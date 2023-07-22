Conheça as candidatas à rainha e princesas da 33ª Festa do Morango, de Pedra Azul

Candidatas ao título de Rainha do Morango 2023 Crédito: Livia Batistine

, em Pedra Azul, retorna após três anos sem ser realizada. Entre os dias 4 e 6 de agosto, o Centro de Eventos Morangão contará com uma programação especial para os amantes das tortas de morango gigantes, além de shows, apresentações de dança e almoços típicos. Um dos destaques é o desfile para a eleição da Rainha e Princesas. Neste ano, a tradicional Festa do Morango , retorna após três anos sem ser realizada. Entre os dias 4 e 6 de agosto, o Centro de Eventos Morangão contará com uma programação especial para os amantes das tortas de morango gigantes, além de shows, apresentações de dança e almoços típicos. Um dos destaques é o desfile para a eleição da Rainha e Princesas.

Nesta edição, seis jovens da região de Pedra Azul, em Domingos Martins, se preparam para encantar os jurados e tentar conquistar os títulos. No cortejo, elas representarão as culturas alemã, pomerana e italiana. A vencedora receberá a faixa da atual rainha, Edilane Klug.

"Fizemos um estudo dessa miscigenação das tradições para trazer uma vestimenta diferenciada e músicas com mais modernidade, para inovar no desfile, como uma tradição no município. Os familiares dessas jovens, como avós e bisavós, contam muitas histórias dessa imigração das famílias. Juntaremos tudo isso na passarela", adiantou Emanuelle Prado, coordenadora do desfile.

Emanuelle ainda garantiu que as novidades estarão presentes durante o desfile. "Trago a experiência de coordenação de outros desfiles para a Festa do Morango, como o envolvimento da comunidade. O amor que os moradores sentem pela cultura é fantástico. Estamos preparando as candidatas na correção de postura, de passarela e em outros quesitos", afirmou.

Os jurados, que serão pessoas com experiência em concursos, irão avaliar beleza, simpatia, desenvoltura e outros itens.

CONHEÇA AS CANDIDATAS:

Andressa Baptista Bellon – 20 anos

Luana Moraes da Silva – 19 anos

Maria Luísa Canal Ebani – 20 anos

Mikaelly Barbosa Silva – 24 anos

Priscila Bautz Mariano – 17 anos

Saiara Pianzola Cipriano da Silva – 22 anos

PROGRAMAÇÃO FESTA DO MORANGO 2023

Sexta-feira (04/08)

18h30 – Abertura dos portões

19h – Abertura da 33° Festa do Morango



19h30 – Show com Irmãos Valle



20h – Desfile para eleição da Rainha e Princesas da 33° Festa do Morango



23h – Show com Os Carreteiros



02h – Fechamento dos portões



Sábado (05/08)

10h – Abertura dos portões



11h – Almoço típico



11h30 – Show com Leandro Bellumat



13h30 – Apresentação do grupo de dança Rheinland



14h – Apresentação banda cultural Martinense



15h – Corte da torta gigante



15h30 – Apresentação com a banda Xiru do Sul



17h – Pausa técnica



19h – Reabertura dos Portões



20h – Show com Clube Big Beatles



23h – Show com Filipe Fantin



01h – Show com Som e Cia Produções Musicais



02h – Fechamento dos portões e encerramento da bilheteria



Domingo (06/08)

08h – Missa



09h – Abertura dos portões



10h – Moda de viola com Marcos Brusco



11h – Almoço típico



11h30 – Apresentação do grupo de dança Berdfreunde



12h – Show com Leandro Bellumat



13h30 – Apresentação do grupo de danças Blumen der Erde Volkstanzgruppe



14h – Corte da torta gigante



14h30 – Apresentação do grupo de danças Pietra Azurra



15h30 – Show com Eder de Oliveira



19h – Encerramento da festa



SERVIÇO