Entenda a importância de orientar as crianças sobre as mídias sociais

Falando sobre pais, seja você ou não, é importante estabelecer linhas de comunicação abertas com as crianças ao seu redor sobre as redes sociais. Devemos ter conversas honestas sobre comportamento responsável, estar atentos à nossa pegada digital e tratar os outros com gentileza e respeito. Ao criar um ambiente seguro e sem julgamentos, podemos encorajar nossos filhos a compartilhar suas experiências, preocupações e perguntas sobre a mídia social.