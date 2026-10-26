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Eleições 2026

Aviso de prorrogação chegou após o fim da votação, diz presidente do TRE-ES

Desembargador afirmou que comunicação oficial do TSE chegou ao tribunal depois das 17h, quando grande parte das seções eleitorais já estavam fechadas

Publicado em 25 de Outubro de 2026 às 23:56

André Cypreste

André Cypreste

Publicado em 

25 out 2026 às 23:56
Escolas do Espírito Santo permanecem fechadas após decisão do ministro Cristiano Zanin que determinou prorrogação do prazo para a votação até as 19h.
Prorrogação do tempo de votação proferida pelo STF chegou após as 17h, horário inicial do fim do pleito. Rede Gazeta

O presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, afirmou que o aviso sobre a prorrogação do horário de votação chegou oficialmente ao tribunal após as 17h deste domingo (25)


A medida, confirmada pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Kássio Nunes Marques, após decisão proferida pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Cristiano Zanin, previa a extensão do horário de votação até as 19h. Segundo o desembargador, assim que recebeu a determinação judicial, ele encaminhou a orientação aos juízes eleitorais do Estado.

Esse expediente, inclusive, oficialmente, chegou ao TRE após as 17h. A despeito da circunstância, eu adotei a providência de dar ensejo ao imediato cumprimento da ordem judicial. Ordem judicial a gente não questiona. Cumpre

Namyr Carlos de Souza, presidente do TRE-ES

O desembargador foi indagado sobre a incerteza provocada pela mudança do horário de votação e sobre relatos de escolas em que algumas seções já haviam encerrado os trabalhos quando surgiu a orientação para estender o período de votação. Namyr, no entanto, não confirmou ocorrências específicas nem detalhou como a comunicação foi transmitida aos locais de votação.


Segundo ele, o tribunal solicitou aos juízes eleitorais informações sobre o funcionamento das seções, incluindo o encerramento da votação, a emissão dos boletins de urna e eventuais intercorrências.


“Solicitei um relatório circunstanciado a respeito da ocorrência em cada seção eleitoral, dizendo se as urnas terminaram a apuração, se os boletins de urna foram expedidos regularmente, se houve alguma outra intercorrência”, afirmou.

Encerramento das urnas

Durante a entrevista, o presidente do TRE-ES explicou que, após o encerramento da votação em uma seção eleitoral, o presidente da mesa emite o boletim de urna, documento que registra os resultados daquela urna. O procedimento ocorre na presença de fiscais e representantes partidários que acompanham os trabalhos.

A partir do momento que o boletim de urna é produzido, a urna está lacrada. Não há como, legal e tecnicamente, um eleitor chegar posteriormente a esse horário e votar naquela urna

Namyr Carlos de Souza, presidente do TRE-ES

Namyr também explicou que os dados são transportados em uma mídia até o cartório eleitoral e, depois, encaminhados para Brasília, onde são contabilizados pelo sistema nacional de totalização dos votos.


O procedimento, segundo ele, envolve um intervalo entre o encerramento da votação, o deslocamento do material e o processamento das informações. Por isso, os resultados de algumas seções podem ser recebidos e divulgados antes dos de outras.

Chuvas atrasaram apuração

O presidente também atribuiu parte do atraso na apuração no Espírito Santo às condições climáticas. Segundo ele, chuvas provocaram bloqueios de estradas, quedas de árvores e alagamentos, o que dificultou o transporte das mídias das urnas até os cartórios eleitorais, como foram os casos de Brejetuba, Itaguaçu, Laranja da Terra, São Roque do Canaã e Santa Maria de Jetibá, últimos municípios a contabilizar os votos.

Tivemos bloqueios de estradas em razão de chuvas, com incidência de quedas de árvores, por exemplo. Queda de energia elétrica e alagamentos que também demandaram atuação do Corpo de Bombeiros e Defesa Civil, atrasando a apuração

Namyr Carlos de Souza, presidente do TRE-ES

De acordo com o desembargador, as ocorrências prejudicaram o deslocamento do material e, consequentemente, o envio dos dados para Brasília.


“Essa situação concorreu no sentido de atrasar a transmissão das mídias após encerradas as votações para os cartórios eleitorais e, consequentemente, remessa para Brasília e, em virtude disso, é que atrasou a apuração aqui no Estado do Espírito Santo”, declarou.


O presidente também afirmou ter solicitado um relatório para o TSE a respeito da ocorrência em cada seção eleitoral do Estado, com o horário de término da apuração de cada urna, se os boletins foram expedidos regularmente e se houve alguma outra intercorrência. O parecer deve ser divulgado ao longa da próxima semana.

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