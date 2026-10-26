"Vontade de Deus no ES", diz Pazolini sobre ser eleito governador neste domingo

Em entrevista coletiva realizada em seu comitê de campanha, em Vitória, logo após sua eleição para o governo do Espírito Santo neste domingo (25), o governador eleito Lorenzo Pazolini (Republicanos) afirmou que sua eleição foi, segundo ele, “a vontade de Deus no Espírito Santo”.





O novo chefe do Executivo estadual também destacou que o processo de transição entre a gestão atual e a que deverá ser iniciada por ele a partir de janeiro de 2027 começará a ser planejado em breve, com o auxílio de conselheiros experientes e foco na escolha de profissionais técnicos.





A candidatura de Pazolini foi endossada pelo Partido Liberal (PL), que faz oposição ao Partido dos Trabalhadores (PT). Questionado sobre a futura parceria com o governo federal, uma vez que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi reeleito para o cargo, o político garantiu que manterá uma convivência republicana e respeitosa com a presidência da República





“Não tem dificuldade nenhuma. A vontade soberana do povo de Deus foi feita no Espírito Santo. E no Brasil, e nós vamos respeitar as urnas. Tenho certeza de que vai dar tudo certo”, disse o governador eleito.





Por fim, Pazolini disse que a composição de seu governo será feita ouvindo pessoas do seu entorno, bem como considerando os perfis mais técnicos.





“Pessoas que queiram cuidar do nosso Estado terão espaço para estar conosco, mas sempre ouvindo a todos, caminhando pelos 78 municípios e agradecendo. O nosso objetivo é unir o Espírito Santo novamente”, concluiu o novo governador capixaba.