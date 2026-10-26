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Eleições 2026

Reeleição de Lula: veja declarações de apoiadores no Espírito Santo

Lideranças e políticos do Espírito Santo comemoram a reeleição de Lula e destacaram desafios para o próximo mandato

Publicado em 25 de Outubro de 2026 às 23:58

Matheus Souza

Matheus Souza

Publicado em 

25 out 2026 às 23:58
Eleitores de Lula comemoram vitória do petista no Centro de Vitória.
Eleitores de Lula comemoram vitória do petista no Centro de Vitória. Kamila Rossi

No Espírito Santo, a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no segundo turno provocou reações entre apoiadores,  lideranças e políticos de esquerda.


O deputado estadual e presidente do PT no Estado João Coser, recém-eleito à Câmara Federal, comemorou o feito e destacou os desafios do próximo mandato. 


“Sabemos que temos muitos desafios pela frente. Continuar fazendo os programas de proteção social, geração de emprego e proteção das nossas empresas. O desafio continua grande, mas, ao mesmo tempo, a oportunidade é muito grande”, afirmou.


Coser informou que participaria de uma comemoração com apoiadores na Rua Sete, no Centro de Vitória.


Durante a comemoração, a  recém-eleita deputada estadual Karla Coser (PT) agradeceu aos eleitores e à militância do partido. "Vocês foram incríveis, ninguém segura a gente."


A deputada estadual reeleita Camila Valadão (PSOL) também comemorou o resultado e destacou a mobilização popular durante a campanha. Para ela, a reeleição representa uma conquista para a democracia e para os direitos da população, mas os próximos anos exigirão articulação política e participação da sociedade.


“Essa vitória tem a força de quem foi às ruas e não desistiu do Brasil! É resultado de uma mobilização coletiva, de cada pessoa que conversou, virou votos e acreditou que vale a pena lutar por um país mais democrático”, declarou.


Camila também chamou a atenção para os desafios no Congresso Nacional e para a necessidade de diálogo na aprovação de políticas públicas. “A vitória nas urnas é fundamental, mas as transformações que queremos não dependem apenas do presidente. Precisamos continuar organizados e participando das decisões sobre os rumos do país”, afirmou.


A deputada estadual Iriny Lopes (PT) também comemorou a reeleição de Lula nas redes sociais. Em uma publicação, ela afirmou que a mobilização popular foi decisiva para o resultado e associou a vitória à defesa da democracia e da soberania nacional.


O deputado federal Helder Salomão (PT), que concorreu ao governo do Espírito Santo, também comemorou a reeleição de Lula e classificou o resultado como uma vitória da democracia. Ele destacou a mobilização de apoiadores nas ruas e nas redes sociais durante a campanha.


“Foi uma vitória coletiva do povo brasileiro, uma vitória da democracia, da soberania, do Estado de bem-estar social, das políticas sociais, de um governo que cuida das famílias e que tem um projeto de nação”, afirmou.


Helder também apontou desafios para o próximo mandato e defendeu a participação popular nas decisões do país, além da articulação política no Congresso Nacional. “A governabilidade do novo mandato do presidente Lula, o quarto mandato dele, deverá estar ancorada no Congresso Nacional, mas ancorada também na participação do povo que mostrou no segundo turno que quer participar ativamente dos destinos do país”, declarou.


A recém-eleita deputada estadual Açucena também comemorou a reeleição de Lula nas redes sociais. Em uma publicação, ela destacou a virada histórica do presidente.

*Este conteúdo foi produzido por Matheus Souza, residente do 29º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob supervisão do editor Carol Rodrigues
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