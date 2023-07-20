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Sensação

"Barbiemania": veja se o filme 'Barbie' tem cena pós-créditos

Longa inclui temas que podem ser mais familiares para adultos do que para crianças. Entre eles, estão o patriarcado e o papel de gêneros na sociedade
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 20 de Julho de 2023 às 17:39

Um dos filmes mais esperados do ano, "Barbie", estrelado por Margot Robbie e Ryan Gosling, chega aos cinemas esta semana e promete se tornar um dos grandes sucessos de bilheteria de 2023.
Na história, Barbie é expulsa da Barbielândia por não ser mais perfeita. Com a chegada do filme, eis que surge o questionamento dos fãs: existe cena pós-créditos?
Cena do filme Barbie, em cartaz nos cinemas do Estado
Cena do filme Barbie, em cartaz nos cinemas do Estado Crédito: Warner Bros
A resposta é não. Depois dos créditos rolarem com a música "Barbie World", da Ice Spice Nicki Minaj" e "Aqua", não existe cena pós-créditos no filme.
Ou seja, você pode curtir a música durante os créditos e deixar a sala de cinema sem medo de perder nada de surpresa do longa.

NÃO É UM FILME INFANTIL

Segundo a People, críticos afirmam que "Barbie" inclui temas que podem ser mais familiares para adultos do que para crianças, intercalados com piadas que agradam a todos. Entre eles, estão o patriarcado e o papel de gêneros na sociedade.
Como já revelou um trailer do filme, a personagem Margot Robbie pergunta: "Vocês já pensaram em morrer?". A frase é dita enquanto Barbie parece estar dançando alegremente, e esse é apenas um exemplo da combinação de reflexões existenciais envolta na estética colorida que a produção traz.
Quando a Barbie e o Ken saem da "Barbieland" e entram no mundo real, o filme explora o contraste entre a fantasia e a realidade da sociedade moderna. Barbie, inclusive, dá um tapa em um homem por tocar seu bumbum. "É sobre como as mulheres são tratadas e vistas no mundo - em um grau às vezes surpreendente", afirmou uma fonte à People.
No filme, Barbie e Ken sabem que não possuem genitálias. De maneira bem-humorada, inclusive, um personagem faz referência direta a cada uma de suas partes íntimas ausentes.
Além dos tópicos adultos, o filme também traz uma linguagem mais madura em alguns momentos. Ainda segundo o site norte-americano, palavras como "put*" e "porcaria" aparecem no longa, assim como "filho da put*", que é bipado para trazer um efeito cômico.
Greta Gerwig, diretora da produção, disse à People: "Inventamos coisas como bonecos para explicar a nós mesmos o que significa ser humano. Parte de mim se perguntou se havia uma maneira de permitir que a boneca também tivesse essa humanidade."
Já o ator Simu Liu, uma das várias estrelas do filme, falou em entrevista à Vanity Fair que "Barbie" é "realmente sobre encontrar você". "Você não precisa ser loira, branca ou X, Y, Z para encarnar o que significa ser uma Barbie ou um Ken", revelou.

CLASSIFICAÇÃO

Nos Estados Unidos, o filme é recomendado para maiores de 12 anos, por conter "referências e breves linguagens sugestivas".
No Brasil, a classificação indicativa também foi confirmada em 12 anos. Aqui, a classificação indicativa de uma obra é definida pelo Ministério da Justiça.

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