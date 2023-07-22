Conheça as candidatas à rainha e princesas da 33ª Festa do Morango, de Pedra Azul

Neste ano, a tradicional Festa do Morango, em Pedra Azul, retorna após três anos sem ser realizada. Entre os dias 4 e 6 de agosto, o Centro de Eventos Morangão contará com uma programação especial para os amantes das tortas de morango gigantes, além de shows, apresentações de dança e almoços típicos. Um dos destaques é o desfile para a eleição da Rainha e Princesas.
Nesta edição, seis jovens da região de Pedra Azul, em Domingos Martins, se preparam para encantar os jurados e tentar conquistar os títulos. No cortejo, elas representarão as culturas alemã, pomerana e italiana. A vencedora receberá a faixa da atual rainha, Edilane Klug.
"Fizemos um estudo dessa miscigenação das tradições para trazer uma vestimenta diferenciada e músicas com mais modernidade, para inovar no desfile, como uma tradição no município. Os familiares dessas jovens, como avós e bisavós, contam muitas histórias dessa imigração das famílias. Juntaremos tudo isso na passarela", adiantou Emanuelle Prado, coordenadora do desfile.
Emanuelle ainda garantiu que as novidades estarão presentes durante o desfile. "Trago a experiência de coordenação de outros desfiles para a Festa do Morango, como o envolvimento da comunidade. O amor que os moradores sentem pela cultura é fantástico. Estamos preparando as candidatas na correção de postura, de passarela e em outros quesitos", afirmou.
Os jurados, que serão pessoas com experiência em concursos, irão avaliar beleza, simpatia, desenvoltura e outros itens.
CONHEÇA AS CANDIDATAS:
- Andressa Baptista Bellon – 20 anos
- Luana Moraes da Silva – 19 anos
- Maria Luísa Canal Ebani – 20 anos
- Mikaelly Barbosa Silva – 24 anos
- Priscila Bautz Mariano – 17 anos
- Saiara Pianzola Cipriano da Silva – 22 anos
PROGRAMAÇÃO FESTA DO MORANGO 2023
Sexta-feira (04/08)
- 18h30 – Abertura dos portões
- 19h – Abertura da 33° Festa do Morango
- 19h30 – Show com Irmãos Valle
- 20h – Desfile para eleição da Rainha e Princesas da 33° Festa do Morango
- 23h – Show com Os Carreteiros
- 02h – Fechamento dos portões
Sábado (05/08)
- 10h – Abertura dos portões
- 11h – Almoço típico
- 11h30 – Show com Leandro Bellumat
- 13h30 – Apresentação do grupo de dança Rheinland
- 14h – Apresentação banda cultural Martinense
- 15h – Corte da torta gigante
- 15h30 – Apresentação com a banda Xiru do Sul
- 17h – Pausa técnica
- 19h – Reabertura dos Portões
- 20h – Show com Clube Big Beatles
- 23h – Show com Filipe Fantin
- 01h – Show com Som e Cia Produções Musicais
- 02h – Fechamento dos portões e encerramento da bilheteria
Domingo (06/08)
- 08h – Missa
- 09h – Abertura dos portões
- 10h – Moda de viola com Marcos Brusco
- 11h – Almoço típico
- 11h30 – Apresentação do grupo de dança Berdfreunde
- 12h – Show com Leandro Bellumat
- 13h30 – Apresentação do grupo de danças Blumen der Erde Volkstanzgruppe
- 14h – Corte da torta gigante
- 14h30 – Apresentação do grupo de danças Pietra Azurra
- 15h30 – Show com Eder de Oliveira
- 19h – Encerramento da festa
SERVIÇO
- 33ª FESTA DO MORANGO
- QUANDO: 4 a 6 de agosto
- ONDE: Centro de Eventos Morangão, Pedra Azul, Domingos Martins
- INGRESSOS: Na sexta (4), a entrada é gratuita; No sábado (5), até às 17h, a entrada custa R$ 20. A partir das 19h, o valor para entrar custa R$ 40. No domingo (6), o ingresso custa R$ 30
- ONDE COMPRAR: Casa do Turista, Farmácia Rede Farmes e loja Toke Shoes (Pedra Azul); lojas Tânea Multimarcas (Venda Nova do Imigrante e Castelo) e no site: www.tiketo.com.br/evento/787