Flávio Bolsonaro vence em 60 cidades do ES e Lula, em 18, no 2º turno; veja mapa

O senador Flávio Bolsonaro (PL) foi o mais votado em 60 dos 78 municípios do Espírito Santo no segundo turno da disputa presidencial nas Eleições 2026. O candidato saiu vitorioso nas sete cidades da Região Metropolitana da Grande Vitória.





Reeleito, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi o preferido dos eleitores em 18 municípios capixabas, principalmente na região Norte.





No somatório geral de votos válidos no Espírito Santo, Flávio Bolsonaro alcançou 1.294.504 votos (56,37%), contra 1.001.965 votos (43,63%) de Lula — uma diferença total de 292.539 votos em solo capixaba.