Aviso de prorrogação chegou após o fim da votação, diz presidente do TRE-ES

O desembargador foi indagado sobre a incerteza provocada pela mudança do horário de votação e sobre relatos de escolas em que algumas seções já haviam encerrado os trabalhos quando surgiu a orientação para estender o período de votação. Namyr, no entanto, não confirmou ocorrências específicas nem detalhou como a comunicação foi transmitida aos locais de votação.





Segundo ele, o tribunal solicitou aos juízes eleitorais informações sobre o funcionamento das seções, incluindo o encerramento da votação, a emissão dos boletins de urna e eventuais intercorrências.





“Solicitei um relatório circunstanciado a respeito da ocorrência em cada seção eleitoral, dizendo se as urnas terminaram a apuração, se os boletins de urna foram expedidos regularmente, se houve alguma outra intercorrência”, afirmou.