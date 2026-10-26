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Eleições 2026

"Vontade de Deus no ES", diz Pazolini sobre ser eleito governador neste domingo

Novo chefe do Executivo estadual venceu o pleito no segundo turno

Publicado em 25 de Outubro de 2026 às 23:20

Tiago Alencar

Tiago Alencar

Publicado em 

25 out 2026 às 23:20
Lorenzo Pazolini celebra a eleição ao governo do Estado no comitê de campanha, em Vitória, ao lado de aliados
Lorenzo Pazolini celebra a eleição ao governo do Estado no comitê de campanha, em Vitória, ao lado de aliados Fernando Madeira

Em entrevista coletiva realizada em seu comitê de campanha, em Vitória, logo após sua eleição para o governo do Espírito Santo neste domingo (25), o governador eleito Lorenzo Pazolini (Republicanos) afirmou que sua eleição foi, segundo ele, “a vontade de Deus no Espírito Santo”.


O novo chefe do Executivo estadual também destacou que o processo de transição entre a gestão atual e a que deverá ser iniciada por ele a partir de janeiro de 2027 começará a ser planejado em breve, com o auxílio de conselheiros experientes e foco na escolha de profissionais técnicos.


A candidatura de Pazolini foi endossada pelo Partido Liberal (PL), que faz oposição ao Partido dos Trabalhadores (PT). Questionado sobre a futura parceria com o governo federal, uma vez que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi reeleito para o cargo, o político garantiu que manterá uma convivência republicana e respeitosa com a presidência da República


“Não tem dificuldade nenhuma. A vontade soberana do povo de Deus foi feita no Espírito Santo. E no Brasil, e nós vamos respeitar as urnas. Tenho certeza de que vai dar tudo certo”, disse o governador eleito.


Por fim, Pazolini disse que a composição de seu governo será feita ouvindo pessoas do seu entorno, bem como considerando os perfis mais técnicos.


“Pessoas que queiram cuidar do nosso Estado terão espaço para estar conosco, mas sempre ouvindo a todos, caminhando pelos 78 municípios e agradecendo. O nosso objetivo é unir o Espírito Santo novamente”, concluiu o novo governador capixaba.

Vitória contra candidato governista confirmada no 2º turno

Pazolini foi eleito governador do Espírito Santo, com 52,17% dos votos (1.151.818) no segundo turno. O governador Ricardo Ferraço (MDB) contabilizou 47,83% dos votos (1.056.119 votos) e não conseguiu ser reeleito.


A policial militar da reserva e pastora evangélica Eliane Leal (PL) será a nova vice-governadora do Estado, eleita na chapa de Pazolini.


No primeiro turno, Pazolini ficou à frente com 49,65% dos votos válidos, enquanto Ricardo obteve 34,06%.  


Na disputa eleitoral deste ano, Pazolini, que deixou a Prefeitura de Vitória em abril, consolidou sua candidatura ao governo com apoio do Partido Liberal (PL), após fechar aliança política com o senador Magno Malta, presidente da sigla no Espírito Santo.


Pazolini começou a carreira na política ao ocupar mandato de deputado na Assembleia Legislativa do Espírito Santo, entre 2019 e 2020. Foi eleito prefeito de Vitória em 2020 e reeleito em 2024. 

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