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Chris Brown será sentenciado por ataque com garrafa em boate de Londres

Cantor americano se declarou culpado por tumulto após atingir produtor musical em fevereiro de 2023
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 26 de Outubro de 2026 às 09:45

O cantor Chris Brown
O cantor Chris Brown Agência Folhapress
O cantor Chris Brown, 37, compareceu nesta segunda-feira (26) ao Tribunal da Coroa de Southwark, em Londres, para receber a sentença por um episódio de violência ocorrido em uma boate da capital britânica, em fevereiro de 2023.
O artista se declarou culpado em julho pelo crime de conduta violenta capaz de provocar temor pela segurança de outras pessoas. A infração prevê pena máxima de três anos de prisão, embora a Justiça possa determinar uma sentença suspensa.
O caso aconteceu na boate Tape, localizada na região de Mayfair, e teve como vítima o produtor musical Abraham Diaw. Segundo a Promotoria da Coroa britânica, Brown se aproximou do produtor na pista de dança e o atingiu duas vezes na cabeça com uma garrafa de vidro. O preparador vocal do cantor, Omololu Akinlolu, 40, também teria participado da agressão, desferindo socos contra a vítima.
Conforme a acusação, os dois continuaram a atacá-lo enquanto ele tentava escapar e ainda o chutaram quando estava caído no chão. Diaw foi levado ao hospital com ferimentos na cabeça e no joelho.
Brown e Akinlolu inicialmente negaram acusações mais graves relacionadas ao episódio, incluindo tentativa de causar lesões corporais graves e agressão com danos físicos. Em julho deste ano, porém, ambos admitiram culpa pela acusação.
A investigação também teve consequências para a agenda profissional do cantor. Brown deixou o Reino Unido após o episódio e foi preso em maio de 2025, quando voltou ao país para uma apresentação em Manchester. Ele acabou liberado mediante o cumprimento de condições de fiança.
O caso se soma ao histórico judicial de Brown, que, em 2009, se declarou culpado de agredir a então namorada, a cantora Rihanna. Na ocasião, ele foi condenado a cinco anos de liberdade condicional e seis meses de trabalho comunitário.

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