De Pirikito a banda The Skeep, veja os novos singles do "Tocou, Pocou"

O meio do ano já passou e o “Tocou, Pocou” segue firme mostrando os principais lançamentos capixabas em 2023. Nesta semana, vamos conhecer os trabalhos de Pirikito, em “Liquido”, Erridee, Bandolean, Leet e Gab Terra, na música “MPTC”, “Hoje Eu Não Quero Voltar”, da banda The Skeep, e “Você Chegou na Hora Certa”, e Dilson Carvalho.
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“LIQUIDO” - PIRIKITO
A nova aposta musical de Pirikito é “Liquido”, um som R&B com influências do gospel americano. Regado por uma poesia escrita pelo próprio artista, o single fala sobre as relações interpessoais de amor, que muitas vezes se tornam líquidas e vazias. A canção faz parte do primeiro álbum do artista, intitulado “Safira”, que tem lançamento previsto para o dia 28 deste mês.
“MPTC” - ERRIDEE, BANDOLEAN, LEET (FEAT. GAB TERRA)
Das guitarras psicodélicas ao rap, a carreira de Gabriela Terra, do My Magical Glowing Lens, deu uma virada nos últimos meses. Essa aventura musical se reflete em “MPTC”. A novidade da vez ganha destaque para os amigos da artista, que a ensinaram a rimar freestyle no beat. O single traz uma parceria inédita com a poetisa e multi-artista Leet e os MCs Bandolean e Erridee. A canção é um lançamento do selo Quarto Mágiko, criado pela artista em seu home studio, em Colatina. O single já está disponível nas principais plataformas de streaming.
“Colatina é uma cidade muito rica em cultura, principalmente as pessoas que participam das Batalhas de Rap e que estão gravando em seus quartos todos dias. A cultura de fazer arte nas ruas também é muito viva nesse nicho, como skate, poesia, grafite. Não tivemos muita pretensão na hora de fazer a track, foi algo espontâneo e sem nenhum planejamento. Estávamos reunidos, rimando em cima de um beat, como sempre fazemos, até que saiu essa música incrível que cativou a todos que estavam juntos”, conta Gabriela Terra, que estreia suas tracks de hip-hop assinando como Gab Terra.
“HOJE EU NÃO QUERO VOLTAR” - THE SKEEP
Seguindo o nosso quadro musical, vamos conhecer a música “Hoje Eu Não Quero Voltar”, da banda The Skeep. O grupo capixaba, composto por Jhonny Nemesyz (guitarra), Kayo Mattos (baixo) e Barbara Ouzar (vocal), surgiu em 2020 com a proposta de tocar pop indie no Espírito Santo. O novo trabalho fala sobre uma pessoa que sempre desiste em meio às novas experiências da vida, mas agora decidiu que será diferente. Vamos escutar.
“VOCÊ CHEGOU NA HORA CERTA” - DILSON CARVALHO
O musicista e guitarrista Dilson Carvalho também está no “Tocou, Pocou” desta semana. O capixaba de Cariacica lançou a música “Você Chegou na Hora Certa” em todas as plataformas digitais. Aos 60 anos, o artista corre na estrada musical com apoio dos amigos, família e na realização de novos sonhos. Segundo Carvalho, a canção fala sobre uma paixão que surge naquele momento propício para embarcar nos sentimentos.
“É uma música romântica que remete ao amor que aparece no momento que mais se precisa preencher sentimentos, buscar novos objetivos, onde o amor fica nas pequenas expressões de afeto”, conta Dilson para HZ.