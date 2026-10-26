O que assistir no Halloween? Veja 5 filmes para toda a família

O Halloween é uma ótima oportunidade para reunir a família no sofá e aproveitar uma sessão de filmes cheia de diversão. Embora a data seja tradicionalmente associada ao terror e aos sustos, existem produções que combinam mistério, humor, fantasia e muita criatividade, proporcionando entretenimento para diferentes faixas etárias.





Desde animações divertidas até aventuras com personagens assustadores e situações inusitadas, não faltam opções para entrar no clima do Dia das Bruxas.