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Eleições 2026

Locais de votação não reabrem no ES após prorrogação do 2º turno

Quando a orientação do TSE chegou, várias seções já estavam fechadas, com urnas recolhidas e mesários fora dos locais de votação

Publicado em 25 de Outubro de 2026 às 18:33

Julia Camim

Julia Camim

Publicado em 

25 out 2026 às 18:33
No Colégio São José, em Vila Velha, urnas já haviam sido recolhidas quando prazo para votação foi prorrogado.
No Colégio São José, em Vila Velha, urnas já haviam sido recolhidas quando prazo para votação foi prorrogado. Tarciane Vasconcelos

Diversos locais de votação no Espírito Santo não reabriram após as 17h para receber novos eleitores neste domingo (25), durante o segundo turno das Eleições 2026. Isso acontece mesmo após decisão do ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinando a prorrogação do horário de votação até às 19h em todo o Brasil.


Logo após a ampliação do prazo, o Tribunal Regional Eleitoral do Estado (TRE-ES) informou que aguardava orientações do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sobre como proceder. Naquele momento, diversas urnas já haviam emitido os boletins de votos e começado a ser encaminhadas aos cartórios eleitorais.


Em ofício do presidente do TSE, ministro Kassio Nunes Marques, a orientação era para que as seções eleitorais que ainda estivessem abertas permanecessem em funcionamento até as 19h. O ofício foi assinado às 17h49. O horário de fechamento das seções é, normalmente, às 17h.


Segundo apuração de repórteres da Rede Gazeta, em várias escolas capixabas as urnas já haviam sido recolhidas, os mesários tinham deixado os locais e os portões estavam fechados quando chegou a determinação para extensão do horário. 

Às 17h40, por exemplo, na Escola Municipal de Ensido Fundamental (Emef) Oliveira Castro, em Cariacica, Grande Vitória, as urnas já haviam sido recolhidas. O mesmo ocorreu na EMEF Stélida Dias e na Faculdade Multivix, também em Cariacica.


Em Vitória, no Instituto Federal do Espírito Santo (IFES), em Jucutuquara, os portões permaneceram fechados, sem funcionários, fiscais ou mesários. O mesmo cenário foi registrado na Escola São Domingos, também na Capital.


Em Vila Velha, a reportagem registrou o mesmo no Colégio São José. Neste local, os boletins de urna já tinham sido gerados quando a decisão chegou e as urnas, levadas aos cartórios.

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