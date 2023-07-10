De Pirikito a banda The Skeep, veja os novos singles do "Tocou, Pocou"

O meio do ano já passou e o “Tocou, Pocou” segue firme mostrando os principais lançamentos capixabas em 2023. Nesta semana, vamos conhecer os trabalhos de Pirikito, em “Liquido”, Erridee, Bandolean, Leet e Gab Terra, na música “MPTC”, “Hoje Eu Não Quero Voltar”, da banda The Skeep, e “Você Chegou na Hora Certa”, e Dilson Carvalho.

Curtiu a divulgação das músicas e quer aparecer no "Tocou, Pocou" em 2023? Preencha o formulário (clique aqui) e envie seu trabalho para gente. Enquanto a sua canção não sai aqui. Confira as novidades de cenário musical capixaba abaixo.

“LIQUIDO” - PIRIKITO

A nova aposta musical de Pirikito é “Liquido”, um som R&B com influências do gospel americano. Regado por uma poesia escrita pelo próprio artista, o single fala sobre as relações interpessoais de amor, que muitas vezes se tornam líquidas e vazias. A canção faz parte do primeiro álbum do artista, intitulado “Safira”, que tem lançamento previsto para o dia 28 deste mês.

“MPTC” - ERRIDEE, BANDOLEAN, LEET (FEAT. GAB TERRA)

Das guitarras psicodélicas ao rap, a carreira de Gabriela Terra, do My Magical Glowing Lens, deu uma virada nos últimos meses. Essa aventura musical se reflete em “MPTC”. A novidade da vez ganha destaque para os amigos da artista, que a ensinaram a rimar freestyle no beat. O single traz uma parceria inédita com a poetisa e multi-artista Leet e os MCs Bandolean e Erridee. A canção é um lançamento do selo Quarto Mágiko, criado pela artista em seu home studio, em Colatina. O single já está disponível nas principais plataformas de streaming.

“Colatina é uma cidade muito rica em cultura, principalmente as pessoas que participam das Batalhas de Rap e que estão gravando em seus quartos todos dias. A cultura de fazer arte nas ruas também é muito viva nesse nicho, como skate, poesia, grafite. Não tivemos muita pretensão na hora de fazer a track, foi algo espontâneo e sem nenhum planejamento. Estávamos reunidos, rimando em cima de um beat, como sempre fazemos, até que saiu essa música incrível que cativou a todos que estavam juntos”, conta Gabriela Terra, que estreia suas tracks de hip-hop assinando como Gab Terra.

“HOJE EU NÃO QUERO VOLTAR” - THE SKEEP

Seguindo o nosso quadro musical, vamos conhecer a música “Hoje Eu Não Quero Voltar”, da banda The Skeep. O grupo capixaba, composto por Jhonny Nemesyz (guitarra), Kayo Mattos (baixo) e Barbara Ouzar (vocal), surgiu em 2020 com a proposta de tocar pop indie no Espírito Santo. O novo trabalho fala sobre uma pessoa que sempre desiste em meio às novas experiências da vida, mas agora decidiu que será diferente. Vamos escutar.

“VOCÊ CHEGOU NA HORA CERTA” - DILSON CARVALHO

O musicista e guitarrista Dilson Carvalho também está no “Tocou, Pocou” desta semana. O capixaba de Cariacica lançou a música “Você Chegou na Hora Certa” em todas as plataformas digitais. Aos 60 anos, o artista corre na estrada musical com apoio dos amigos, família e na realização de novos sonhos. Segundo Carvalho, a canção fala sobre uma paixão que surge naquele momento propício para embarcar nos sentimentos.