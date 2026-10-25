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Trânsito

Motociclista morre em acidente com carro e motorista é preso em Colatina

Motorista de 32 anos foi autuado por homicídio culposo, dirigir sob influência de álcool ou outra substância psicoativa e sem CNH; Rômulo Damasceno dos Santos tinha 30 anos

Publicado em 25 de Outubro de 2026 às 13:53

Ana Muniz

Ana Muniz

Publicado em 

25 out 2026 às 13:53
Condutor embriagado e sem CNH é preso por matar homem em acidente em Colatina
Rômulo pilotava uma motocicleta quando ocorreu o acidente.
 Crédito: Acervo familiar | Leitor A Gazeta

Um motorista de 32 anos foi preso na BR 259 após um acidente no bairro Colúmbia, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, que terminou com a morte do motociclista Rômulo Damasceno Garcia dos Santos, de 30 anos, no sábado (24). O carro envolvido era um Chevrolet Corsa prata. O nome do condutor não foi divulgado.


Segundo a Polícia Civil, o motorista foi autuado em flagrante por homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Ele também foi autuado por dirigir sob influência de álcool ou outra substância psicoativa e sem Permissão para Dirigir ou Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Após os procedimentos, foi encaminhado ao sistema prisional. A identidade dele não foi divulgada.


Rômulo chegou a ser encaminhado ao Hospital Estadual Silvio Avidos, mas não resistiu aos ferimentos. O corpo foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Colatina.


De acordo com a sobrinha da vítima, Kewry Fernandes, Rômulo deixa dois filhos, de um ano e nove meses e oito anos. Ele foi sepultado na manhã deste domingo (25), no Cemitério Parque dos Girassóis. 


A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Rodoviária Federal (PRF) para obter informações sobre a dinâmica do acidente, mas não recebeu retorno até a publicação desta matéria.

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