semana, a música "Abacateiro Zen", do cantor Vinicius Tavares, que assina como Vinicius em seu mais novo trabalho solo. A canção chega ao mundo com parceria do artista André Prando. Nesta canção, o vocalista da banda Forró Bemtivi traz uma sonoridade diferente, brincando com o lúdico em diversos momentos na estética do vídeo. Uma experiência musical única para embarcar.

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De Maré Tardia a Renata Portella, confira os lançamentos do “Tocou, Pocou”

De Pirikito a banda The Skeep, veja os novos singles do "Tocou, Pocou"

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