Locais de votação não reabrem no ES após prorrogação do 2º turno

Diversos locais de votação no Espírito Santo não reabriram após as 17h para receber novos eleitores neste domingo (25), durante o segundo turno das Eleições 2026. Isso acontece mesmo após decisão do ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinando a prorrogação do horário de votação até às 19h em todo o Brasil.





Logo após a ampliação do prazo, o Tribunal Regional Eleitoral do Estado (TRE-ES) informou que aguardava orientações do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sobre como proceder. Naquele momento, diversas urnas já haviam emitido os boletins de votos e começado a ser encaminhadas aos cartórios eleitorais.





Em ofício do presidente do TSE, ministro Kassio Nunes Marques, a orientação era para que as seções eleitorais que ainda estivessem abertas permanecessem em funcionamento até as 19h. O ofício foi assinado às 17h49. O horário de fechamento das seções é, normalmente, às 17h.





Segundo apuração de repórteres da Rede Gazeta, em várias escolas capixabas as urnas já haviam sido recolhidas, os mesários tinham deixado os locais e os portões estavam fechados quando chegou a determinação para extensão do horário.