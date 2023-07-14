De Maré Tardia a Renata Portella, confira os lançamentos do “Tocou, Pocou”

Do MPB ao pagode, o “Tocou, Pocou” desta semana vem cheio de novidades para os capixabas. Vamos conhecer os trabalhos de Renata Portella, na música “Confusões Sinceras”, banda Maré Tardia, em “Prefiro Vila Velha”, o novo EP de Brunão Fernandes, intitulado “Especial 20 Anos Mais Astral”, e ainda o single “BoomBeck”, do cantor SJ.

Curtiu a divulgação das músicas e quer aparecer no "Tocou, Pocou" em 2023? Preencha o formulário (clique aqui) e envie seu trabalho para gente. Enquanto a sua canção não sai aqui. Confira as novidades de cenário musical capixaba abaixo.

“PREFIRO VILA VELHA” - MARÉ TARDIA

O “Tocou, Pocou” desta semana começa com a música “Prefiro Vila Velha”, da banda Maré Tardia, que é embalada pelos acordes do rock. O single foi gravado na Läjä Records, por Alexandre Capilé, durante o processo de produção do álbum Maré Tardia (2022). Inclusive, a banda, formada em 2019 por Gustavo Lacerda (guitarra solo e vocal), Bruno Lozorio (guitarra base e vocal) e Matheus Canni (baixo), está concorrendo na categoria de Melhor Álbum do Ano na 2ª edição do Prêmio da Música Capixaba.

"Foi a primeira música da Maré Tardia escrita por mim e pelo Bruno, poucas semanas antes de formarmos a banda, em 2019, mas a letra era totalmente diferente. Mudei o verso inteiro antes de gravar os vocais. Na letra, falo um pouco sobre algumas coisas que sinto quando penso na cidade. Tentei captar uma sensação de nostalgia que contrasta da energia pulsante do instrumental e se torna uma coisa por si só. A cidade de Vila Velha é linda, mas todo mundo sabe que também pode ser bem perigosa", contou Gustavo.

“CONFUSÕES SINCERAS” - RENATA PORTELLA

A cantora e compositora capixaba, Renata Portella lança seu terceiro single, “Confusões Sinceras”, já disponível em todas as plataformas digitais e com videoclipe no Youtube. Com produção de Gabriel Bebici, o novo trabalho da capixaba chega ao mundo depois de “Menino Bonito”, releitura criada por Renata para música de Rita Lee.

“‘Confusões Sinceras’ marca o início de uma linguagem musical nova pra mim, diferente do que eu vinha fazendo antes, mas ao mesmo tempo, que conversa muito mais com tudo que venho compondo. A música conta a história de uma relação em que é difícil sair, mas que também é difícil ficar. A canção representa um desprendimento dessa e de todas as situações em que a história já chegou ao fim, só que é difícil aceitar”, contou Renata para HZ.

“PAGODE DE MESA (AO VIVO)” - BRUNÃO FERNANDES

Nosso próximo lançamento é o novo EP do cantor Brunão Fernandes, intitulado “Especial 20 Anos Mais Astral”. O trabalho é uma homenagem à banda Mais Astral, em que Brunão cantou durante no início dos anos 2000, e conta com a participação do músico Christian Anderson, ex-banjoísta do grupo. Contendo três músicas inéditas, o EP remete à gravação do primeiro CD ao vivo da banda na Blow Up, extinta boate da Praia da Costa, em Vila Velha.

“BOOMBECK” - SJ

E finalizando o nosso quadro musical de HZ, o single “BoomBeck”, do cantor SJ. O trabalho, que é o quinto lançamento do artista, resgata a época de ouro do hip-hop com um estilo boombap clássico: batidas secas, rimas rápidas e um instrumental com nuances de jazz. A produção musical é assinada por Gabriel Tosi, com finalização por Rodolfo Simor na masterização.