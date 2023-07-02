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Comportamento

Entenda a importância de orientar as crianças sobre as mídias sociais

Veja como os pais podem proteger seus filhos e promover um uso saudável das redes sociais
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 02 de Julho de 2023 às 11:00

Na última sexta (30) foi celebrado o Dia Mundial da Mídia Social. A data nos deu a chance de refletir sobre como abordar a comunicação online como pais. Nesta era digital, as redes sociais se tornaram parte essencial de nossas vidas, e os pais precisam entender o mundo em que seus filhos estão crescendo.

Instagram alterou a forma de recuperação de contas hackeadas
Entenda a importância de orientar as crianças sobre as mídias sociais Crédito: Freepik

As plataformas de mídia social transformaram a forma como nos conectamos, comunicamos e compartilhamos informações. Eles se tornaram uma parte intrínseca de nossas vidas diárias e oferecem imensas oportunidades de aprendizado, criatividade e conexão. No entanto, como pais, é essencial navegar no mundo digital com responsabilidade e orientar nossos filhos a fazer escolhas seguras e informadas.

TOXIDADE 

Eduardo Omeltech, especialista em neurociência e behaviorismo, alerta para a crescente prevalência de toxicidade em plataformas de mídia social, levantando preocupações sobre o bem-estar e a segurança das comunidades online.

O aumento do assédio, do discurso de ódio e do bullying teve um impacto significativo na saúde mental, com indivíduos e organizações pedindo ação imediata para combater esse problema. Em resposta a essas descobertas alarmantes, os especialistas enfatizam a importância de criar espaços positivos e promover o bem-estar digital.

IMPACTO SOCIAL 

As comunidades online tornaram-se centrais para conectar, compartilhar informações e se expressar. No entanto, a falta de moderação e responsabilidade das plataformas de mídia social permitiu que o comportamento tóxico florescesse.

"As consequências dessa toxicidade são vastas e podem resultar em sofrimento emocional grave, ansiedade e até automutilação para as vítimas. Medidas devem ser tomadas para promover um ambiente online seguro e inclusivo para todos os usuários", comenta Eduardo Omeltech.

AMBIENTE SEGURO 

As iniciativas de bem-estar digital são essenciais para lidar com a cultura tóxica predominante nas mídias sociais. Incentivar as plataformas a priorizar a segurança do usuário e a saúde mental deve ser um esforço coletivo.

Empresas de tecnologia, plataformas de mídia social e formuladores de políticas devem colaborar para desenvolver e implementar soluções eficazes para combater o assédio online. Isso envolve melhorar os mecanismos de denúncia e bloqueio, investir em ferramentas de moderação e educar os usuários sobre comportamento online responsável.

PAPEL 

Também é crucial que os indivíduos assumam um papel ativo na promoção de espaços online positivos. Atos simples de gentileza, empatia e respeito podem ajudar muito a neutralizar o comportamento tóxico frequentemente encontrado nas mídias sociais. Ao promover uma cultura de civilidade e compreensão, as comunidades podem se tornar faróis de positividade e apoio.

“A necessidade de combater a toxicidade nas mídias sociais não se limita ao bem-estar pessoal, mas tem implicações sociais mais amplas. As plataformas online influenciam significativamente o discurso público, moldando a opinião pública e impactando os resultados do mundo real. Podemos promover discussões mais saudáveis, superar divisões e promover uma sociedade mais inclusiva e tolerante ao enfrentar a toxicidade online”, explica Eduardo Omeltech.

COMUNICAÇÃO ABERTA 

Falando sobre pais, seja você ou não, é importante estabelecer linhas de comunicação abertas com as crianças ao seu redor sobre as redes sociais. Devemos ter conversas honestas sobre comportamento responsável, estar atentos à nossa pegada digital e tratar os outros com gentileza e respeito. Ao criar um ambiente seguro e sem julgamentos, podemos encorajar nossos filhos a compartilhar suas experiências, preocupações e perguntas sobre a mídia social.

No Dia Mundial da Mídia Social, pudemos celebrar o poder da mídia enquanto reconhecemos nosso papel como pais ao orientar as experiências online de nossos filhos. Ao se envolver ativamente em suas vidas digitais e abraçar a era digital, podemos ajudá-los a navegar nas mídias sociais com confiança, maturidade e senso de responsabilidade, mesmo antes de se tornarem adultos.

Imagem Edicase Brasil
Crianças que usam dispositivos eletrônicos na hora de dormir tem mais chances de sofrer de distúrbios do sono (Imagem: Jelena Stanojkovic | Shutterstock) Crédito:

AÇÕES QUE PODEM GARANTIR O BEM-ESTAR DOS FILHOS 

Com o crescente uso das redes sociais e tecnologias, é fundamental adotar medidas para proteger e orientar nossos filhos em suas experiências online.

1. Evite o uso de celulares na hora de dormir

É alarmante que as crianças que usam dispositivos eletrônicos na hora de dormir tenham duas vezes mais chances de sofrer de distúrbios do sono, falta de sono, ansiedade e depressão. Esses dispositivos estão afetando negativamente seu bem-estar e desenvolvimento cognitivo.

2. Limite o tempo de tela

Para garantir que nossos filhos prosperem, devemos agir. Podemos fazer uma diferença significativa em suas vidas estabelecendo um limite estrito de duas horas por dia para o tempo de tela, priorizando a atividade física e promovendo um sono de qualidade. É desanimador que apenas uma pequena porcentagem de crianças siga essas recomendações cruciais.

3. Incentive hábitos saudáveis

Vamos priorizar o sono e a saúde geral de nossos filhos, estabelecendo limites claros no tempo de tela, especialmente antes de dormir. Incentivar hábitos saudáveis e um estilo de vida equilibrado pode capacitar nossos filhos a crescer cognitivamente e desfrutar de uma vida mais saudável. Juntos, podemos causar um impacto duradouro em seu bem-estar.

RESPONSABILIDADE COLETIVA 

Em conclusão, a prevalência de toxicidade em plataformas de mídia social exige ação imediata para criar espaços online positivos. Seja por meio de ferramentas de moderação mais fortes, iniciativas de bem-estar digital ou promoção de um comportamento online responsável, nossa responsabilidade coletiva é combater o ambiente tóxico. Juntos, podemos construir uma comunidade mais segura e inclusiva para todos desfrutarem.

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