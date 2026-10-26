AGazeta

AGazeta

ENTRAR
SAIR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Eleições 2026

Pazolini vai pedir ajuda ao CLP para planejar gestão do governo do ES

Governador eleito também cita apoio de lideranças capixabas, como Erick Musso, Marcelo Santos e Evair de Melo, durante entrevista à CBN Vitória

Publicado em 26 de Outubro de 2026 às 11:04

Maurílio Mendonça

Maurílio Mendonça

Publicado em 

26 out 2026 às 11:04

“Vamos conversar com pessoas experientes na política e com carreira pública.” A afirmação é do governador eleito do Espírito Santo, Lorenzo Pazolini (Republicanos), durante entrevista à rádio CBN Vitória, na manhã desta segunda-feira (26). Entre essas pessoas está Tadeu Barros, diretor-presidente do Centro de Lideranças Públicas (CLP), que vai ajudar a planejar a gestão do Estado.

Entrevista na CBN com Lorenzo Pazolini, governador eleito no ES
Entrevista na CBN com Lorenzo Pazolini, governador eleito no ES Fernando Madeira

O CLP se apresenta como uma organização suprapartidária e, entre suas funções, está a capacidade de “identificar os problemas mais urgentes do Brasil e os principais atores e líderes públicos em posição de resolvê-los”, conforme informa o site da organização.


“O CLP nos ajudou muito com o crescimento de Vitória e vai ajudar com o do Estado do Espírito Santo”, explicou Pazolini. De acordo com o governador eleito neste domingo (25), após a apuração do segundo turno das Eleições 2026, Tadeu Barros não vai integrar formalmente o governo estadual.

“Não é possível. Mas vai estar conosco para ajudar, como ajudou na Prefeitura de Vitória, com ideias, proposições e planejamentos para o futuro”, acrescentou.

Veja Também 

Pazolini é eleito governador do Espírito Santo em 2026

Governador eleito, Pazolini fala sobre a vitória no 2º turno; acompanhe

Mapa da votação para governador por cidade do ES

Pazolini vence em 40 cidades do ES e Ricardo em 38 no 2º turno; veja mapa

Durante a entrevista à CBN Vitória, Pazolini também citou os nomes do presidente estadual do Republicanos e ex-presidente da Assembleia Legislativa, Erick Musso (Republicanos), do atual presidente da Ales, Marcelo Santos (União Brasil), além do senador eleito Evair de Melo (Republicanos).


“Ao longo dos próximos dias, vamos divulgar os membros da equipe de transição. E temos até 6 de janeiro para decidir tudo”, ponderou Pazolini.


“Nós começamos a pensar em nomes, não tem nada definido. Vou procurar pessoas, fazer alguns convites durante a semana, mas não tem nada decidido”, frisou o governador eleito, sobre sua equipe de governo.

Leia mais sobre as Eleições 2026

B3 aciona circuit breaker pela 1ª vez desde pandemia e suspende negociações à vista

Pazolini vai pedir ajuda ao CLP para planejar gestão do governo do ES

Flávio Bolsonaro vence em 60 cidades do ES e Lula, em 18, no 2º turno; veja mapa

TSE desmente Flávio Bolsonaro e diz não ter retirado fiscais do PL da sala cofre

Quem venceu junto com Lorenzo Pazolini no ES em 2026

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Política Eleições Eleicões 2026 Lorenzo Pazolini Governo do ES Espírito Santo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Hospital São Marcos, em Nova Venécia
Briga de vizinhos por som alto e política deixa homem ferido em Vila Pavão
Rede de supermercados contrata profissionais em Anchieta e Guarapari
Extrabom abre mais de 100 vagas de emprego no Sul do Estado
Oportunidades são para trabalhar com veículos e motocicletas
Grupo de concessionárias abre novas vagas de emprego no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Fale com a gente

Escolha o canal de sua preferência para assinar A Gazeta ou tirar dúvidas.