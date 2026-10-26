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Eleições 2026

Dois bairros em Vitória concentram festa pela vitória de Lula

Jardim da Penha e Centro de Vitória foram palco da comemoração pela reeleição do presidente, neste domingo (25)

Publicado em 26 de Outubro de 2026 às 00:02

Julia Camim

Julia Camim

Publicado em 

26 out 2026 às 00:02
Eleitores do Lula comemoram vitória do petista em Jardim da Penha, em Vitória.
Eleitores do Lula comemoram vitória do petista em Jardim da Penha, em Vitória. Ricardo Medeiros

As ruas de Vitória foram palco, na noite deste domingo (25), de grandes comemorações pela vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno das Eleições 2026. 


Eleitores do petista, reeleito com 51,79% dos votos válidos ante 48,21% de votos recebidos por Flávio Bolsonaro (PL), celebraram a virada histórica do presidente sobre o concorrente principalmente no Centro de Vitória, na Rua Sete e no Bar da Zilda, e em Jardim da Penha, na Rua da Lama e no Bar Pimenta Carioca.


A cozinheira Nanny Vieira, de 42 anos, foi ao Centro com a família. Com o filho no colo, ela se emocionou ao falar sobre o futuro da criança e a expectativa de que tenha melhores oportunidades.


“Sinto que o meu filho vai ter uma coisa melhor do que vivi, porque eu trabalhei para isso. Eu votei para ele”, disse Nanny. “A nossa vitória foi linda! Estou muito emocionada. Tudo é por ele e pelas outras crianças. É o futuro deles”, afirmou.
Nanny Vieira comemora vitória de Lula no Centro de Vitória.
Nanny Vieira comemora vitória de Lula no Centro de Vitória. Rafaela Gomes

A Rua da Lama, em Jardim da Penha, também foi tomada por apoiadores de Lula, em uma festa marcada por buzinaço, fogos de artifício e muitos gritos de “Lula, Lula!”. Famílias, grupos de jovens e amigos ocuparam o local com bandeiras e manifestações de alegria após a confirmação da vitória do petista, em meio a abraços, comemorações e muita emoção.


A ceramista Úrsula de Aguiar, de 33 anos, contou que viveu uma montanha-russa de emoções durante os 21 dias entre o primeiro e o segundo turnos. “Tinha dias que estava muito esperançosa, tinha dias que estava menos. E hoje (domingo) foi a mesma coisa: comecei o dia achando ‘vai, não vai; vai, não’. E eu fiquei muito feliz que a democracia venceu”, afirmou.


Apesar da comemoração, Úrsula ponderou que o próximo período será desafiador. “Vão ser quatro anos difíceis, não vão dar paz, mas pelo menos a democracia está com a gente nesse período”, disse.

Ursula de Aguiar comemora vitória de Lula em Jardim da Penha, em Vitória.
Ursula de Aguiar comemora vitória de Lula em Jardim da Penha, em Vitória. Fernanda Dalmacio

A professora Julia Sad, de 25 anos, também não conteve a emoção. Comemorando a vitória ao lado de um grupo de amigas, ela resumiu o sentimento diante do resultado. “Tô muito emocionada, muito feliz, não achei que fosse dar. Estou muito emocionada, não consigo nem falar”, declarou, em meio à festa que tomou conta da Rua da Lama.


Já a artesã Silvana Paganucci, de 60 anos, que foi ao Centro comemorar acompanhada do filho Gabriel, se emocionou ao falar sobre o resultado do pleito e a possibilidade de ter votado em Lula pela última vez. Eleitora do presidente em sete disputas presidenciais das quais participou, ela destacou o significado especial deste momento. 


“É uma emoção muito grande votar nele pela última vez, porque ele fez tanto por nós. Essa vitória tem um sabor diferente, claro que tem. Eu achava que, com a minha idade, não podia mais participar, mas estou me sentindo incentivada. Todo mundo tem que ir para a rua, porque a gente tem que fazer a nossa vitória”, afirmou.

Silvana Paganucci e o filho Gabriel comemoram vitória de Lula no Centro de Vitória.
Silvana Paganucci e o filho Gabriel comemoram vitória de Lula no Centro de Vitória. Robertha Araújo

Maria Helena Signorelli, 66 anos, economista aposentada, funcionária pública e atriz, define o dia como histórico para o Brasil e para a democracia. Para ela, é um momento de celebrar a luta do povo brasileiro pela soberania do país e renovar a esperança no futuro das crianças, na preservação do meio ambiente e no combate à fome, com alimento na mesa de todos. 


Ligada à cultura, Maria Helena destaca ainda a importância de espaços democráticos de encontro, diálogo e participação política, como o Centro Cultural Triplex Vermelho, onde celebrou o resultado das urnas.


Com informações de Fernanda Dalmacio e das residentes Robertha Araújo, Rafaela Gomes e Kamila Rossi.

Maria Helena Signorelli comemora vitória de Lula no Centro de Vitória.
Maria Helena Signorelli comemora vitória de Lula no Centro de Vitória. Kamila Rossi

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