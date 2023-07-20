Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
"Barbiemania"

Quer assistir Barbie? Veja quais cinemas exibem o filme no ES

Sucesso nas redes sociais antes mesmo da estreia, longa de Greta Gerwig está na programação de 10 salas do Estado; confira como garantir seu ingresso
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 20 de Julho de 2023 às 13:35

Filme
Filme "Barbie", estrelado por Margot Robbie Crédito: Warner Bros./Divulgação
Um dos filmes mais aguardados do ano, Barbie estreia oficialmente nesta quinta-feira (20) em todo o Brasil. A expectativa para o live-action dirigido por Greta Gerwig ("Adoráveis Mulheres") tem sido tão grande que os cinemas do Espírito Santo estão oferecendo diversas opções de horários. Das 10h50 até as 23h30, o que não falta são oportunidades para entrar no mundo cor-de-rosa da boneca de plástico, ou poderíamos dizer "sintética".
Piadas (infames) à parte, HZ preparou uma lista com 10 cinemas em Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica, Linhares e Aracruz que oferecem sessões do filme, seja com opção legendada, dublada e até sala VIP (a cara da Barbie essa coisa de VIP!).
Fique ligado: as informações são disponibilizadas no site ingresso.com e também na página oficial de cada cinema, podendo haver alterações de horários ao longo da programação.
Importante destacar que os valores dos ingressos podem variar entre R$ 10 a R$ 37, a depender do dia da semana e do cinema escolhido. Confira abaixo todos os detalhes e já vai separando a peça pink para entrar no clima:

CONFIRA OS CINEMAS QUE EXIBEM BARBIE

  • CINEMARK VITÓRIA
  • ONDE: Shopping Vitória, na Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória
  • SESSÕES:
    - Legendado: 14h, 16h40, 22h e 22h45
    - Dublado: 14h50, 17h30, 19h20 e 20h10
    - Legendado com cadeira D-BOX: 13h, 15h40 e 18h20
    - Dublado om cadeira D-BOX: 21h e 23h40
  • VALORES: De R$ 18 (meia) a R$ 26 (inteira)
  • ONDE COMPRAR:  ingresso.com, com acréscimo de taxa de conveniência, ou na bilheteria do cinema
  • CINE A NORTE SUL
  • ONDE: Shopping Norte Sul. Av. José Maria Vivácqua Santos, 400, Jardim Camburi, Vitória
  • SESSÕES:
    - Legendado: 21h30
    - Dublado: 14h, 15h45, 16h30, 18h20, 19h e 20h45
  • VALORES: De R$ 15 (meia) a R$ 30 (inteira)
  • ONDE COMPRAR:  cinea.com, com acréscimo de taxa de conveniência, ou na bilheteria do cinema
  • CINEMARK VILA VELHA
  • ONDE: Rua Luciano Das Neves, 2418, Divino Espírito Santo, Vila Velha
  • SESSÕES:
    - Legendado: 19h30 e 23h20
    - Dublado: 13h, 13h35, 14h10, 14h50, 15h40, 16h15, 16h50, 17h30, 18h20, 19h, 20h10, 21h, 21h45, 22h45 e 23h50
  • VALORES: De R$ 18 (meia) a R$ 26 (inteira)
  • ONDE COMPRAR:  ingresso.com, com acréscimo de taxa de conveniência, ou na bilheteria do cinema
  • CINESYSTEM VILA VELHA
  • ONDE: Rodovia do Sol, 5000, Jockey de Itaparica, Vila Velha
  • SESSÕES:
    - Legendado: 21h20
    - Dublado: 13h10, 14h, 15h30, 16h30, 17h15, 18h, 19h, 19h35, 20h30 e 22h
  • VALORES: De R$ 18,50 (meia) a R$ 37 (inteira)
  • ONDE COMPRAR:  ingresso.com, com acréscimo de taxa de conveniência, ou na bilheteria do cinema
  • KINOPLEX PRAIA DA COSTA
  • ONDE: Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha
  • SESSÕES:
    - Legendado: 12h30, 13h, 15h, 15h30, 17h30, 18h,20h, 20h30 e 22h30
    - Dublado: 10h50, 12h, 13h15, 14h30, 15h45, 18h15, 20h45, 23h30
    - Legendado VIP: 11h20, 16h15, 18h45 e 21h15
    - Dublado VIP:  13h45, 19h40 e 22h10
  • VALORES: De R$ 14 (meia) a R$ 28 (inteira)
  • ONDE COMPRAR:  ingresso.com, com acréscimo de taxa de conveniência, ou na bilheteria do cinema
  • CINEARAÚJO SERRA
  • ONDE: Shopping Mestre Álvaro. Av.João Palácios, 300, Eurico Salles, Serra
  • SESSÕES:
    - Dublado: 19h15
    - Dublado Telas Gigantes/PLF: 13h30, 14h, 16h, 16h30, 18h30, 19h, 21h e 21h30
  • VALORES: De R$ 18 (meia) a R$ 36 (inteira)
  • ONDE COMPRAR:  ingresso.com, com acréscimo de taxa de conveniência, ou na bilheteria do cinema
  • CINESERCLA MONTSERRAT
  • ONDE: Shopping Montserrat. Avenida Eldes Scherrer de Souza, 2162, Bairro Colina de Laranjeiras, Serra
  • SESSÕES:
    - Dublado: 14h, 14h30, 16h10, 16h40, 18h20, 18h50, 20h, 20h30 e 21h
  • VALORES: De R$ 14 (meia) a R$ 32 (inteira), a depender do dia da semana
  • ONDE COMPRAR: cinesercla.com, com acréscimo de taxa de conveniência, ou na bilheteria do cinema
  • CINÉPOLIS MOXUARA
  • ONDE: Shopping Moxuara. Rodovia BR 262, 401, São Francisco, Cariacica
  • SESSÕES:
    - Dublado: 12h30, 13h30, 14h15, 15h, 16h, 17h, 17h45, 18h45, 19h30, 20h30, 21h30 e 22h10
  • VALORES: De R$ 13,50 (meia) a R$ 27 (inteira)
  • ONDE COMPRAR:  ingresso.com, com acréscimo de taxa de conveniência, ou na bilheteria do cinema
  • CINE RITZ CONCEIÇÃO
  • ONDE: R. Gov. Florentino Ávidos, 80, Nossa Senhora da Conceição, Linhares
  • SESSÕES:
    - Dublado: 16h45, 19h15 e 21h30
  • VALORES: De R$ 10 (meia) a R$ 20 (inteira)
  • ONDE COMPRAR:  ingresso.com, com acréscimo de taxa de conveniência, ou na bilheteria do cinema
  • CINE RITZ ARACRUZ
  • ONDE: Avenida Florestal, 555, Segato, Aracruz
  • SESSÕES:
    - Dublado: 14h
  • VALORES: De R$ 15 (meia) a R$ 30 (inteira)
  • ONDE COMPRAR:  ingresso.com, com acréscimo de taxa de conveniência, ou na bilheteria do cinema

Veja Também

"Barbiemania": HZ acompanha pré-estreia de Barbie em Vitória; veja vídeo

'Hilário' e 'anti-homem': o que dizem críticas internacionais sobre filme da Barbie

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cariacica Cinema Linhares Serra Shoppings Shopping Vitória Vila Velha Vitória
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Fernanda Queiroz, apresentadora da CBN Vitória
CBN Vitória celebra 30 anos com programa "Fim de Expediente" ao vivo da Rede Gazeta
Imagem de destaque
Canhão de caça e fuzil estão entre as onze armas apreendidas por dia no ES
Imagem Edicase Brasil
Como um deserto famoso pode inspirar o turismo no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados