De Danilo Ferraz a S.Y.M.A, confira as novidades do “Tocou, Pocou”

Se tem uma coisa que une muita as pessoas, certamente é a música. Não importa o estilo musical, cada pessoa tem aquele ritmo ou artista que gosta de escutar. Pensando nisso, o “Tocou, Pocou” desta semana traz os artistas Ilus, em “Quebra-Cabeças”, Danilo Ferraz com o videoclipe de “Qualquer Doce”, S.Y.M.A e Dan Abranches, no single “Pra Esquecer”, e Leoziinho, com o pagode “Pagando o Preço”.

Curtiu a divulgação das músicas e quer aparecer no "Tocou, Pocou" em 2023? Preencha o formulário (clique aqui) e envie seu trabalho para gente. Enquanto a sua canção não sai aqui. Confira as novidades de cenário musical capixaba abaixo.

“QUEBRA-CABEÇAS” - ILUS

Com atuação destacada nas questões sociais, a artista multilinguagem Ilus disponibiliza o primeiro single do seu novo álbum “Natureza Líquida”, previsto para o mês que vem. “Quebra-Cabeças” abre esse novo trabalho e foi lançada no dia 18 de junho, data em que se comemora o Dia Mundial do Orgulho Autista. Gravada no Estúdio de Música da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), a obra reúne nove composições e um poema da cantora, com o acompanhamento da violonista Cris Bravin.

Em seu novo álbum, a artista busca uma sonoridade intimista ao unir a sua voz potente ao violão sensível de Cris Bravin. “Apesar de ser um álbum gravado com apenas esses dois instrumentos, está longe do que se imagina como o estilo de ‘voz e violão’ difundido pela bossa nova”, define Ilus. “É forte, fantástico em muitos momentos, provocativo e cheio de afetos”, adianta a artista.

Diagnosticada há dois anos com o Transtorno do Espectro Autista (TEA), Ilus propõe em sua obra um olhar sobre a realidade desse segmento da sociedade, sempre sob o prisma do respeito às diferenças. De volta ao álbum, Ilus irá disponibilizar as faixas “Verdades Mortais” (29 de junho) e “Canto Vadio” (14 de julho), com o álbum completo indo para as redes em 28 de julho, juntamente com o single “Ogiva”. No dia 20 de julho, às 20h, a cantora vai promover uma audição coletiva do álbum, no Estúdio de Música da Ufes, com vagas limitadas.

"QUALQUER DOCE" - DANILO FERRAZ

Envolto em um conceito psicodélico, o cantor, compositor e multi instrumentista Danilo Ferraz lança o videoclipe de “Qualquer Doce”, dirigido pelo cineasta Marcus Supeleto. A música faz parte de "Sábado'', primeiro disco solo do artista, que conta com influências do rock psicodélico e progressivo dos anos 1970.

O clipe contou com a produção da equipe da Casa Caos, local alternativo de shows localizado no Centro de Vitória - onde foi filmado e elaborado em um trabalho em conjunto, apesar de algumas referências iniciais da própria canção. “A ideia do clipe veio diretamente da mente, da simpatia e da criatividade do Marcus e da equipe da produção da Casa Caos. O título da música faz menção à Caetano Veloso pelo disco ‘Qualquer Coisa’. Já a letra começou no Terminal de Vila Velha, quando alguém gritou descendo do ônibus: ‘Eu não sei onde estou!’, enfatiza Danilo.

“PRA ESQUECER” - S.Y.M.A E DAN ABRANCHES

Outra novidade no quadro musical de HZ é a canção “Pra Esquecer”, dos capixabas S.Y.M.A e Dan Abranches. A música conta com composição e co-produção musical de Abranches, produção musical de Leonardo Chamoun, violão de Daniel Crfs e concepção visual de Flora Fiorio. Nas redes sociais, a cantora pediu para os internautas mandarem sugestões de legendas para a capa do trabalho, e brincou: “Eu começo: em homenagem aos desnamorados sofrendo (ou não) nessa data”.

“PAGANDO O PREÇO” - LEOZIINHO