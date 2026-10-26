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Eleições 2026

Flávio Bolsonaro vence em 60 cidades do ES e Lula, em 18, no 2º turno; veja mapa

Senador alcançou 56,37% dos votos válidos no Estado na disputa presidencial, contra 43,63% do petista, que foi reeleito

Publicado em 26 de Outubro de 2026 às 10:00

Camila Leão

Camila Leão

Publicado em 

26 out 2026 às 10:00

O senador Flávio Bolsonaro (PL) foi o mais votado em 60 dos 78 municípios do Espírito Santo no segundo turno da disputa presidencial nas Eleições 2026. O candidato saiu vitorioso nas sete cidades da Região Metropolitana da Grande Vitória. 


Reeleito, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi o preferido dos eleitores em 18 municípios capixabas, principalmente na região Norte.


No somatório geral de votos válidos no Espírito Santo, Flávio Bolsonaro alcançou 1.294.504 votos (56,37%), contra 1.001.965 votos (43,63%) de Lula — uma diferença total de 292.539 votos em solo capixaba.

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Onde Flávio Bolsonaro venceu no ES

O candidato do PL garantiu a liderança em grandes polos econômicos e populacionais do Estado, vencendo em Vitória (51,82%), em Vila Velha (57,82%), na Serra (50,84%), em Cariacica (53,37%), Guarapari (62,55%), Viana (53,53%) e Fundão (50,39%). Além da Grande Vitória, Flávio também venceu em grandes cidades do interior, como Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Linhares e Aracruz.


Ao todo, Flávio Bolsonaro obteve mais de 60% dos votos válidos em 28 municípios. Em 7 cidades, a preferência pelo candidato ultrapassou os 70%:


  • Venda Nova do Imigrante: 74,38%

  • Castelo: 73,59%

  • Santa Maria de Jetibá: 73,16%

  • Rio Novo do Sul: 71,75%

  • Domingos Martins: 71,19%

  • Irupi: 70,45%

  • Alfredo Chaves: 70,03%


Onde Lula venceu no ES

Lula conquistou a maioria dos votos em 18 municípios, mantendo uma base sólida no extremo Norte do Espírito Santo. As maiores proporcionalidades do candidato petista no Estado foram registradas em:


  • Conceição da Barra: 64,87%

  • Ponto Belo: 62,22%

  • Mucurici: 62,10%

  • Pinheiros: 60,64%

  • Pedro Canário: 58,77%


  • Lula também venceu em São Mateus, com 53,82% dos votos válidos (36.974 votos a 31.730). No Sul do Estado, o petista garantiu vitórias em Mimoso do Sul (51,14%), São José do Calçado (52,63%) e Apiacá (50,01%).

    • Disputas voto a voto e a menor diferença do Estado

    Se no primeiro turno o destaque de disputa acirrada ocorreu em Vila Pavão, com Lula vencendo Flávio por um voto, no segundo turno a eleição mais apertada de todo o Espírito Santo foi registrada no município de Apiacá, no Sul do Estado. 


    A vitória de Lula na cidade foi decidida também por apenas 1 voto de diferença: o petista recebeu 2.366 votos (50,01%) contra 2.365 votos (49,99%) de Flávio Bolsonaro.


    Outros municípios registraram margens estreitas no segundo turno:

    • Fundão: Flávio Bolsonaro venceu por 87 votos de vantagem (5.644 vs. 5.557).

    • Vila Valério: Lula venceu por 160 votos de vantagem (5.247 vs. 5.087).

    • Vila Pavão: Lula venceu por 164 votos de vantagem (3.301 vs. 3.137).

    • Água Doce do Norte: Lula venceu por 216 votos de vantagem (4.241 vs. 4.025).

    *Este conteúdo foi produzido por Camila Leão e Patrick Mizrahi, residentes do 29º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob orientação do editor-adjunto Weber Caldas.

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