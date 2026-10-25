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Eleições 2026

TSE determina que votação seja estendida até 19h apenas em urnas ainda abertas

Os ministros do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) se reuniram para discutir o caso

Publicado em 25 de Outubro de 2026 às 18:27

ANNA JÚLIA LOPES

ANNA JÚLIA LOPES

Publicado em 

25 out 2026 às 18:27

O presidente do TSE (Tribuanal Superior Eleitoral), ministro Kassio Nunes Marques, determinou que a votação seja estendida até 19h apenas nas seções em que a votação ainda não foi concluída, e em que as urnas permanecem abertas.


Após a decisão do ministro Cristiano Zanin, do STF (Supremo Tribunal Federal), que prorrogou por duas horas o horário das eleições em todo o país, os ministros do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) se reuniram para discutir o caso.

O Colégio Marista de Vila Velha estava fechado por volta das 18h15 deste domingo (25)
O Colégio Marista de Vila Velha, um dos locais de votação no ES, estava fechado por volta das 18h15 deste domingo (25) Tarciane Vasconcelos

A reportagem apurou que o clima dentro da reunião era de preocupação, já que a decisão de Zanin foi dada muito perto das 17h (horário original de encerramento).


O TRE-DF (Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal), por exemplo, relatou não ter recebido nenhuma notificação formal por parte do Supremo e que não houve tempo hábil para que as seções eleitorais dessem cumprimento à decisão de Zanin.

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