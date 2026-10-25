AGazeta

AGazeta

ENTRAR
SAIR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Eleições 2026

ES registra 106 acionamentos de segurança durante o 2º turno

Segundo a Sesp, 14 casos foram confirmados como incidentes eleitorais e seis pessoas foram conduzidas

Publicado em 25 de Outubro de 2026 às 19:14

Rafaela Gomes

Rafaela Gomes

Publicado em 

25 out 2026 às 19:14

O Espírito Santo registrou 106 acionamentos das forças de segurança para averiguar possíveis ocorrências eleitorais neste domingo (25), durante o segundo turno das Eleições 2026. Os dados são do Centro Integrado de Comando e Controle Estadual (CICCE), que também contabilizou seis conduções.


Segundo a Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), em 91 dos acionamentos não foram constatadas irregularidades, enquanto 14 foram confirmados como incidentes eleitorais.


As ocorrências confirmadas foram quatro casos de vias de fato, quatro de propaganda irregular, três de filmagem do voto, um de ameaça, um de lesão corporal e um de desacato.


Entre as pessoas conduzidas, um homem foi preso por desacato à autoridade no bairro Ferroviários, em Cachoeiro de Itapemirim. De acordo com a ocorrência, ele teria ameaçado policiais militares fazendo gestos semelhantes a movimentos de luta e permaneceu exaltado durante a abordagem. Os militares precisaram imobilizá-lo.


Em Nova Venécia, no bairro Beira Rio, uma mulher foi detida após jogar spray de pimenta no rosto da filha. Ela foi autuada por lesão corporal. O pai da mulher informou aos policiais que ela possui laudo médico de autismo. Após a confecção de um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), ela foi liberada.


Já no Centro de Vargem Alta, durante um patrulhamento nas proximidades da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Presidente Lüebke (EEEFM), uma pessoa teria se aproximado de um grupo de eleitores balançando uma bandeira de candidato. O indivíduo foi conduzido à sede do 2º Pelotão da Polícia Militar por propaganda irregular.


Em Aracruz, no bairro Bela Vista, e em Viana, no bairro Bom Pastor, duas pessoas foram abordadas pela Polícia Militar após fazerem gravações da urna eletrônica durante o voto.


*Este conteúdo foi produzido por Rafaela Gomes, residente do 29º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob orientação do editor adjunto Erik Oakes.

Veja Também 

Escolas do Espírito Santo permanecem fechadas após decisão do ministro Cristiano Zanin que determinou prorrogação do prazo para a votação até as 19h.

Locais de votação não reabrem no ES após prorrogação do 2º turno

Imagem de destaque

Famílias vão juntas às urnas no segundo turno no ES

Local de votação do cadeirante

Cadeirante não consegue votar por falta de acessibilidade na Serra

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Eleições Eleicões 2026
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Léo Santana, Claudia Leitte e Belo
Léo Santana, Claudia Leitte e Belo: confira a programação completa do verão em Guriri
Imagem BBC Brasil
'Só consegui votar com carona': eleitores esperam horas por transporte público e recorrem a redes sociais e até 40 km de bicicleta para chegar às urnas
Carro após colisão com moto na Praia do Morro, em Guarapari
Acidente entre moto e carro deixa feridos na Praia do Morro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Fale com a gente

Escolha o canal de sua preferência para assinar A Gazeta ou tirar dúvidas.