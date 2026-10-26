Pabllo Vittar, Bruna Marquezine, Bruno Gagliasso e outros famosos celebram vitória de Lula

A vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno das eleições presidenciais, neste domingo (25), foi comemorada por diversos famosos nas redes sociais. Xuxa Meneghel, Carolina Dieckmmann, Bruna Marquezine e Bruno Gagliasso estão entre os artistas que celebraram a reeleição do petista, que conquistou cerca de 52% dos votos válidos.

"O amor venceu! Nós merecemos. Um mundo melhor pros meus netos e para os seus", escreveu Xuxa ao compartilhar uma imagem que retrata pessoas de diferentes idades e origens. Carolina Dieckmmann também comemorou com a frase "O amor venceu".

Bruno Gagliasso seguiu o mesmo tom. "O amor venceu! Ele sempre vence. Foi um prazer lutar ao lado de vocês. Viva a democracia!", publicou. Já Bruna Marquezine compartilhou um vídeo de Lula ao som de "É Preciso Dar um Jeito, Meu Amigo", de Erasmo Carlos.

Marina Sena, que fez campanha para o presidente, também celebrou o resultado. "Ninguém para um povo unido que escolheu eleger o maior presidente da história desse país! Que campanha! Obrigada, Lula!", escreveu a cantora, que foi criticada por não votar no segundo turno devido a compromissos profissionais no exterior.

Luana Piovani sugeriu um "biquinaço" para festejar a vitória. "A gente merece esse respiro", afirmou a atriz. Pabllo Vittar, por sua vez, compartilhou um vídeo comemorando o resultado da apuração.

Anitta também está entre as artistas que já se manifestaram publicamente em apoio a Lula. Após a vitória do petista em 2022, a cantora pediu união entre os brasileiros e respeito a quem votou de maneira diferente. "Se o amor venceu, agora é hora de colocar esse amor em prática", escreveu na ocasião.

Ludmilla também celebrou a eleição de Lula em 2022. Na ocasião, a cantora publicou uma foto ao lado do petista e escreveu: "O Brasil sorrindo de novo. Tamo junto, meu presidente. O after da posse é por minha conta".