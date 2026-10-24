Bebê de 5 meses é socorrido de helicóptero após sofrer queimadura no Norte do ES

Um homem de 29 anos, com sinais de embriaguez, foi preso após se envolver em acidentes de trânsito e tentar fugir da Guarda Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na noite de quarta-feira (21). Segundo a corporação, o motorista estava acompanhado do filho de 10 anos, que saiu correndo e chorando em direção aos agentes após a abordagem.





De acordo com a Guarda Municipal, durante um patrulhamento no bairro Ilha da Luz, moradores relataram que um Volkswagen Gol havia batido em um poste e atingido outros veículos. Os agentes localizaram o automóvel e deram ordem de parada ao motorista, que não obedeceu e iniciou uma fuga.





A perseguição terminou no bairro Campo Leopoldina. Segundo a Guarda, o homem apresentava sinais de embriaguez e estava bastante agitado. Ele teria ignorado as ordens dos agentes e resistido à abordagem, sendo necessário o uso de algemas.





Ainda conforme a corporação, o filho do motorista estava dentro do veículo e, assustado, saiu correndo e chorando em direção aos guardas municipais.





Segundo a Polícia Civil, o homem foi encaminhado à Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim e autuado em flagrante por conduzir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência e por desobediência. Como não pagou a fiança estipulada pela autoridade policial, ele foi encaminhado ao sistema prisional.