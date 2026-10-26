Flávio Bolsonaro vence em 60 cidades do ES e Lula, em 18, no 2º turno; veja mapa

O senador Flávio Bolsonaro (PL) foi o mais votado em 60 dos 78 municípios do Espírito Santo no segundo turno da disputa presidencial nas Eleições 2026. O candidato saiu vitorioso nas sete cidades da Região Metropolitana da Grande Vitória.
Reeleito, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi o preferido dos eleitores em 18 municípios capixabas, principalmente na região Norte.
No somatório geral de votos válidos no Espírito Santo, Flávio Bolsonaro alcançou 1.294.504 votos (56,37%), contra 1.001.965 votos (43,63%) de Lula — uma diferença total de 292.539 votos em solo capixaba.
O candidato do PL garantiu a liderança em grandes polos econômicos e populacionais do Estado, vencendo em Vitória (51,82%), em Vila Velha (57,82%), na Serra (50,84%), em Cariacica (53,37%), Guarapari (62,55%), Viana (53,53%) e Fundão (50,39%). Além da Grande Vitória, Flávio também venceu em grandes cidades do interior, como Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Linhares e Aracruz.
Ao todo, Flávio Bolsonaro obteve mais de 60% dos votos válidos em 28 municípios. Em 7 cidades, a preferência pelo candidato ultrapassou os 70%:
Venda Nova do Imigrante: 74,38%
Castelo: 73,59%
Santa Maria de Jetibá: 73,16%
Rio Novo do Sul: 71,75%
Domingos Martins: 71,19%
Irupi: 70,45%
Alfredo Chaves: 70,03%
Lula conquistou a maioria dos votos em 18 municípios, mantendo uma base sólida no extremo Norte do Espírito Santo. As maiores proporcionalidades do candidato petista no Estado foram registradas em:
Conceição da Barra: 64,87%
Ponto Belo: 62,22%
Mucurici: 62,10%
Pinheiros: 60,64%
Pedro Canário: 58,77%
Lula também venceu em São Mateus, com 53,82% dos votos válidos (36.974 votos a 31.730). No Sul do Estado, o petista garantiu vitórias em Mimoso do Sul (51,14%), São José do Calçado (52,63%) e Apiacá (50,01%).
Se no primeiro turno o destaque de disputa acirrada ocorreu em Vila Pavão, com Lula vencendo Flávio por um voto, no segundo turno a eleição mais apertada de todo o Espírito Santo foi registrada no município de Apiacá, no Sul do Estado.
A vitória de Lula na cidade foi decidida também por apenas 1 voto de diferença: o petista recebeu 2.366 votos (50,01%) contra 2.365 votos (49,99%) de Flávio Bolsonaro.
Outros municípios registraram margens estreitas no segundo turno:
Fundão: Flávio Bolsonaro venceu por 87 votos de vantagem (5.644 vs. 5.557).
Vila Valério: Lula venceu por 160 votos de vantagem (5.247 vs. 5.087).
Vila Pavão: Lula venceu por 164 votos de vantagem (3.301 vs. 3.137).
Água Doce do Norte: Lula venceu por 216 votos de vantagem (4.241 vs. 4.025).
*Este conteúdo foi produzido por Camila Leão e Patrick Mizrahi, residentes do 29º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob orientação do editor-adjunto Weber Caldas.