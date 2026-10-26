Pazolini vai pedir ajuda ao CLP para planejar gestão do governo do ES

O CLP se apresenta como uma organização suprapartidária e, entre suas funções, está a capacidade de “identificar os problemas mais urgentes do Brasil e os principais atores e líderes públicos em posição de resolvê-los”, conforme informa o site da organização.





“O CLP nos ajudou muito com o crescimento de Vitória e vai ajudar com o do Estado do Espírito Santo”, explicou Pazolini. De acordo com o governador eleito neste domingo (25), após a apuração do segundo turno das Eleições 2026, Tadeu Barros não vai integrar formalmente o governo estadual.



“Não é possível. Mas vai estar conosco para ajudar, como ajudou na Prefeitura de Vitória, com ideias, proposições e planejamentos para o futuro”, acrescentou.