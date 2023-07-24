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Cotidiano

Conheça 5 aplicativos que vão te ajudar a organizar a rotina

Veja como a tecnologia pode te auxiliar a manter tarefas do dia a dia sob controle
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 24 de Julho de 2023 às 09:00

Manter a rotina pessoal, de casa e do trabalho organizada pode ser um desafio para algumas pessoas. São inúmeras tarefas para cumprir ao longo do dia. Logo, é comum esquecer das coisas ou, até mesmo, ficar perdido com o que precisa ser feito. Por isso, os aplicativos de organização pessoal, a maioria disponível para celulares e computadores, são ótimos para manter tudo em ordem e sob controle.
O smartphone é uma excelente ferramenta para facilitar a rotina pessoal, da casa, do trabalho e até dos estudos
O smartphone é uma excelente ferramenta para facilitar a rotina pessoal, da casa, do trabalho e até dos estudos Crédito: Studio Porto Sabbia / adobe.stock.com
Para Guilherme Mendonça de Moraes, mestre em computação aplicada e especialista em engenharia de sistemas, "um dos motores propulsores da informática é automação de processos manuais". Ainda segundo ele, têm surgido cada vez mais “ferramentas capazes de auxiliar o ser humano em suas tarefas diárias, como os aplicativos de organização pessoal".

COMO FUNCIONAM

A maioria dos aplicativos de organização pessoal armazena as informações na nuvem. Assim, de acordo com Guilherme Mendonça de Moraes, essas informações podem ser acessadas de qualquer lugar e em qualquer horário, “bastando ter um dispositivo conectado à internet e mediante login e senha autorizados”.

PRINCIPAIS APLICATIVOS

Atualmente, existem inúmeros aplicativos para organização que podem ser utilizados para manter a ordem na rotina pessoal da casa ou do trabalho. Por isso, é quase impossível não encontrar um aplicativo que se adeque às suas necessidades e rotinas. Conheça alguns deles:

GOOGLE KEEP 

O aplicativo para criação de notas também pode ser utilizado em tablet, computador e wearables Android. Com uma interface intuitiva, a ferramenta possibilita criar textos, listas e desenhos, inserir imagens e gravações de áudio, para que o próprio Google Keep transcreva. Além disso, permite o compartilhamento das notas com outras pessoas ou inseri-las em documentos e apresentações do Google. Disponível para iOS e Android – Gratuito.

EVERNOTE 

O aplicativo possibilita fazer anotações em variados formatos, como notas, cadernos, listas de verificação e de tarefas pesquisáveis. Além disso, ele também permite arquivar áudios, vídeos, contas, faturas e muito mais. É possível sincronizá-lo com computador , iPad e outros dispositivos. Disponível para iOS e Android – Gratuito.

TRELLO 

O aplicativo permite criar quadros e inserir listas com cartões para organizar o que desejar. Além disso, possibilita salvar imagens e vídeos. Também pode ser utilizado para organizar fluxos de trabalho e, por exemplo, atribuir tarefas para colegas. Está disponível tanto para computador quanto para celular. Disponível para iOS e Android – Gratuito.

MICROSOFT ONENOTE 

O aplicativo permite fazer anotações de variadas formas: digitando, escrevendo à mão, recortando e colando coisas da internet etc. Dá para utilizar as páginas e seções para separar as tarefas do trabalho e de casa, por exemplo. Parte do pacote de ferramentas do Office, ele também funciona com o Word e o Excel. Disponível para iOS e Android – Gratuito.

ANY.DO 

O Any.do permite que o usuário gerencie listas de tarefas, lembretes, calendário e agenda em um só lugar e de maneira sincronizada. O aplicativo também consegue se conectar com 2 mil aplicativos. É possível acessá-lo pelo celular, desktop, web e tablet. Disponível para iOS e Android – Gratuito.

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