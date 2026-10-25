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Guarapari

Acidente entre moto e carro deixa feridos na Praia do Morro

A moto seguia pela Rua Honolulu e carro trafegava pela Rua Ana Porto Simões quando os veículos bateram no cruzamento

Publicado em 25 de Outubro de 2026 às 18:35

Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

25 out 2026 às 18:35
Moto passando pouco antes da colisão com carro em Guarapari
Moto passando pouco antes da colisão Videomonitoramento

Um motociclista ficou ferido após uma colisão com um carro na Praia do Morro, em Guarapari, na madrugada de sábado (24). Segundo apuração da TV Gazeta, a moto seguia pela Rua Honolulu e carro trafegava pela Rua Ana Porto Simões quando os veículos bateram no cruzamento.


De acordo com a Polícia Militar, o motociclista foi socorrido e levado ao Hospital Dr. Luiz Buaiz, em Guarapari. Havia um passageiro na moto, mas não há informações sobre o estado de saúde dele.


O motorista do carro não ficou ferido. Já a mulher que estava no banco do carona precisou de atendimento médico, mas passa bem.


Ainda segundo a PM, o motociclista não tem Carteira Nacional de Habilitação (CNH), e a moto foi guinchada. Os policiais não realizaram o teste do bafômetro porque ele estava inconsciente.


Testemunhas relataram à polícia que o motorista do carro teria fugido após o acidente. Em entrevista à repórter Isabelle Oliveira, da TV Gazeta, o condutor apresentou outra versão. Ele afirmou que parou poucos metros à frente e voltou para ajudar o motociclista.

Carro após colisão com moto na Praia do Morro, em Guarapari
Carro após colisão com moto na Praia do Morro, em Guarapari Arquivo pessoal

Segundo o motorista, ele prestou socorro à vítima com a ajuda de outro homem, mas ouviu a esposa gritar por ele durante o atendimento.


“Quando voltei ao carro, vi a minha esposa ensanguentada e entrei em desespero. Fui primeiro na porta do carona, onde minha esposa estava, voltei e falei com o pessoal, que já tinha muita gente em volta: ‘Olha eles aí, que eu vou socorrer minha esposa’. Foi isso que eu fiz. Eu não fugi do local”, afirmou.


A reportagem procurou a Polícia Civil para obter mais informações sobre a ocorrência, mas não recebeu retorno até a publicação.

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Parágrafo.

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