Quer assistir Barbie? Veja quais cinemas exibem o filme no ES

Filme "Barbie", estrelado por Margot Robbie Crédito: Warner Bros./Divulgação

Um dos filmes mais aguardados do ano, Barbie estreia oficialmente nesta quinta-feira (20) em todo o Brasil. A expectativa para o live-action dirigido por Greta Gerwig ("Adoráveis Mulheres") tem sido tão grande que os cinemas do Espírito Santo estão oferecendo diversas opções de horários. Das 10h50 até as 23h30, o que não falta são oportunidades para entrar no mundo cor-de-rosa da boneca de plástico, ou poderíamos dizer "sintética".

Piadas (infames) à parte, HZ preparou uma lista com 10 cinemas em Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica, Linhares e Aracruz que oferecem sessões do filme, seja com opção legendada, dublada e até sala VIP (a cara da Barbie essa coisa de VIP!).

Fique ligado: as informações são disponibilizadas no site ingresso.com e também na página oficial de cada cinema, podendo haver alterações de horários ao longo da programação.

Importante destacar que os valores dos ingressos podem variar entre R$ 10 a R$ 37, a depender do dia da semana e do cinema escolhido. Confira abaixo todos os detalhes e já vai separando a peça pink para entrar no clima:

CONFIRA OS CINEMAS QUE EXIBEM BARBIE

CINEMARK VITÓRIA



ONDE: Shopping Vitória, na Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória

Shopping Vitória, na Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória SESSÕES:

- Legendado: 14h, 16h40, 22h e 22h45

- Dublado: 14h50, 17h30, 19h20 e 20h10

- Legendado com cadeira D-BOX: 13h, 15h40 e 18h20

- Dublado om cadeira D-BOX: 21h e 23h40

- Legendado: 14h, 16h40, 22h e 22h45 - Dublado: 14h50, 17h30, 19h20 e 20h10 - Legendado com cadeira D-BOX: 13h, 15h40 e 18h20 - Dublado om cadeira D-BOX: 21h e 23h40 VALORES: De R$ 18 (meia) a R$ 26 (inteira)

De R$ 18 (meia) a R$ 26 (inteira) ONDE COMPRAR: ingresso.com, com acréscimo de taxa de conveniência, ou na bilheteria do cinema

CINE A NORTE SUL



ONDE: Shopping Norte Sul. Av. José Maria Vivácqua Santos, 400, Jardim Camburi, Vitória

Shopping Norte Sul. Av. José Maria Vivácqua Santos, 400, Jardim Camburi, Vitória SESSÕES:

- Legendado: 21h30

- Dublado: 14h, 15h45, 16h30, 18h20, 19h e 20h45



- Legendado: 21h30 - Dublado: 14h, 15h45, 16h30, 18h20, 19h e 20h45 VALORES: De R$ 15 (meia) a R$ 30 (inteira)

De R$ 15 (meia) a R$ 30 (inteira) ONDE COMPRAR: cinea.com, com acréscimo de taxa de conveniência, ou na bilheteria do cinema

CINEMARK VILA VELHA



ONDE: Rua Luciano Das Neves, 2418, Divino Espírito Santo, Vila Velha

Rua Luciano Das Neves, 2418, Divino Espírito Santo, Vila Velha SESSÕES:

- Legendado: 19h30 e 23h20

- Dublado: 13h, 13h35, 14h10, 14h50, 15h40, 16h15, 16h50, 17h30, 18h20, 19h, 20h10, 21h, 21h45, 22h45 e 23h50

- Legendado: 19h30 e 23h20 - Dublado: 13h, 13h35, 14h10, 14h50, 15h40, 16h15, 16h50, 17h30, 18h20, 19h, 20h10, 21h, 21h45, 22h45 e 23h50 VALORES: De R$ 18 (meia) a R$ 26 (inteira)

ONDE COMPRAR: ingresso.com, com acréscimo de taxa de conveniência, ou na bilheteria do cinema

CINESYSTEM VILA VELHA



ONDE: Rodovia do Sol, 5000, Jockey de Itaparica, Vila Velha

Rodovia do Sol, 5000, Jockey de Itaparica, Vila Velha SESSÕES:

- Legendado: 21h20

- Dublado: 13h10, 14h, 15h30, 16h30, 17h15, 18h, 19h, 19h35, 20h30 e 22h

- Legendado: 21h20 - Dublado: 13h10, 14h, 15h30, 16h30, 17h15, 18h, 19h, 19h35, 20h30 e 22h VALORES: De R$ 18,50 (meia) a R$ 37 (inteira)

ONDE COMPRAR: ingresso.com, com acréscimo de taxa de conveniência, ou na bilheteria do cinema

KINOPLEX PRAIA DA COSTA



ONDE: Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha

Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha SESSÕES:

- Legendado: 12h30, 13h, 15h, 15h30, 17h30, 18h,20h, 20h30 e 22h30

- Dublado: 10h50, 12h, 13h15, 14h30, 15h45, 18h15, 20h45, 23h30

- Legendado VIP: 11h20, 16h15, 18h45 e 21h15

- Dublado VIP: 13h45, 19h40 e 22h10

- Legendado: 12h30, 13h, 15h, 15h30, 17h30, 18h,20h, 20h30 e 22h30 - Dublado: 10h50, 12h, 13h15, 14h30, 15h45, 18h15, 20h45, 23h30 - Legendado VIP: 11h20, 16h15, 18h45 e 21h15 - Dublado VIP: 13h45, 19h40 e 22h10 VALORES: De R$ 14 (meia) a R$ 28 (inteira)

ONDE COMPRAR: ingresso.com, com acréscimo de taxa de conveniência, ou na bilheteria do cinema

CINEARAÚJO SERRA



ONDE: Shopping Mestre Álvaro. Av.João Palácios, 300, Eurico Salles, Serra

Shopping Mestre Álvaro. Av.João Palácios, 300, Eurico Salles, Serra SESSÕES:

- Dublado: 19h15

- Dublado Telas Gigantes/PLF: 13h30, 14h, 16h, 16h30, 18h30, 19h, 21h e 21h30



- Dublado: 19h15 - Dublado Telas Gigantes/PLF: 13h30, 14h, 16h, 16h30, 18h30, 19h, 21h e 21h30 VALORES: De R$ 18 (meia) a R$ 36 (inteira)

ONDE COMPRAR: ingresso.com, com acréscimo de taxa de conveniência, ou na bilheteria do cinema

CINESERCLA MONTSERRAT



ONDE: Shopping Montserrat. Avenida Eldes Scherrer de Souza, 2162, Bairro Colina de Laranjeiras, Serra

Shopping Montserrat. Avenida Eldes Scherrer de Souza, 2162, Bairro Colina de Laranjeiras, Serra SESSÕES:

- Dublado: 14h, 14h30, 16h10, 16h40, 18h20, 18h50, 20h, 20h30 e 21h



- Dublado: 14h, 14h30, 16h10, 16h40, 18h20, 18h50, 20h, 20h30 e 21h VALORES: De R$ 14 (meia) a R$ 32 (inteira), a depender do dia da semana

ONDE COMPRAR: cinesercla.com, com acréscimo de taxa de conveniência, ou na bilheteria do cinema

CINÉPOLIS MOXUARA



ONDE: Shopping Moxuara. Rodovia BR 262, 401, São Francisco, Cariacica

Shopping Moxuara. Rodovia BR 262, 401, São Francisco, Cariacica SESSÕES:

- Dublado: 12h30, 13h30, 14h15, 15h, 16h, 17h, 17h45, 18h45, 19h30, 20h30, 21h30 e 22h10

- Dublado: 12h30, 13h30, 14h15, 15h, 16h, 17h, 17h45, 18h45, 19h30, 20h30, 21h30 e 22h10 VALORES: De R$ 13,50 (meia) a R$ 27 (inteira)

ONDE COMPRAR: ingresso.com, com acréscimo de taxa de conveniência, ou na bilheteria do cinema

CINE RITZ CONCEIÇÃO



ONDE: R. Gov. Florentino Ávidos, 80, Nossa Senhora da Conceição, Linhares

R. Gov. Florentino Ávidos, 80, Nossa Senhora da Conceição, Linhares SESSÕES:

- Dublado: 16h45, 19h15 e 21h30



- Dublado: 16h45, 19h15 e 21h30 VALORES: De R$ 10 (meia) a R$ 20 (inteira)

ONDE COMPRAR: ingresso.com, com acréscimo de taxa de conveniência, ou na bilheteria do cinema