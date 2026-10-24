Homem é morto a golpes de facão após discussão por dívida de R$ 1 mil no Norte do ES

Um homem foi morto a golpes de facão neste sábado (24), na localidade de Patrimônio do Quinze, em Nova Venécia, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, o suspeito afirmou que o crime aconteceu após uma discussão por causa de uma dívida de R$ 1 mil.





De acordo com o relato do proprietário aos policiais, os dois estavam na região havia cerca de uma semana. Eles vieram de Alagoas para trabalhar com a colheita do café.





O homem contou que havia emprestado R$ 1 mil à vítima, sendo R$ 700 em dinheiro e R$ 300 por transferência via Pix. Ao saber que a vítima havia recebido uma quantia em dinheiro, ele foi cobrar o valor emprestado, pois precisava enviar dinheiro para a filha, que mora em Alagoas.





Ainda segundo o relato, a vítima se recusou a pagar a dívida e mandou o homem sair do local, sob ameaça. Os dois discutiram e, em seguida, o suspeito foi até a residência onde estavam alojados, em frente ao local do desentendimento, pegou um facão e voltou. Depois, desferiu golpes contra a vítima.





Após o crime, o homem retornou ao alojamento, escondeu o facão embaixo de uma das camas e fugiu. A Polícia Militar o encontrou a cerca de cinco quilômetros do local, às margens de uma via, enquanto tentava conseguir carona para deixar a região.





O suspeito foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, com o facão apreendido.





A reportagem procurou a Polícia Civil para obter informações sobre o caso, mas não havia recebido retorno até a publicação desta matéria.