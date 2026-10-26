AGazeta

AGazeta

ENTRAR
SAIR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Segundo turno

Pazolini é eleito governador do ES com 52,17% dos votos

Ex-prefeito de Vitória recebeu 52,17% dos votos (1.151.818 votos) no segundo turno. O governador Ricardo Ferraço (MDB) contabilizou 47,83%

Publicado em 25 de Outubro de 2026 às 21:35

Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

25 out 2026 às 21:35
Pazolini é eleito governador do Espírito Santo em 2026
Pazolini é eleito governador do Espírito Santo em 2026v Arte AG

O ex-prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini (Republicanos) foi eleito neste domingo (25) governador do Espírito Santo, com 52,17% dos votos (1.151.818) no segundo turno. O governador Ricardo Ferraço (MDB) contabilizou 47,83% dos votos (1.056.119 votos) e não conseguiu ser reeleito.


A policial militar da reserva e pastora evangélica Eliane Leal (PL) será a nova vice-governadora do Estado, eleita na chapa de Pazolini.


No primeiro turno, Pazolini ficou à frente com 49,65% dos votos válidos, enquanto Ricardo obteve 34,06%.  


Na disputa eleitoral deste ano, Pazolini, que deixou a Prefeitura de Vitória em abril, consolidou sua candidatura ao governo com apoio do Partido Liberal (PL), após fechar aliança política com o senador Magno Malta, presidente da sigla no Espírito Santo.


Pazolini começou a carreira na política ao ocupar mandato de deputado na Assembleia Legislativa do Espírito Santo, entre 2018 e 2019. Foi eleito prefeito de Vitória em 2020, reeleito, em 2024. 

Leia mais

Governar o ES é trabalhar para todos os capixabas

Flávio Bolsonaro tem festa frustrada, e churrasco da vitória vira oração

Eleitores de Lula no ES comemoram vitória do petista em 2º turno

Lula vira, bate Flávio Bolsonaro e se reelege para inédito 4º mandato

"Meu compromisso com o ES continua", diz Ricardo Ferraço após derrota no 2º turno

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Lorenzo Pazolini ricardo ferraço Governo do ES
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Abstenção tem a maior queda entre turnos desde a redemocratização
Imagem de destaque
Derrota de Flávio enfraquece os Bolsonaro, mas não ofusca nova força da direita com eleições
Imagem de destaque
Eleição ainda pode ser anulada? Analistas apontam infração, mas diferença de votos enfraquece possibilidade

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Fale com a gente

Escolha o canal de sua preferência para assinar A Gazeta ou tirar dúvidas.