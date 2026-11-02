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Gretchen perde peruca durante show e faz discurso sobre alopecia

Artista aproveitou a situação para falar sobre autoestima e queda de cabelo e a importância de se aceitar
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 02 de Novembro de 2026 às 14:18

Gretchen perde peruca durante show
Gretchen perde peruca durante show Reprodução
Gretchen perdeu a peruca enquanto dançava "Chorando Se Foi", durante uma apresentação no festival Rock The Mountain, no domingo (1º), mas decidiu não interromper o show nem esconder o que havia acontecido.
Diante do público, ela aproveitou o episódio para abordar a alopecia, condição relacionada à perda de cabelo, e afirmou que a força de uma mulher não está ligada à aparência dos fios. Gretchen explicou que a retirada do acessório estava prevista para outro momento da apresentação, mas que o imprevisto acabou acontecendo antes do planejado.
"Acho que o poder das mulheres, como dizia Taís Araujo, não está no cabelo. Hoje eu pude trazer para vocês essa realidade. Não foi proposital. Eu ia tirar mais para frente, mas acho que foi no momento certo. Realidade da vida. Orgulho de quem eu sou. Poderosa e única", declarou.
A cantora também contou que tem recebido mensagens de mulheres que se identificam com sua experiência. Segundo ela, algumas fãs já a abordaram em aeroportos para agradecer pela maneira aberta com que fala sobre a queda de cabelo e os desafios relacionados à condição.
Durante o discurso, Gretchen compartilhou ainda uma experiência cotidiana que passou a enxergar de outra forma depois do tratamento: a possibilidade de tomar banho e sentir a água diretamente no couro cabeludo. O relato foi uma maneira de mostrar como situações simples podem ganhar outro significado para quem convive com a perda dos fios.
O marido da artista, Esdras de Souza, também entrou na conversa. Ele contou que já utilizou prótese capilar e brincou sobre as dificuldades de entrar na piscina usando o acessório. Gretchen acompanhou a brincadeira e revelou que chegou a incentivar o companheiro a fazer um transplante capilar.

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