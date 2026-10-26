Reeleição de Lula: veja declarações de apoiadores no Espírito Santo

O deputado federal Helder Salomão (PT), que concorreu ao governo do Espírito Santo, também comemorou a reeleição de Lula e classificou o resultado como uma vitória da democracia. Ele destacou a mobilização de apoiadores nas ruas e nas redes sociais durante a campanha.





“Foi uma vitória coletiva do povo brasileiro, uma vitória da democracia, da soberania, do Estado de bem-estar social, das políticas sociais, de um governo que cuida das famílias e que tem um projeto de nação”, afirmou.





Helder também apontou desafios para o próximo mandato e defendeu a participação popular nas decisões do país, além da articulação política no Congresso Nacional. “A governabilidade do novo mandato do presidente Lula, o quarto mandato dele, deverá estar ancorada no Congresso Nacional, mas ancorada também na participação do povo que mostrou no segundo turno que quer participar ativamente dos destinos do país”, declarou.



