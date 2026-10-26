Do 'risco-Flávio' à campanha de mobilização: 4 trunfos usados por Lula para virar o jogo no 2º turno

"Muitas pessoas com mais de 70 anos não votaram porque a lei não exige que votem", disse Lula na avenida Paulista, em 11 de outubro. "Temos que conversar com as pessoas que têm entre 60 e 70 anos e acham que não precisam votar. Ter 60 ou 70 anos não transforma a pessoa em inútil. Se a pessoa não quer votar por ela, tem que ir pelo filho, neto, bisneto e pela pátria para cuidar."