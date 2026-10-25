Acidente entre moto e carro deixa feridos na Praia do Morro

Um motociclista ficou ferido após uma colisão com um carro na Praia do Morro, em Guarapari, na madrugada de sábado (24). Segundo apuração da TV Gazeta, a moto seguia pela Rua Honolulu e carro trafegava pela Rua Ana Porto Simões quando os veículos bateram no cruzamento.





De acordo com a Polícia Militar, o motociclista foi socorrido e levado ao Hospital Dr. Luiz Buaiz, em Guarapari. Havia um passageiro na moto, mas não há informações sobre o estado de saúde dele.





O motorista do carro não ficou ferido. Já a mulher que estava no banco do carona precisou de atendimento médico, mas passa bem.





Ainda segundo a PM, o motociclista não tem Carteira Nacional de Habilitação (CNH), e a moto foi guinchada. Os policiais não realizaram o teste do bafômetro porque ele estava inconsciente.





Testemunhas relataram à polícia que o motorista do carro teria fugido após o acidente. Em entrevista à repórter Isabelle Oliveira, da TV Gazeta, o condutor apresentou outra versão. Ele afirmou que parou poucos metros à frente e voltou para ajudar o motociclista.