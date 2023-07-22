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Confira programação completa

Conheça as candidatas à rainha e princesas da 33ª Festa do Morango, de Pedra Azul

Evento ocorre entre os dias 4 e 6 de agosto, no Centro de Eventos Morangão; Eleição da musa da festa será no primeiro dia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 22 de Julho de 2023 às 10:11

Candidatas ao título de Rainha do Morango
Candidatas ao título de Rainha do Morango 2023 Crédito: Livia Batistine
Neste ano, a tradicional Festa do Morango, em Pedra Azul, retorna após três anos sem ser realizada. Entre os dias 4 e 6 de agosto, o Centro de Eventos Morangão contará com uma programação especial para os amantes das tortas de morango gigantes, além de shows, apresentações de dança e almoços típicos. Um dos destaques é o desfile para a eleição da Rainha e Princesas.
Nesta edição, seis jovens da região de Pedra Azul, em Domingos Martins, se preparam para encantar os jurados e tentar conquistar os títulos. No cortejo, elas representarão as culturas alemã, pomerana e italiana. A vencedora receberá a faixa da atual rainha, Edilane Klug. 
"Fizemos um estudo dessa miscigenação das tradições para trazer uma vestimenta diferenciada e músicas com mais modernidade, para inovar no desfile, como uma tradição no município. Os familiares dessas jovens, como avós e bisavós, contam muitas histórias dessa imigração das famílias. Juntaremos tudo isso na passarela", adiantou Emanuelle Prado, coordenadora do desfile.
Emanuelle ainda garantiu que as novidades estarão presentes durante o desfile. "Trago a experiência de coordenação de outros desfiles para a Festa do Morango, como o envolvimento da comunidade. O amor que os moradores sentem pela cultura é fantástico. Estamos preparando as candidatas na correção de postura, de passarela e em outros quesitos", afirmou.
Os jurados, que serão pessoas com experiência em concursos, irão avaliar beleza, simpatia, desenvoltura e outros itens.

CONHEÇA AS CANDIDATAS:

  • Andressa Baptista Bellon – 20 anos
  • Luana Moraes da Silva – 19 anos
  • Maria Luísa Canal Ebani – 20 anos
  • Mikaelly Barbosa Silva – 24 anos
  • Priscila Bautz Mariano – 17 anos
  • Saiara Pianzola Cipriano da Silva – 22 anos

PROGRAMAÇÃO FESTA DO MORANGO 2023

Sexta-feira (04/08)

  • 18h30 – Abertura dos portões
  • 19h – Abertura da 33° Festa do Morango
  • 19h30 – Show com Irmãos Valle
  • 20h – Desfile para eleição da Rainha e Princesas da 33° Festa do Morango
  • 23h – Show com Os Carreteiros
  • 02h – Fechamento dos portões

Sábado (05/08)

  • 10h – Abertura dos portões
  • 11h – Almoço típico
  • 11h30 – Show com Leandro Bellumat
  • 13h30 – Apresentação do grupo de dança Rheinland
  • 14h – Apresentação banda cultural Martinense
  • 15h – Corte da torta gigante
  • 15h30 – Apresentação com a banda Xiru do Sul
  • 17h – Pausa técnica
  • 19h – Reabertura dos Portões
  • 20h – Show com Clube Big Beatles
  • 23h – Show com Filipe Fantin
  • 01h – Show com Som e Cia Produções Musicais
  • 02h – Fechamento dos portões e encerramento da bilheteria

Domingo (06/08)

  • 08h – Missa
  • 09h – Abertura dos portões
  • 10h – Moda de viola com Marcos Brusco
  • 11h – Almoço típico
  • 11h30 – Apresentação do grupo de dança Berdfreunde
  • 12h – Show com Leandro Bellumat
  • 13h30 – Apresentação do grupo de danças Blumen der Erde Volkstanzgruppe
  • 14h – Corte da torta gigante
  • 14h30 – Apresentação do grupo de danças Pietra Azurra
  • 15h30 – Show com Eder de Oliveira
  • 19h – Encerramento da festa

SERVIÇO

  • 33ª FESTA DO MORANGO
  • QUANDO: 4 a 6 de agosto
  • ONDE: Centro de Eventos Morangão, Pedra Azul, Domingos Martins
  • INGRESSOS: Na sexta (4), a entrada é gratuita; No sábado (5), até às 17h, a entrada custa R$ 20. A partir das 19h, o valor para entrar custa R$ 40. No domingo (6), o ingresso custa R$ 30
  • ONDE COMPRAR: Casa do Turista, Farmácia Rede Farmes e loja Toke Shoes (Pedra Azul); lojas Tânea Multimarcas (Venda Nova do Imigrante e Castelo) e no site: www.tiketo.com.br/evento/787

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