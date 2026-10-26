Pazolini vai pedir ajuda ao CLP para planejar gestão do governo do ES

“Vamos conversar com pessoas experientes na política e com carreira pública.” A afirmação é do governador eleito do Espírito Santo, Lorenzo Pazolini (Republicanos), durante entrevista à rádio CBN Vitória, na manhã desta segunda-feira (26). Entre essas pessoas está Tadeu Barros, diretor-presidente do Centro de Lideranças Públicas (CLP), que vai ajudar a planejar a gestão do Estado.
O CLP se apresenta como uma organização suprapartidária e, entre suas funções, está a capacidade de “identificar os problemas mais urgentes do Brasil e os principais atores e líderes públicos em posição de resolvê-los”, conforme informa o site da organização.
“O CLP nos ajudou muito com o crescimento de Vitória e vai ajudar com o do Estado do Espírito Santo”, explicou Pazolini. De acordo com o governador eleito neste domingo (25), após a apuração do segundo turno das Eleições 2026, Tadeu Barros não vai integrar formalmente o governo estadual.
“Não é possível. Mas vai estar conosco para ajudar, como ajudou na Prefeitura de Vitória, com ideias, proposições e planejamentos para o futuro”, acrescentou.
Durante a entrevista à CBN Vitória, Pazolini também citou os nomes do presidente estadual do Republicanos e ex-presidente da Assembleia Legislativa, Erick Musso (Republicanos), do atual presidente da Ales, Marcelo Santos (União Brasil), além do senador eleito Evair de Melo (Republicanos).
“Ao longo dos próximos dias, vamos divulgar os membros da equipe de transição. E temos até 6 de janeiro para decidir tudo”, ponderou Pazolini.
“Nós começamos a pensar em nomes, não tem nada definido. Vou procurar pessoas, fazer alguns convites durante a semana, mas não tem nada decidido”, frisou o governador eleito, sobre sua equipe de governo.
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