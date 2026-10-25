ES registra 106 acionamentos de segurança durante o 2º turno

O Espírito Santo registrou 106 acionamentos das forças de segurança para averiguar possíveis ocorrências eleitorais neste domingo (25), durante o segundo turno das Eleições 2026. Os dados são do Centro Integrado de Comando e Controle Estadual (CICCE), que também contabilizou seis conduções.





Segundo a Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), em 91 dos acionamentos não foram constatadas irregularidades, enquanto 14 foram confirmados como incidentes eleitorais.





As ocorrências confirmadas foram quatro casos de vias de fato, quatro de propaganda irregular, três de filmagem do voto, um de ameaça, um de lesão corporal e um de desacato.





Entre as pessoas conduzidas, um homem foi preso por desacato à autoridade no bairro Ferroviários, em Cachoeiro de Itapemirim. De acordo com a ocorrência, ele teria ameaçado policiais militares fazendo gestos semelhantes a movimentos de luta e permaneceu exaltado durante a abordagem. Os militares precisaram imobilizá-lo.





Em Nova Venécia, no bairro Beira Rio, uma mulher foi detida após jogar spray de pimenta no rosto da filha. Ela foi autuada por lesão corporal. O pai da mulher informou aos policiais que ela possui laudo médico de autismo. Após a confecção de um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), ela foi liberada.





Já no Centro de Vargem Alta, durante um patrulhamento nas proximidades da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Presidente Lüebke (EEEFM), uma pessoa teria se aproximado de um grupo de eleitores balançando uma bandeira de candidato. O indivíduo foi conduzido à sede do 2º Pelotão da Polícia Militar por propaganda irregular.





Em Aracruz, no bairro Bela Vista, e em Viana, no bairro Bom Pastor, duas pessoas foram abordadas pela Polícia Militar após fazerem gravações da urna eletrônica durante o voto.





*Este conteúdo foi produzido por Rafaela Gomes, residente do 29º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob orientação do editor adjunto Erik Oakes.