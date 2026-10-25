Motociclista morre em acidente com carro e motorista é preso em Colatina

Um motorista de 32 anos foi preso na BR 259 após um acidente no bairro Colúmbia, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, que terminou com a morte do motociclista Rômulo Damasceno Garcia dos Santos, de 30 anos, no sábado (24). O carro envolvido era um Chevrolet Corsa prata. O nome do condutor não foi divulgado.





Segundo a Polícia Civil, o motorista foi autuado em flagrante por homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Ele também foi autuado por dirigir sob influência de álcool ou outra substância psicoativa e sem Permissão para Dirigir ou Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Após os procedimentos, foi encaminhado ao sistema prisional. A identidade dele não foi divulgada.





Rômulo chegou a ser encaminhado ao Hospital Estadual Silvio Avidos, mas não resistiu aos ferimentos. O corpo foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Colatina.





De acordo com a sobrinha da vítima, Kewry Fernandes, Rômulo deixa dois filhos, de um ano e nove meses e oito anos. Ele foi sepultado na manhã deste domingo (25), no Cemitério Parque dos Girassóis.





A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Rodoviária Federal (PRF) para obter informações sobre a dinâmica do acidente, mas não recebeu retorno até a publicação desta matéria.