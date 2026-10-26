Dois bairros em Vitória concentram festa pela vitória de Lula

As ruas de Vitória foram palco, na noite deste domingo (25), de grandes comemorações pela vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno das Eleições 2026.

Eleitores do petista, reeleito com 51,79% dos votos válidos ante 48,21% de votos recebidos por Flávio Bolsonaro (PL), celebraram a virada histórica do presidente sobre o concorrente principalmente no Centro de Vitória, na Rua Sete e no Bar da Zilda, e em Jardim da Penha, na Rua da Lama e no Bar Pimenta Carioca.

A cozinheira Nanny Vieira, de 42 anos, foi ao Centro com a família. Com o filho no colo, ela se emocionou ao falar sobre o futuro da criança e a expectativa de que tenha melhores oportunidades.

“Sinto que o meu filho vai ter uma coisa melhor do que vivi, porque eu trabalhei para isso. Eu votei para ele”, disse Nanny. “A nossa vitória foi linda! Estou muito emocionada. Tudo é por ele e pelas outras crianças. É o futuro deles”, afirmou.