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Violência

Homem é morto a golpes de facão após discussão por dívida de R$ 1 mil no Norte do ES

Suspeito foi localizado pela PM a cerca de cinco quilômetros do local do crime, enquanto tentava conseguir carona para deixar a região

Publicado em 24 de Outubro de 2026 às 18:08

Pedro Nunes

Pedro Nunes

Publicado em 

24 out 2026 às 18:08

Um homem foi morto a golpes de facão neste sábado (24), na localidade de Patrimônio do Quinze, em Nova Venécia, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, o suspeito afirmou que o crime aconteceu após uma discussão por causa de uma dívida de R$ 1 mil.


De acordo com o relato do proprietário aos policiais, os dois estavam na região havia cerca de uma semana. Eles vieram de Alagoas para trabalhar com a colheita do café.


O homem contou que havia emprestado R$ 1 mil à vítima, sendo R$ 700 em dinheiro e R$ 300 por transferência via Pix. Ao saber que a vítima havia recebido uma quantia em dinheiro, ele foi cobrar o valor emprestado, pois precisava enviar dinheiro para a filha, que mora em Alagoas.


Ainda segundo o relato, a vítima se recusou a pagar a dívida e mandou o homem sair do local, sob ameaça. Os dois discutiram e, em seguida, o suspeito foi até a residência onde estavam alojados, em frente ao local do desentendimento, pegou um facão e voltou. Depois, desferiu golpes contra a vítima.


Após o crime, o homem retornou ao alojamento, escondeu o facão embaixo de uma das camas e fugiu. A Polícia Militar o encontrou a cerca de cinco quilômetros do local, às margens de uma via, enquanto tentava conseguir carona para deixar a região.


O suspeito foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, com o facão apreendido. 


A reportagem procurou a Polícia Civil para obter informações sobre o caso, mas não havia recebido retorno até a publicação desta matéria.

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